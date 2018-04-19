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Сегодня вечером в твиттере и других социальных сетях стриминговый сервис FilmStruck запустил любопытный флэшмоб, который подхватили знаменитости и простые пользователи. Суть проста — рассказать о четырёх фильмах, которые вас изменили. Участники быстро адаптировали флэшмоб для видеоигр и книг.
Официальный аккаунт стримингового сервиса в своём посте «тегнул» писателей Нила Геймана и Джоан Роулинг, чтобы те тоже рассказали о самых главных книгах в их жизни:
Our #FilmStruck4 contribution to #BookStruck4. Can you name the films?
Tagging @neilhimself @jk_rowling @susanorlean @BretEastonEllis pic.twitter.com/2tDaj6zT8i
— FilmStruck (@FilmStruck) April 19, 2018
Расскажите, какие книги определили ваше мировоззрение!
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