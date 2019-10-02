В декабре нас ожидает девятый эпизод «Звёздных войн», который обещает завершить сагу о Скайуокерах. В ноябре увидят свет первый игровой телесериал по далёкой галактике, а также амбициозная игра Star Wars Jedi: Fallen Order. Ко всем трём проектам выпустят массу всевозможной сопутствующей продукции, причём поступит она в продажу уже очень скоро — 4 октября, в так называемую Triple Force Friday. По приглашению Disney мы посетили лондонскую студию Pinewood, где прошла презентация грядущих товаров по «Звёздным войнам».

Когда Джордж Лукас работал над первыми «Звёздными войнами», Голливуд ещё не представлял, что фигурки, футболки, комиксы и другой мерчендайз по мотивам фильмов может быть настоящей золотой жилой. Поэтому молодой режиссёр без труда сохранил права на выпуск сопутствующей продукции по «Звёздным войнам». И именно это стало одним из столпов благополучия Lucasfilm — проекты по мотивам Саги продолжали приносить прибыль даже тогда, когда о новых фильмах не было и слухов.

Знает толк в мерчандайзе по своим вселенным и компания Disney. И она, конечно, вовсю принялась использовать этот опыт, когда к ней перешли права на вселенную «Звёздных войн». В сентябре 2015 года, в преддверии выхода седьмого эпизода, впервые прошло масштабное событие, получившее название Force Friday. В его рамках была запущена масштабная линейка сопутствующих товаров, связанных с грядущим фильмом.

С тех пор проведение подобного большого запуска тематических линеек к очередной кинопремьере стало традицией. Нынешняя осень тоже не могла обойтись без Force Friday, ведь до конца года сагу ожидают целых три больших проекта. Именно их презентовали на студии Pinewood в Лондоне в конце сентября актёры: ветеран серии Уорвик Дэвис, новый исполнитель роли Чубакки Йонас Суотамо и молодая британская актриса Наоми Экки, с чьей героиней Джанной зрители познакомятся в девятом эпизоде.

Центральной темой их выступлений стала преемственность поколений. Дэвис рассказал, как после съёмок «Возвращения джедая» написал Лукасу с просьбой прислать ему фигурок по фильму. А сейчас уже сын Уорвика пополнил число поклонников далёкой-далёкой галактики и тоже вовсю наслаждается игрушками по её мотивам. Йонас Суотамо выразил благодарность Питеру Мейхью, чьим преемником в роли Чубакки стал. И оба на правах более опытных коллег объявили Экки, что теперь она на всю жизнь стала частью семьи «Звёздных войн».

Джон Фавро и Дэйв Филони не смогли прийти на мероприятие, но записали небольшое видеообращение прямо со съёмочной площадки второго сезона «Мандалорца». Они рассказали, что с детства обожали не только фильмы Лукаса, но и игрушки по ним. Например, Филони купил фигурку Бобы Фетта ещё до того, как тот дебютировал на большом экране, потому что герой выглядел очень круто. А Фавро отметил, что старые игровые линейки были для создателей «Мандалорца» одним из источников вдохновения, и фанатов, знакомых с игрушками Lucasfilm, ждёт немало к отсылок к ним.

Вообще, большинство новинок Triple Force Friday представляли те, кто на студии Pinewood в этот день не присутствовал. Видео записали Педро Паскаль, исполнивший главную роль в «Мандалорце», Камерон Монахэн, подаривший свою внешность и голос главному герою Star Wars Jedi: Fallen Order, звёзды новой трилогии Дэйзи Ридли (Рэй) и Джон Бойега (Финн), а также ветераны Саги Энтони Дэниелс (C-3PO) и Билли Ди Уильямс (Лэндо).

Наибольший энтузиазм у актёров вызывали наборы Lego и фигурки их персонажей от Funko Pop. Да и на самой презентации им было уделено особое внимание — и под Lego, и под Funko Pop были выделены отдельные комнаты с экспозициями. Там в частности можно было увидеть, кроме стандартных, ещё и «золотые» версии, которые выйдут чуть позже — в начале ноября. Представили и множество других товаров: от блокнотов и чехлов для телефонов до часов и контроллера для Xbox One с символикой «Звёздных войн».

Но особый интерес у нас вызывали не сами вещи, а отдельные мелочи, дарившие крупицы информации о будущих проектах по Саге. Например, в кают-компании «Сокола Тысячелетия» из девятого эпизода можно обнаружить таинственного рогатого персонажа, о котором сказали лишь, что его имя — Булио. Раз он оказался в экипаже «Сокола», вероятно, ему предстоит сыграть не последнюю роль в событиях девятого эпизода.

Другого нового персонажа показали вместе с фигуркой Трипио — это крошечное создание по имени Бабу Фрик. О нём сообщили, что он занимается созданием дроидов, а Энтони Дэниелс назвал его одним из любимых персонажей нового фильма. Кроме него, в комплекте с Трипио идут патронташ и арбалет, которые мы привыкли видеть на Чуи, — в таком виде болтливый дроид уже представал на постере фильма.

Кроме того, гости могли увидеть костюмы и реквизит со съёмок «Скайуокер. Восход» — например, меч и шлем Кайло Рена. Из подписей к ним тоже можно узнать небольшие, но интересные подробности о грядущем фильме. Мы узнали, что Кайло Рен пытается раскрыть глубинные секреты тёмной стороны. По Дэмерон под чутким руководством Леи научился самоконтролю и стал ответственным лидером. Роуз теперь руководит инженерным подразделением Сопротивления. А Джанну мы встретим на некой изобилующей морями луне, где она возглавляет отряд воинов, готовых бросить вызов Первому Ордену.

Наконец, на презентации состоялась премьера нового трейлера игры Star Wars Jedi: Fallen Order. Нам показали сражения с огромными монстрами, поединки с инквизиторами и знакомство главного героя с его союзниками. Среди последних особого внимания заслуживает темнокожая Сири Джунда. Именно её непростому прошлому посвящена выходящая сейчас мини-серия комиксов Jedi Fallen Order — Dark Temple.

* * *

И до Triple Force Friday было очевидно, что конец года станет урожайным для «Звёздных войн». Мероприятие в студии Pinewood стало ещё одним подтверждением тому. Ближайшие месяцы принесут фанатам и новые амбициозные истории, и множество поводов пополнить свои коллекции.