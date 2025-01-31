Лоис Макмастер Буджолд «Пенрик и Дездемона. Книга 1». С демоном в сердце

Давно миновали времена, когда практически каждое произведение

становилось событием, получая престижные премии и обретая любовь

миллионов поклонников. Личные проблемы писательницы привели к глубокому

творческому кризису, из-за чего целый ряд её книг примерно с середины 2000-х

получились, мягко говоря, не слишком интересными (а иногда совершенно

провальными). Были отдельные локальные удачи, но в целом, казалось, что звезда

Буджолд закатилась.





Оттого особенно приятно наблюдать если не полноценное возрождение писательницы, то хотя бы достаточно симпатичный её камбэк.





Возможно, причина в том, что «Пенрик и Дездемона» сюжетно не привязан к её прежним сериям — уж больно уныло выглядели попытки Буджолд сочинять натужные сиквелы её популярных циклов. То есть события «Пенрика» разворачиваются в мире Пяти богов, но спустя несколько веков после сюжета романа «Священная охота» и задолго до времён шалионской дилогии. Поэтому, с одной стороны, можно использовать некоторые старые придумки вроде демонов и богов, которые дают своим носителям чародейские силы. С другой, внешние события и персонажи никак не привязаны к уже отработанным сюжетам

— всё можно сочинять заново.





Так что перед нами совершенно новые герои, которые действуют в иных обстоятельствах и декорациях — хотя некоторые смысловые отголоски прежних романов серии всё-таки слышны, но невзначай, вполголоса. Антураж — условная Европа позднего Средневековья, как бы Швейцария, Германия, Венеция. В первый сборник входят четыре повести, действие которых происходит на протяжении десяти лет: главный герой проходит довольно долгий путь — от неопытного и любознательного юнца до много пережившего храмового чародея. Причём, кроме элементов «романа взросления», ключевой фактор истории — взаимоотношения Пенрика с демоном, которого юноша назвал Дездемоной. Ведь демон — женщина, точнее, души целых десяти женщин (не считая львицы и кобылицы). Временами контакты человека и демона довольно ироничны, иногда — драматичны. Ибо Пенрик первый из чародеев, который попытался не подчинить демона, а подружиться с ним, отчего этот сгусток хаоса, вобравший в себя личности и знания прежних носителей, сначала впал в ступор, а затем буквально воспарил от восторга.





Вообще, концепция демона внутри человека и их взаимодействие в предыдущих романах этого сеттинга толком не раскрывались и носили второстепенный характер. Упор был на контакты с богами и духами животных. Так что история Пенрика — свежий взгляд на уже известный мир.



