Марк Хэмилл «доказал», что Люк Скайуокер всегда был на Тёмной стороне

Личность Люка Скайуокера в «Последних джедаях» — загадка для всех поклонников саги. В первом трейлере мы слышали, как он говорил, что «джедаям пора положить конец», а во втором трейлере увидели его страх по отношению к Рей.

На фоне всех этих спекуляций о персонаже выступил актёр Марк Хэмилл. В своём сообщении в твиттере он «доказал», что Люк Скайуокер всегда был на Тёмной стороне.

NEWS FLASH for all you "Villains Looming at the Back of Posters" theorists: Luke was ALWAYS the villain! (from a certain point of view) 😲 pic.twitter.com/4FzxDbFd4V

— @HamillHimself (@HamillHimself) October 17, 2017