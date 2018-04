Сегодня вечером в твиттере и других социальных сетях стриминговый сервис FilmStruck запустил любопытный флэшмоб, который подхватили знаменитости и простые пользователи. Суть проста — рассказать о четырёх фильмах, которые вас изменили. Участники быстро адаптировали флэшмоб для видеоигр и книг.

Официальный аккаунт стримингового сервиса в своём посте «тегнул» писателей Нила Геймана и Джоан Роулинг, чтобы те тоже рассказали о самых главных книгах в их жизни:

Our #FilmStruck4 contribution to #BookStruck4. Can you name the films?

Tagging @neilhimself @jk_rowling @susanorlean @BretEastonEllis pic.twitter.com/2tDaj6zT8i

— FilmStruck (@FilmStruck) April 19, 2018