За 2017 год сайт «Мира фантастики» стал популярнее практически в два раза. И это при том, что мы каждый месяц выпускаем журнал, готовим «живые» эфиры и подкасты, а также пишем тексты для «Игромании Кино». Спасибо, что читаете нас и следите за нашими новостями!
Мы подвели почти все итоги минувшего года, поговорили о полюбившихся фильмах, книгах, играх и сериалах. Пора составить список самых популярных статей 2017-го. Вот что вас сильнее всего интересовало.
Все заголовки кликабельны!
Спецпроекты
Наша главная гордость в 2017 году — большие спецпроекты на сайте и в журнале.
Итоги 2016 / Ожидания 2017
Наш ежегодный спецпроект, в котором мы выделяем лучшее за прошедший год и составляем ожидания на грядущий. Многие из самых популярных статей относятся как раз к «фантастическим итогам» — читатели возвращаются к этому списку в течение всего года.
Лучшие фантастические сериалы
Проблема «что бы посмотреть?» наконец-то решена! Мы составили список из ста (!) главных фантастических сериалов всех времён и народов: от супергероического экшена до фэнтезийной драмы, от мрачного будущего до мистического хоррора. Кроме того, к сотне фантастических сериалов мы добавили пару десятков мультсериалов (включая аниме), научно-популярные телепередачи, а также шоу для гиков и про гиков. Теперь вам точно есть что посмотреть!
Лучший киберпанк
Осенью мы прошлись по одному из самых популярных фантастических жанров — киберпанку. Вспомнили классические киберпанк-романы, рассказали о значимых писателях, поговорили о культовых фильмах и видеоиграх, а также послушали лучшую музыку киберпанка. Добро пожаловать в Матрицу!
Самые популярные статьи
Вот 15 самых просматриваемых статей (по данным .io analytics), которые были написаны в 2017 году.
1. Лучшие фантастические книги 2016 года
Приятно видеть книги на почётном первом месте. В числе лучших фантастических новинок за 2016-й оказались романы Стивена Кинга, Фрэнсис Хардинг, Роберта М. Вегнера, Йена Макдональда, Роберта Ибатуллина и многих других.
2. «Тор: Рагнарёк»: что означают сцены после титров?
Marvel сделали популярными сцены после титров, а фанаты — объяснение этих самых сцен. Когда в новом «Человеке-пауке» Капитан Америка высмеял любителей ждать подобные сцены, многие зрители решили, что ознакомиться с ними можно и в интернете. В новом «Торе» было две таких сцены. И если первая намекала на суперзлодея Таноса, то вторую вставили вообще непонятно зачем.
3. Фантастика-2016: лучшие сериалы года
В 2017-м читатели интересовались не только новинками, но и сериалами прошедшего года. А 2016-й был богат на фантастические шоу: стартовали «Мир Дикого Запада», «Очень странные дела», «Пространство» и «Детективное агентство Дирка Джентли». Также в 2016 году достойно завершился детектив с элементами киберпанка «В поле зрения» — теперь-то его можно посмотреть с самого начала и до конца!
4. Лучшие фантастические сериалы про космос и другие планеты
В этой статье из спецпроекта о лучших фантастических сериалах мы собрали главные шоу в жанре космической фантастики. Вспомнили как последние новинки вроде «Пространства», так и нетленную классику типа «Звёздного крейсера «Галактика», «Светлячка» и «Звёздного пути».
5. Лучшие аниме-сериалы: фэнтези и мистика
Кто бы мог подумать, что статья про классические аниме-сериалы так понравится нашим читателям? В ней мы прошлись по произведениям, которые во многом сформировали жанр мистического и фэнтезийного аниме. В список попали «Берсерк», «Тетрадь смерти», «Стальной алхимик» и прочие культовые и просто знаковые представители жанра.
6. Новые сериалы 2018: фантастика
А эта статья относительно свежая. Она была опубликовала в конце декабря минувшего года. Меньше чем за месяц она стала сверхпопулярной и легко ворвалась в список лучших материалов. Чего уж греха таить, мы все ждём в наступившем году отличных сериалов!
7. Лучшие фэнтези-сериалы
Ещё один материал из сериального спецпроекта. В этой подборке мы вспоминаем главные телевизионные шоу в жанре фэнтези. Не «Игрой престолов» единой! В список вошли телефильмы о Плоском мире Терри Пратчетта, «Мерлин» от BBC и милое постмодернистское «Десятое королевство».
8. Лучшие сериалы про мрачное будущее
Мрачное будущее уступает фэнтези, но лишь самую малость. В очередной подборке из спецпроекта мы вспомнили сериалы в жанрах антиутопии, киберпанка и постапокалипсиса, которые предупреждают нас о грядущих опасностях. В списке подозрительно много сериалов про биологических андроидов, которые считают себя людьми: «Мир Дикого Запада», «Люди» и даже отчасти «Чёрное зеркало». Возможно, редакторов стоит проверить при помощи теста Войта-Кампфа!
