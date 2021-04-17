Сэм Сайкс «Семь клинков во мраке»: гибрид тёмного фэнтези и вестерна с крутой антигероиней

Маг-отступница, известная под именем Сэл Какофония, на допросе рассказывает Третте, генералу Революции, свою историю — о том, почему она и её разумный револьвер преследуют сильнейших магов Империи, также ставших отступниками-скитальцами…

Sam Sykes

Seven Blades in Black

Роман

Жанр: «тёмное» технофэнтези

Выход оригинала: 2019

Художник: А. Шпаков

Переводчик: К. Гусакова

Издательство: АСТ, 2021

Серия: «Фэнтези: Открытие»

608 стр., 2500 экз.

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Роман (и цикл) Сэма Сайкса отличается крайне занятным сеттингом, в котором переплетаются очень необычная магия и причудливые технологии, — но роман не превращается в повествование о мире, как это часто бывает с фэнтези, претендующим на звание эпического. Читателя просто бросают в гущу событий, ничего не объясняя. Узнать всё необходимое о мире и основном конфликте, который там разворачивается, нам предстоит постепенно, и вся информация будет подана очень небольшими порциями. Это одна из причин, по которым роман интересно читать.

Основным источником информации становится главная героиня романа — Сэл Какофония, получившая своё прозвище в честь револьвера, стреляющего пулями-заклинаниями. Но всегда нужно помнить о том, что свою историю она рассказывает вовсе не нам, а женщине, которая собирается её казнить, и что на самом деле героиня почти до самого финала не выбирается за пределы комнаты для допросов. Что, впрочем, не мешает её рассказу приобретать эпический размах.

Дела же в этом мире обстоят следующим образом. Некогда им правила могущественная Империя. Власть принадлежала урождённым магам, обладающим почти безграничными возможностями (за них, впрочем, приходилось платить). Магам подчинялись «ноли» — простые люди, которым не повезло родиться без магического дара. Однажды имперцы отправили кучку «нолей» осваивать земли за океаном, вскоре получившие название Шрам. А потом почти одновременно произошли два ключевых события. «Ноли» обнаружили в Шраме залежи севериума — вещества с огромным энергетическим во мраке потенциалом — и свергли власть имперцев, основав Революцию, военную диктатуру под управлением Великого Генерала. А в Империи родившийся наследник престола оказался «нолём», и часть магов подняла восстание. Выжившие после восстания стали скитальцами — наёмными магами-отступниками, не служащими никому.

Такова расстановка сил в начале романа, характерная скорее для классического вестерна, чем для эпического фэнтези. Империя и Революция воюют между собой, свободные города Шрама («фригольды») пытаются сохранить нейтралитет, скитальцы служат тем, кто больше заплатит. А ещё где-то есть загадочная Обитель, религиозный орден, превращающий своих адептов в чудовищ, которые чуют магию и ненавидят её носителей…

Автор умудряется сделать личную историю Сэл Какофонии не менее интересной, чем воюющий неприветливый мир, в котором происходит действие. Прежде всего — умело подогревая интригу. Вместе с военным губернатором Треттой мы постоянно задаёмся вопросами о личности и прошлом Сэл. Каково её настоящее имя? В чём суть её «сделки» с магическим и явно живым револьвером по имени Какофония? Почему она так яростно стремится убить каждого мага-скитальца из своего списка? Почти на все эти вопросы мы получим ответы — хотя на некоторые только на последних страницах. Именно эта интрига делает интересной историю о мести Сэл, по сути, укладывающуюся в довольно-таки простой квестовый сюжет с путешествием-погоней от одной локации к другой.

Хороша и сама Сэл — ненадёжная рассказчица своей истории. С одной стороны — лихая циничная воительница, не лезущая за словом (часто нецензурным) в карман, с другой — глубоко и непоправимо надломленная личность, покрытая неисцелимыми шрамами как снаружи, так и внутри. Таких женских персонажей нечасто встретишь даже в современном фэнтези. Разве что романтическая линия в её истории выглядит странно: она явно призвана добавить героине ещё больше душевных терзаний и вызвать у читателей сочувствие — но вызывает только фейспалм и желание быстрее перевернуть страницы с этими вымученными и никуда не ведущими диалогами.

Итог: история о мести в декорациях крайне необычного технофэнтези, интересная не только содержанием, но и формой.

Фэнтези-открытие Сэм Сайкс — новый для русскоязычного читателя автор, хотя и давно знакомый тем, кто следит за англоязычным рынком фантастики. Тяга к писательству у него в крови: Сэм Уоткинс (настоящее имя автора) — сын Дианы Гэблдон, автора знаменитого цикла «Чужестранка».

Он осекся, наконец рассмотрев меня. Теперь, когда ему не мешало забрало, а взор не застилал азарт битвы. Глаза его потрясенно распахнулись. Челюсть отвисла.

— Ты, — затаив дыхание, шепнул Картрин.

— Я, — согласилась я.

И, вскинув ногу, пнула его в живот. Имперец отшатнулся к краю, закряхтев от неожиданности и боли. Когда он пришел в себя, его взгляд уперся в ухмыляющееся дуло Какофонии.

— И он.

Я спустила курок.