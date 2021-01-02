Лучшие комиксы 2020, которые вышли на русском

2020 год выдался непростым. Рост комикс-индустрии замедлился не только в России, но и во всём мире. И тем не менее в нашей стране всё-таки вышло немало важных комиксов. Чтобы сформировать десятку лучших, мы обратились к авторам «Мира фантастики», которые принимали участие в создании спецвыпуска о комиксах. А редактор 2х2 Денис Варков составил по итогам опроса эту подборку.

Трансметрополитен. Книга 1

Комикс года

Действительно культовый комикс о журналисте недалёкого будущего Спайдере Иерусалиме. «Азбука» анонсировала его издание на русском ещё в 2015 году, и в 2020-м он наконец добрался до книжных полок и магазинов комиксов. В первой части Спайдер возвращается в Город с гор, где он прятался от людей и обязанностей перед издателем.

Уоррен Эллис и Дэрик Робертсон создали уникальный комикс, который, кажется, будет актуален всегда (а сейчас, с учётом повышенного интереса к киберпанку, — особенно). Здесь есть всё: переселение сознания в машины, гибриды людей и пришельцев, искусственный интеллект, который употребляет расширяющие сознание вещества, толпы киборгов на улицах и забегаловки с клонированной человеческой плотью.

Ворон

К своему тридцатилетнему юбилею на русском языке вышел знаменитый графический роман Джеймса О’Барра. Его сюжет многим знаком благодаря культовой экранизации с Брэндоном Ли и её продолжениям: Эрик Дрейвен погибает, но возвращается к жизни со сверхъестественными силами. Эти силы он использует, чтобы отомстить за свою смерть и гибель невесты редкостным мерзавцам, не заслуживающим пощады.

Комикс мгновенно стал культовым (во многом благодаря той самой экранизации), но путь на отечественный рынок «Ворон» искал долго. В изданной на русском версии от «Азбуки» есть несколько вступительных слов и послесловий, в том числе от О’Барра, где он много говорит об автобиографичности истории, а также различные дополнительные материалы.

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Джо-варвар

«Азбука» в 2020-м выпустила любопытный комикс-эксперимент Гранта Моррисона и Шона Мёрфи. Главный герой Джо — тринадцатилетний мальчик-диабетик. Однажды он не успевает съесть сладкое, и происходит гипогликемический шок, из-за которого реальность вокруг мальчика смешивается с его воображением. Там идёт непримиримая война, и только Джо может победить зло.

Комикс балансирует между реальностью, где мальчик пытается, например, съесть что-то сладкое, и вымыслом. Путь до холодильника в его воображении превращается в схватку за жизнь, а помочь вызываются ручная крыса и игрушки, преображенные его фантазией в могучих воинов. Моррисон подробно расписывает этот короткий эпизод из жизни ребёнка — такой гипогликемию вы нигде больше не увидите.

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Гидеон Фолз. Том 1

Силами «Комильфо» в 2020 году на русском стал выходить главный хоррор-комикс последних лет. Джефф Лемир и Андреа Соррентино написали сложную историю о парне по имени Нортон, которого преследует неведомое зло; побороть его Нортон пытается с помощью психотерапевта. Параллельно в город Гидеон Фолз приезжает новый священник. Вскоре в городе начинается серия необъяснимых убийств, и главные герои оказываются в самом центре событий.

Сюжет здесь довольно прост, но главная заслуга «Гидеон Фолз» — рисунок. Соррентино создаёт потрясающие панели, которые можно разглядывать в отрыве от истории, как артбук. Арт создаёт дополнительный пласт истории, он заменяет закадровый текст и показывает состояние героев при столкновении с необъяснимым злом. Благодаря рисунку реальность с каждым выпуском всё больше размывается, и чтение превращается в разгадывание тайн городка. Точно тем же занимаются и главные герои.

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Человек-паук. История жизни

Любимый публикой сценарист Чип Здарски в компании Марка Багли, хорошо известного фанатам «Современного Человека-паука», в прошлом году решились на эксперимент. Они создали комикс, в котором представили жизнь дружелюбного соседа, если бы он старел с каждым годом с момента своего дебюта в 1962-м. На русском комикс выпущен издательством «Комильфо».

Истории о параллельных вселенных часто представляют иные версии знакомых героев, в том числе постаревшие. Но в «Истории жизни» Здарски пошёл дальше. Время изменило не только Человека-паука, его окружение и врагов — события, произошедшие с момента первого появления Питера Паркера на страницах комиксов, тоже стали другими. И война во Вьетнаме, и Гражданская война, и Секретные войны с участием постаревшего Паука прошли иначе. Комикс не зря называется «История жизни»: он охватывает несколько десятилетий, показывая, как изменилось общество вокруг Человека-паука и что стало с ним самим.

