На «Дне инвестора Disney 2020» представили специальный тизер сериала «Локи» для Disney+, который дал нам намёки на сюжет. Самое интересное в них — первое официальное упоминание TVA в киновселенной Marvel. В этой статье редактор 2×2 Денис Варков рассказывает об организации, путешествующей во времени.

История TVA

TVA или Time Variance Authority — существующая в комиксах Marvel организация, способная перемещаться во времени и пространстве. Агенты TVA контролируют вмешательство во временной поток и выступают своего рода полицией мультивселенной. При этом находятся они в нулевом часовом поясе (Null Time-Zone), то есть вне времени.

Как можно догадаться из названия второго «Доктора Стрэнджа» и подробностей о кастинге третьего «Человека-паука», киновселенная Marvel берёт курс на мультивселенную, а значит появление TVA — вполне логичный шаг.

Пытаясь контролировать различные временные потоки мультивселенной, TVA ведёт учёт всего, что происходит (да, они жуткие бюрократы). Нарушителей привлекают к ответственности, причём могут не только посадить в тюрьму там, где время не движется (в нулевом часовом поясе), но и вовсе стереть человека из всех линий времени.

За выполнением приказов начальства следят безликие одинаковые клерки. Представьте: для каждой новой линии времени создается свой клон, следящий за ней, и его контракт пожизненный. Отдельная каста — менеджеры, они выбирают нарушения и решают, реагировать ли на них. Все они — клоны, созданные по образу и подобию комиксиста Марка Грюнвальда (это дань уважения талантливому автору). Из числа менеджеров выделяется Мёбиус М. Мёбиус. Именно его в «Локи», похоже, сыграл Оуэн Уилсон. В комиксах он курировал почти все столкновения с Фантастической четвёркой из основной вселенной.

TVA не лично разбирается с нарушителями временного потока, а нанимает для этого специальных людей. Впервые организация появилась на страницах комикса Thor #372 в 1986 году. Тор встречает офицера из будущего по имени Джастис Пис (Justice Piece или Судья Мир, не путать с Судьей Дреддом и его коллегами). Оказывается, агент был послан предотвратить жуткую эпидемию. Тор ему, конечно, помогает, так что сценарий «12 обезьян» в комиксах Marvel не повторяется.

Область вне времени поделена на зоны влияния. Владения TVA граничат с землями Совета Канга Завоевателя (почти Совет Риков из «Рика и Морти») и других лордов времени. Есть даже условная карта границ, которую можно увидеть в сюжете Avengers: The Terminatrix Objective. Иногда соседи враждуют между собой. Канг, например, неоднократно нападал на TVA, но по масштабам организация больше империи Канга в лучшие годы, поэтому полностью ее одолеть Завоевателю не по силам. Да и цели у них разные — TVA не хотят править, они хотят соблюдать порядок. Впрочем, кто в действительности сильнее, в комиксах так и не отвечали. У Канга на порядок больше появлений.

С кем ещё TVA встречались в комиксах

В одном из сюжетов «Фантастической четвёрки» (Fantastic Four #352–354) команду арестовал всё тот же Джастис Пис. Он доставил их к своему начальству, чтобы привлечь к ответу за вмешательство во временной поток. Четвёрка нарушила континуум, спасая свой мир, но TVA это совершенно не интересовало. Для них подобные инциденты — нарушения правил времени, а значит, за них нужно судить.

В нулевом часовом поясе время не движется, а значит суд может идти несколько лет. Председателем в судебном процессе над Четвёркой стал тот самый Мёбиус, он же в комиксе много рассказывает о структуре и целях TVA. Почему судят Ричардсов, а не Мстителей с Людьми Икс, постоянно вмешивающихся во временной поток, — хороший вопрос, ответа на которой мы не получим. Конечно же, семья супергероев сбегает, причём на машине времени, стилизованной под поезд (неужели отсылка к «Назад в будущее 3«?)

