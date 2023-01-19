Добавили новые книги с автографами в крауд-кампанию «Мира фантастики»

Продолжается крауд-кампания по подписке на журнал «Мир фантастики» в 2023-м! До финальной сверхцели — литературного спецвыпуска — осталось всего ничего, присоединяйтесь! Ну а мы пока поделимся несколькими новостями кампании.
Во-первых, январский номер уже доступен подписчикам ежемесячных журналов! Подпишитесь, и уже сможете сформировать заказ.
Во-вторых, все прочие сверхцели уже разблокированы. Это значит, все подписчики ежемесячных номеров получат:
- ретро-подставку под горячее;
- нашивку на ткань с логотипом;
- акриловую награду;
- пластиковый дайс;
- постер к каждому выпуску;
- скретч-постер «100 лучших фантастических книг».
В-третьих, мы добавили ещё пять книг с автографами. Теперь вы можете выбрать «Теорию бесконечных обезьян» Екатерины Звонцовой — книгу о большой любви к книгам. Все экземпляры подписаны индивидуально.
А какие ещё остались книги с автографами?
- Городское фэнтези для поклонников кей-попа Ка Ти Лин «Тэянг» — 1 шт.
- Самостоятельный роман из цикла популярного юношеского фэнтези Антонины Крейн «Шолох» — 2 шт.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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