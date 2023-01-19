Добавили новые книги с автографами в крауд-кампанию «Мира фантастики»

Продолжается крауд-кампания по подписке на журнал «Мир фантастики» в 2023-м! До финальной сверхцели — литературного спецвыпуска — осталось всего ничего, присоединяйтесь! Ну а мы пока поделимся несколькими новостями кампании.

Во-первых, январский номер уже доступен подписчикам ежемесячных журналов! Подпишитесь, и уже сможете сформировать заказ.

Во-вторых, все прочие сверхцели уже разблокированы. Это значит, все подписчики ежемесячных номеров получат:

ретро-подставку под горячее;

нашивку на ткань с логотипом;

акриловую награду;

пластиковый дайс;

постер к каждому выпуску;

скретч-постер «100 лучших фантастических книг».

В-третьих, мы добавили ещё пять книг с автографами. Теперь вы можете выбрать «Теорию бесконечных обезьян» Екатерины Звонцовой — книгу о большой любви к книгам. Все экземпляры подписаны индивидуально.

А какие ещё остались книги с автографами?