Масштабная антология Марка Уэйда и Хавьера Родригеса, которая за шесть выпусков охватывает ключевые этапы развития вселенной Marvel. Уэйд выбрал главные события, произошедшие в ней за 80 лет, и уложил их в аккуратный и красиво нарисованный пересказ.

Издательство «Комильфо» выпустило комикс так же, как в оригинале, — в единичных номерах увеличенного формата, каждый из которых вышел на русском языке в твёрдом переплёте. Война Крии и Скруллов, первое появление Таноса и Камней Бесконечности, эпоха героев, когда появились Железный человек, Фантастическая четвёрка, Тор и многие другие, — все эти истории можно найти в антологии.

Сквозь снег

В 2013 году этот французский комикс получил экранизацию от Пон Чжун Хо. Так у широкого зрителя случился первый всплеск интереса к истории о последнем оплоте человечества — огромном поезде, который кружит вокруг Земли без остановки, чтобы люди внутри не замёрзли насмерть. А в 2019-м этот интерес подстегнула премьера сериала «Сквозь снег» от TNT и Netflix.

В 2020 году постапокалиптический комикс Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта, рассказ о классовой розни в бесконечно движущемся поезде, стал доступен и отечественному читателю. Издательство «Питер» выпустило оригинальный графический роман на русском языке. По сюжету он отличается от обеих экранизаций, но основа та же. В издание на русском, кстати, помимо самого комикса вошли зарисовки Жан-Марка Рошетта, созданные по просьбе Пон Чун Хо, а также продолжающие историю сюжеты «Странник» и «Переправа» — они написаны Бенджамином Леграном.

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Песочный человек. Вечные ночи

На русском языке наконец целиком вышел легендарный «Песочный человек» Нила Геймана, и «Азбука» в этом году решилась выпустить на нашем рынке любопытный сборник — «Вечные ночи». В нём лучшие авторы, работавшие над «Сэндменом» (Дэйв Маккин, Билл Синкевич, Фрэнк Куайтли и другие), рассказывают семь непохожих историй. Читателей ждёт ещё один завораживающий вечер в компании Смерти, Сна, Страдания, Судьбы и прочих Вечных.

Это одновременно и эпилог к оригинальной серии (в сборник вошло и прощальное слово Геймана), и ещё одна встреча с Вечными, позволяющая узнать о них что-то, что прежде оставалось за кадром. Каждая история не просто посвящена своему Вечному — она и построена по-своему, отличаясь от других не только рисунком, но и композиционно. Читать их можно в любом порядке; главное — знакомство с оригинальным сюжетом.

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Справедливость

Ещё один любопытный комикс от «Азбуки» в 2020 году — «Справедливость» Алекса Росса и Джима Крюгера. На первый взгляд, это всё та же классическая история о противостоянии героев и злодеев, вот только здесь они меняются ролями. Сюжет стартует с того, что суперпреступники собираются вместе и решают изменить правила. Они не разрабатывают грандиозный план захвата мира, а придумывают, как спасти планету. И первый шаг к этому — дискредитация Лиги справедливости Америки.

Если вы любите хорошую супергероику, то «Справедливость» подарит вам классическую историю о противостоянии хороших и плохих парней, которые ненадолго поменялись местами в глазах общества. Конечно же, в итоге всё вернётся на круги своя. К тому же всё это нарисовано Алексом Россом, который не нуждается в представлении: если вы читали «Чудеса» и «Царство небесное», смело берите и этот комикс. Потрясающий реалистичный рисунок превращает его в артбук с супергероями, где каждый кадр словно полноценная картина.

Вор теней

Отечественный комикс «Вор теней» изначально выходил в издательстве Jellyfish Jam, но в 2020 году Bubble выпустило переиздание всех вышедших историй в сборнике в мягком переплёте. Это оккультно-криминальная палп-история о колдуне-бандите по кличке Нумеродос. Он случайно заключил сделку с силами зла и теперь вынужден работать на них, чтобы противостоять ещё большему злу.

«Вор теней» — одна из лучших работ известных комиксистов Кирилла Кутузова, Алексея Волкова и Алексея Горбута. Они представили, будто в России, как и в США, была своя золотая эпоха комиксов, — и построили свою работу как оммаж этой несуществующей эпохе. Рисунок тут заметно стилизован под старые комиксы Marvel и DC, а на обложке — наш аналог знаменитого штампа Comics Code. Мистическая Москва, психоделия, сатира на ужасы и на криминальные сериалы — всё это есть на страницах «Вора теней».