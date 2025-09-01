Поединок автобаттлеров. Мы поиграли в Backpack Battles и The Bazaar

После невероятного успеха модификации для Dota 2 под названием Auto Chess, вышедшей в 2019 году, всё больше популярности обретает жанр автобаттлеров. Причудливая смесь стратегии, MOBA и RPG принимает всё новые и новые формы, а рынок пухнет от обилия проектов, в которых уже легко потеряться. Среди десятков игр особняком стоят две формальные новинки — вышедшая этой весной из годового раннего доступа Backpack Battles и сменившая модель монетизации The Bazaar, которая появилась в Steam в середине августа. Самое время столкнуть две популярнейшие игры жанра и выяснить, стоят ли они вашего времени и денег. особняком стоят две формальные новинки — вышедшая этой весной из годового раннего доступа Backpack Battles и сменившая модель монетизации The Bazaar, которая появилась в Steam в середине августа. Самое время столкнуть две популярнейшие игры жанра и выяснить, стоят ли они вашего времени и денег.

Backpack Battles

Проекты роднит общая основа: Backpack Battles и The Bazaar предлагают игрокам собирать ресурсы (предметы или карты), создавать из них синергирующие билды, после чего сражаться в автоматическом режиме с другими игроками. Обе игры используют асинхронный матчмейкинг, где вы соревнуетесь с цифровыми копиями чужих сборок, а не прямо с живым игроком, что оригинально соединяет личный опыт с мультиплеером.

Возможно, именно это в сочетании с тактической глубиной и заметным разнообразием сборок и послужило причиной их популярности. Автобаттлеры прекрасно занимают нишу игр для обеденного перерыва или паузы между большими играми. Зашёл, провёл пару матчей или целый забег — и со спокойной душой отправился по своим делам, не вкладывая в игру много личного участия и внимания.

Однако подход, механики и исполнение у Backpack Battles и The Bazaar заметно отличаются, каждая хороша (и плоха) по-своему. Кому-то могут категорически не зайти обе игры, кто-то полюбит их одинаково, а кто-то выберет личного фаворита.

Backpack Battles

Backpack Battles, созданная силами буквально пары разработчиков, — торжество лаконичности, минимализма, которое при этом демонстрирует завидное разнообразие и глубину. Уникальная фишка игры — менеджмент рюкзака и связанные с ним механики. Инвентарь из отдельных сундуков, мешков, сумочек и кошельков, формирует сетку, где важны не только сами предметы, но и их взаимное расположение.

Первоначальный набор предметов и общие формы будущей стратегии задаёт выбранный класс: Маг, Лучник, Жнец, Пиромант, Берсерк или Приключенец. Покупая новые сумки и предметы в магазине, игрок в промежутке между битвами должен разложить их так, чтобы создать максимум синергий. Одни предметы усиливаются от соседства с вещами определённого класса или вида, другие увеличивают частоту их срабатывания, а третьи и вовсе отказываются работать без подходящих аксессуаров. Так, питомцы куда охотнее атакуют врагов, если рядом с ними лежит мисочка с кормом.

Backpack Battles

Столь же важны в Backpack Battles крафт и комбинирование вещей: несколько предметов, расположенных по соседству, например зелье яда и короткий лук, после сражения объединяются во что-то новое — отравляющий самострел. Учитывая нестандартную форму большинства вещей, занимающих сразу несколько клеток, классовые артефакты, ограниченный инвентарь и магазин со случайным ассортиментом, получается безумное количество всевозможных билдов и простор для экспериментов. Злоупотребление сильными предметами жёстко ограничено не только размером сумок, но и шкалой маны и выносливости: оружие и магические предметы тратят свой вид энергии, и её надо восстанавливать зельями и особыми предметами.

Бои в игре автоматические и занимают всего пятнадцать-двадцать секунд. Эффективность ваших предметов и эффектов (яд, огонь, оглушение и так далее) можно посмотреть в боевом журнале. Каждый забег тоже не займёт много времени — даже если подолгу зависать в местном «Тетрисе» с сортировкой вещей, матч до десяти побед вместе с опциональным режимом выживания вряд ли займёт больше сорока минут. Отдельная благодарность авторам Backpack Battles за честный матчмейкинг. Что в рейтинговом, что в обычном режиме соперники подбираются примерно равные по опытности, а каждый герой восходит по ступенькам рангов индивидуально.

К сожалению, на этом глубоко проработанные элементы Backpack Battles кончаются, и начинаются неприятные особенности инди-игр, созданных крохотной командой без бюджета. Игра нарисована со вкусом, но очень бедно, и существует в рамках всего двух экранов. Бои выглядят очень утилитарно стилизованными и почти не анимированы. С одной стороны, это позволяет запускать игру буквально на картошке и не отвлекаться на внешние эффекты. С другой — в 2025 году даже от маленьких игр за небольшие деньги хочется более выразительного внешнего вида. Компенсируется это тем, что, один раз купив Backpack Battles, игрок получает доступ ко всему контенту и обновлениям, которые выходят относительно регулярно. У игры уже началось закрытое тестирование на мобильных устройствах, и авторы намекали, что до конца года появится седьмой класс.