9. «Лига справедливости»: что означают сцены после титров?
Ещё один разбор сцен после титров. Так вышло, что вторую сцену почти сразу выложили в интернет, пусть и в плохом качестве, так что посмотреть на Дэфстроука смог любой желающий.
10. Что значит сцена после титров в «Пиратах Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»?
И не лень же было придумывать фильму такое длинное название! Многообещающая сцена после титров намекнула на возвращение повелителя морей Дейви Джонса. Правда, ещё не факт, что мы увидим новую часть «Пиратов» в ближайшее время. А если даже и увидим, то, по слухам, Джек Воробей (капитан Джек Воробей!) в ней не появится.
11. «Твин Пикс». Кто убил Лору Палмер?
В этой статье мы отвечали на вопросы, которые остались после первых двух сезонов мистического сериала Дэвида Линча «Твин Пикс». Видимо, материал оказался в топе благодаря третьему сезону, который вышел в этом году. И нельзя сказать, что мы получили ответы, — скорее наоборот, вопросов стало ещё больше.
12. «Эпическое месиво»: первые отзывы на «Валериан и город тысячи планет»
Новая фантастическая работа Люка Бессона была одной из самых ожидаемых картин минувшего года. Она оказалась в меру безумной, чертовский красивой и невероятно глупой. Неудивительно, что фильм провалился в прокате, а продюсерская студия EuropeCorp начала увольнять сотрудников, чтобы не разориться. Впрочем, это кино нельзя назвать плохим — просто кое-что в нём не получилось.
13. Лучшие сериалы о мистике и паранормальном
И снова в списке самых популярных статей подборка из спецпроекта! Здесь мы собрали шоу, которые трудно отнести к конкретному виду фантастики: в них творится какая-то странная чертовщина, а научные объяснения тесно переплетены с вымыслом о пришельцах и экстрасенсах. В топе — сериалы от «Твин Пикса» и «Секретных материалов» до классической антологии «Сумеречная зона».
14. Лучшие аниме-сериалы: фантастика
В нашем спецпроекте мы выделили два топа под лучшие аниме-сериалы, но на самом деле этого мало. Жанр японской анимации настолько разнообразен, что о нём можно писать собственный журнал. В нашем списке мы лишь собрали самые значимые и интересные тайтлы.
15. Что почитать из фантастики? 15 самых ожидаемых книг 2017 года
Закрываем топ подборкой книг, которых мы ждали больше всего в прошлом году. Не всё из этого появилось на полках книжных магазинов, но зато «загадочная книга отечественного писателя» точно вышла — вернее, 3 тома из 4!
10 самых популярных новостей
Судя по этой подборке, больше всего вас интересует кино. И «Игра престолов».
- Disney показали тизер «Мстителей: Война бесконечности». Мы пересказали его (Оказывается, текстовый тизер — прекрасная альтернатива масштабному ролику!)
- Фото: вот почему не стоит прятать меч в платье как Чудо-женщина (Флэшмоб из Инстаграма, в котором девушки со всего мира пытались спрятать меч в платье, как Чудо-женщина из фильма. Выглядит это порой нелепо и небезопасно.)
- Какую самую страшную сцену вырезали из фильма «Оно»? (Возможно, мы её ещё увидим во второй части картины.)
- В Сеть утёк сюжет первой серии финального сезона «Игры престолов»! (Пост основан на удалённом посте на Reddit, так что сильно верить ему не надо. Впрочем, спойлеры к седьмому сезону оказались правдой.)
- (Удалено) В Сеть слили промо-фото «Последних джедаев». И там есть истинный облик Сноука! (Кто-то выложил фото со Сноуком в плохом качестве, Disney потребовали его отовсюду удалить, а спустя несколько дней показали арт в хорошем качестве.)
- Из фильма «Оно» вырезали сцену происхождения клоуна Пеннивайза (И эту сцену мы, скорее всего, увидим во второй части.)
- Вот почему у ситхов красные мечи (Это вписано в новый канон!)
- «Бездарный киномусор»: отзывы критиков и зрителей на «Защитников» (Как будто кто-то сомневался, что картина Андреасяна про русских супергероев окажется несмотрибельной.)
- Марк Хэмилл «доказал», что Люк всегда был на Тёмной стороне (Марк в прошлом году вообще много чего говорил про Люка Скайоукера.)
- Вот что случилось, если бы Дарт Вейдер вернулся на Светлую сторону (Заметка по одному отрывку из нового комикса — хоть все новые выпуски пересказывай!)
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