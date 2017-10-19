Личность Люка Скайуокера в «Последних джедаях» — загадка для всех поклонников саги. В первом трейлере мы слышали, как он говорил, что «джедаям пора положить конец», а во втором трейлере увидели его страх по отношению к Рей.

На фоне всех этих спекуляций о персонаже выступил актёр Марк Хэмилл. В своём сообщении в твиттере он «доказал», что Люк Скайуокер всегда был на Тёмной стороне.

Свежие новости для всех вас. «Злодеи в постерах всегда размещались на заднем фоне» — Люк всегда был злодеем! (С определённой точки зрения.)

А ведь если подумать, то в словах актёра есть доля правды:

Марк Хэмилл «доказал», что Люк Скайуокер всегда был на Тёмной стороне

История осиротевшего юноши, который начинает разделять радикальные взгляды после того, как военные убили его семью. Он посвящает себя новой религии, присоединяется к оппозиции и участвует в террористической атаке, убив 300 тысяч человек.

Марк Хэмилл «доказал», что Люк Скайуокер всегда был на Тёмной стороне 1

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