Сегодня вечером в твиттере и других социальных сетях стриминговый сервис FilmStruck запустил любопытный флэшмоб, который подхватили знаменитости и простые пользователи. Суть проста — рассказать о четырёх фильмах, которые вас изменили. Участники быстро адаптировали флэшмоб для видеоигр и книг.

Tweets by FilmStruck

Официальный аккаунт стримингового сервиса в своём посте «тегнул» писателей Нила Геймана и Джоан Роулинг, чтобы те тоже рассказали о самых главных книгах в их жизни:

Расскажите, какие книги определили ваше мировоззрение!