У Чётверки были и другие встречи с TVA. В них они даже встречали руководство организации — загадочного Мистера Альтернити, не желавшего расставаться с талантливым Мёбиусом.

Ещё одно заметное появление TVA — в сюжете She-Hulk vol. 2 #1–4. Дженнифер Уолтерс, она же Женщина-Халк, берётся за дело Чарльза Ксарковски, совершившего покушение на человека, который в будущем должен был убить Чарльза. Этот инцидент с вмешательством во время не могли обойти стороной в TVA.

Джастис Пис и его коллега Джастис Лав прибывают в Нью-Йорк, чтобы организовать уникальный суд: на скамье присяжных — люди из разных временных периодов, среди них даже считающийся в комиксах погибшим Соколиный глаз из прошлого. Дженнифер, выступая адвокатом, и сама нарушила правила TVA, попытавшись предупредить Клинта Бартона о грядущей смерти. За это ее забрали в будущее, чтобы судить. Но благодаря смелости Уолтерс и заступничеству её коллег девушку всё же не стали стирать из таймлайна.

Однажды Отто Октавиус поменялся телами с Питером Паркером и сам ненадолго стал героем, Совершенным Человеком-пауком. Отто тоже довелось встретить агентов TVA из будущего, которые знали, кто на самом деле в теле дружелюбного соседа. Произошло это в Avenging Spider-Man #17, где Паук приглядывал за детьми Фонда будущего Рида и Сью Ричардсов. Один из детей создал устройство, способное вызвать разрыв в пространстве и времени. TVA, как истинные бюрократы, решили, что возиться с заполнением формуляров по нарушению временного потока им не хочется, легче устранить угрозу, просто уничтожив весь Фонд будущего. В этом им помешал Отто в теле Паука, уговорив подростка бросить своё изобретение.

Это далеко не все появления TVA. Организация встречалась и с Мстителями в Avengers Forever, и с Дэдпулом в Despicable Deadpool, и в нескольких выпусках антологии What If, рассказывающей об альтернативных версиях событий, произошедших на страницах комиксов.

С Локи TVA пересекались лишь единожды — на страницах серии Wolverine: Infinity Watch, где Росомаха и бог обмана пытались спасти нового владельца Камня Времени — Гектора Батисту. Причём сам Локи им был не нужен, охотились именно за нарушителем временного потока. Так что в сериале для Disney+ представят то, чего ещё не было в комиксах.

Чего ждать от TVA в киновселенной

Из тизера «Локи» становится очевидно, что после событий «Мстителей: Финал», где Локи сбежал с Тессарактом, история бога обмана начинается заново. Это не тот самоотверженный Локи, который погиб от руки Таноса, это заносчивый бог времён первых «Мстителей». В тизере нам показывают, что его заточат в тюрьме TVA.

Насколько сильно организация будет отличаться от комиксной, пока непонятно. Судя по представленным кадрам, ей будет посвящена внушительная часть сюжета сериала, но Локи всё же сбежит и отправится путешествовать по истории. Возможно, при этом он будет раз за разом сбегать от агентов TVA, пока не придёт с ними к какой-то договоренности.

Но сериал о Локи — не единственное место, где нам стоит ждать организацию. TVA может появиться в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантумания», где также появится Канг Завоеватель в исполнении Джонатана Мейджерса (по сети уже гуляют слухи об этом), и в сериале «Ванда/Вижн». С первым всё понятно — злодей, связанный с перемещением во времени, не может остаться без внимания организации, контролирующей подобные действия. А вот в сериале за происходящим с Вандой Максимофф будет приглядывать другая организация — S.W.O.R.D. (Sentient World Observation and Response Department), их логотип видели на съёмках. Но почему бы за действиями в настоящем, где происходят столь серьезные манипуляции пространством и материей, не присматривать и лишенной эмоций бюрократической машине из будущего?

Мне хотелось бы увидеть TVA и в анимационном сериале What If, в котором будут представлены как раз альтернативные миры и линии времени. Помимо Наблюдателя, за ними вполне может присматривать и эта организация.