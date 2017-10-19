Марк Хэмилл «доказал», что Люк Скайуокер всегда был на Тёмной стороне

Марк Хэмилл «доказал», что Люк Скайуокер всегда был на Тёмной стороне

Личность Люка Скайуокера в «Последних джедаях» — загадка для всех поклонников саги. В первом трейлере мы слышали, как он говорил, что «джедаям пора положить конец», а во втором трейлере увидели его страх по отношению к Рей.

На фоне всех этих спекуляций о персонаже выступил актёр Марк Хэмилл. В своём сообщении в твиттере он «доказал», что Люк Скайуокер всегда был на Тёмной стороне.

NEWS FLASH for all you "Villains Looming at the Back of Posters" theorists: Luke was ALWAYS the villain! (from a certain point of view) 😲 pic.twitter.com/4FzxDbFd4V — @HamillHimself (@HamillHimself) October 17, 2017

Свежие новости для всех вас. «Злодеи в постерах всегда размещались на заднем фоне» — Люк всегда был злодеем! (С определённой точки зрения.)

А ведь если подумать, то в словах актёра есть доля правды:

История осиротевшего юноши, который начинает разделять радикальные взгляды после того, как военные убили его семью. Он посвящает себя новой религии, присоединяется к оппозиции и участвует в террористической атаке, убив 300 тысяч человек.