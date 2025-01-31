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#рецензии на книги#Что почитать#приключения#фэнтези

Лоис Макмастер Буджолд «Пенрик и Дездемона. Книга 1». С демоном в сердце

Борис Невский
31 января 10:00
160
4 минуты на чтение
Пенрик кин Юральд — младший брат мелкого барона из Кантонов,
девятнадцати лет, спокойный и рассудительный, хоть и кажется немного
простоватым. Мечтал учиться, но у семьи нет денег на университет, так что
придётся жениться на девушке из незнатной, но богатой семьи сыроваров.
Однако из-за нелепой случайности Пенрик становится носителем древнего
демона, после чего перед юнцом открываются невероятные перспективы…
Lois McMaster Bujold
Penric & Desdemona
Авторский сборник
Жанр: приключенческое фэнтези
Выход оригинала: 2015–2020
Художник: Е. Ферез
Переводчик: К. Егорова
Издательство: «АСТ: Neoclassic», 2024
Серия: «Хроники Шалиона»
Возрастной рейтинг: 16+
528 с., 2500 экз.
«Пенрик и Дездемона», части 1–4
Похоже на:
Марта Уэллс «Король ведьм»
Аркади Мартин «Память, что зовётся империей»
Давно миновали времена, когда практически каждое произведение Лоис Макмастер Буджолд становилось событием, получая престижные премии и обретая любовь миллионов поклонников. Личные проблемы писательницы привели к глубокому творческому кризису, из-за чего целый ряд её книг примерно с середины 2000-х получились, мягко говоря, не слишком интересными (а иногда совершенно провальными). Были отдельные локальные удачи, но в целом, казалось, что звезда Буджолд закатилась.

Оттого особенно приятно наблюдать если не полноценное возрождение писательницы, то хотя бы достаточно симпатичный её камбэк.

Возможно, причина в том, что «Пенрик и Дездемона» сюжетно не привязан к её прежним сериям — уж больно уныло выглядели попытки Буджолд сочинять натужные сиквелы её популярных циклов. То есть события «Пенрика» разворачиваются в мире Пяти богов, но спустя несколько веков после сюжета романа «Священная охота» и задолго до времён шалионской дилогии. Поэтому, с одной стороны, можно использовать некоторые старые придумки вроде демонов и богов, которые дают своим носителям чародейские силы. С другой, внешние события и персонажи никак не привязаны к уже отработанным сюжетам
— всё можно сочинять заново.

Так что перед нами совершенно новые герои, которые действуют в иных обстоятельствах и декорациях — хотя некоторые смысловые отголоски прежних романов серии всё-таки слышны, но невзначай, вполголоса. Антураж — условная Европа позднего Средневековья, как бы Швейцария, Германия, Венеция. В первый сборник входят четыре повести, действие которых происходит на протяжении десяти лет: главный герой проходит довольно долгий путь — от неопытного и любознательного юнца до много пережившего храмового чародея. Причём, кроме элементов «романа взросления», ключевой фактор истории — взаимоотношения Пенрика с демоном, которого юноша назвал Дездемоной. Ведь демон — женщина, точнее, души целых десяти женщин (не считая львицы и кобылицы). Временами контакты человека и демона довольно ироничны, иногда — драматичны. Ибо Пенрик первый из чародеев, который попытался не подчинить демона, а подружиться с ним, отчего этот сгусток хаоса, вобравший в себя личности и знания прежних носителей, сначала впал в ступор, а затем буквально воспарил от восторга.

Вообще, концепция демона внутри человека и их взаимодействие в предыдущих романах этого сеттинга толком не раскрывались и носили второстепенный характер. Упор был на контакты с богами и духами животных. Так что история Пенрика — свежий взгляд на уже известный мир.

К удачам начальных повестей цикла, кроме смысловых моментов, главных героев и нескольких симпатичных второстепенных персонажей, можно отнести и разнообразие сюжетов. Обретение силы и смена судьбы в «Демоне Пенрика», знакомство с иным принципом одержимости в «Пенрике и шамане», изучение природы демонов на фоне расследования убийства в «Лисе Пенрика», столкновение с пугающей святой силой в истории «Маскарад в Лоди». В дальнейшем героев ждёт ещё немало приключений, ведь Буджолд, заново оседлав волну вдохновения, сочинила уже целую вереницу повестей. Будем надеяться, что у нас их выпустят полностью.
Итог: Буджолд вернулась? Ну, отчасти. Конечно, повести о Пенрике уступают её знаменитым книгам из барраярской серии. Они примерно на уровне ранних романов о мире Пяти богов, зато на порядок лучше практически всех её поздних книг с уклоном в феминизм. И на том спасибо!

Целая толпа Пенриков

В цикл о Пенрике и Дездемоне входит еще восемь повестей и один роман. Причём две последние повести появились в нынешнем году и пока в электронной версии для Kindle.

— О, — произнесла Чио недовольным тоном. — Ну наконец-то. Он идет.

Она откинула назад волосы и напрягла спину, словно поднимая тяжесть.

Шагнув вперед, она положила руку на лоб Безумцу. Пен ощутил приход бога благодаря поведению Дез, которая, не имея возможности сбежать, свернулась внутри него в тугой перепуганный клубок. Он ее понимал, но хотел бы, чтобы она не забрала с собой значительную часть своего восприятия и все свои силы, лишив Пена магии.

повесть «Маскарад в Лоди»

Лоис Макмастер Буджолд «Пенрик и Дездемона. Книга 1»

8

оценка

Стоит ли читать?

Поклонникам Буджолд— обязательно. И тем, кому нравятся истории взросления в фэнтезийной мире.

Удачно

  • симпатичные герои
  • новый взгляд на известный мир
  • разнообразные сюжеты

Неудачно

  • мало типичной авторской иронии
  • недостаток динамики
  • большие временны́е лакуны

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Борис Невский

Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

#рецензии на книги#Что почитать#приключения#фэнтези
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