The Bazaar

The Bazaar создавали совсем с другими амбициями. Чемпион Hearthstone под ником Reynad ещё в 2018 году объявил, что сделает собственную ККИ, и основал студию Tempo при помощи краудфандинга. За годы разработки концепция поменялась, и к вышедшей в прошлом году бете игра стала автобаттлером, распространяемым по модели free-to-play. От карточных игр остались только внешние признаки: портрет героя, игровой стол и предметы в виде карт.

Бесконечные жалобы на гринд и ограниченные для обычных игроков возможности прокачки колоды вынудили авторов изменить монетизацию, сделать The Bazaar платной и выпустить наконец в Steam. Базовый комплект включает трёх персонажей, а ещё двух можно докупить. Такая жадность хоть и с грехом пополам, но оправдывается: у каждого героя есть уникальные навыки и предметы, которых на каждого наберётся по полторы сотни. Сами персонажи концептуально гораздо интереснее базовых архетипов Backpack Battles: например, пиратка Ванесса чем-то напоминает Разбойницу из Hearthstone, торговец Пигмалиен улучшает свои предметы, взаимодействуя с рынком, а алхимик Мэк варит реагенты и зелья.

The Bazaar

Как и в Backpack Battles, игрок собирает колоду из разного рода предметов, оружия и аксессуаров. Карта может занять от одного до трёх слотов на столе. Значение синергий при таком ограниченном пространстве гораздо выше, чем в игре-конкуренте, а хитрые тактические взаимодействия из-за баланса предметов и их количества не менее разнообразны. Помимо накладываемых на себя или на врага статусных эффектов и взаимного расположения предметов, огромную роль играют тайминг, взаимное замедление и ускорение активации ваших карт. Иногда перемещение всего одного предмета в соседнюю ячейку кардинально меняет эффективность всей сборки, а на описание всех тонкостей геймплея можно потратить несколько страниц! В этом есть и свой минус: разбираться в изобилии механик без подробного туториала новичку придётся исключительно опытным путём.

Приятно, что The Bazaar заметно разнообразнее Backpack Battles и по общему устройству. Если та построена на утомительном и однообразном цикле «сражение-лавка-сражение-лавка», то The Bazaar, как полнокровный рогалик на манер Slay the Spire, всё время подкидывает что-то новое. PvE-битвы с боссами перемежаются встречами с уникальными торговцами, сокровищами, экспедициями, получением бонусов и рискованными случайными событиями. Поскольку любой предмет может запросто испортить или заметно улучшить билд, каждый выбор ощущается существенным. А построенный на часах и днях игровой цикл, в конце которого ожидает сражение с игроком, дарит ощущение приключения и течения времени. Из минусов — полноценный забег может затянуться на добрый час или даже полтора.

The Bazaar

Богаче и эклектичнее выглядит и сеттинг. Если Backpack Battles — довольно привычное, пусть и постмодернистское фэнтези с отсылками к поп-культуре, то The Bazaar балансирует между научной фантастикой и технофэнтези. Здесь мирно сожительствуют боевые подводные лодки, динозавры, бравые флибустьеры на фрегатах, огромные дирижабли с лазерными турелями, древние боги и чёрт знает что ещё. Похоже на то, что за долгие годы произошло с миром Warcraft.

След давней связи Reynad с Hearthstone в The Bazaar виден отчётливо: хоть Tempo не настолько талантливы, как Blizzard, реплики персонажей, стилизация карт, спецэффектов и даже заставки, представляющие каждого героя, выглядят и звучат нарочито мультяшно, ярко и дорого-богато. Конечно, платные герои, высокое влияние случайности и необычный матчмейкинг, который сталкивает вас не с героями того же ранга, а с дошедшими до этого раунда (что нередко приводит к встречам с кибератлетами, вооружёнными до зубов уже на третий день), может сильно раздражать. Но это игра однозначно другого, более премиального уровня, нежели Backpack Battles, и дарит она больше ярких, свежих эмоций.

The Bazaar

Что же всё-таки выбрать? Вопрос по-настоящему трудный! Уникальная механика рюкзака, низкая цена, качественная отечественная локализация делают Backpack Battles отличной для новичков и тех, кто хочет прерваться на что-то не особо обременительное на полчасика в свой перерыв. Запоем в неё играть категорически не стоит — надоест за пару вечеров. The Bazaar же подойдёт как раз тем, кто любил обманчивую яркость Hearthstone, за которой стоял жестокий дух случайности, хаос, изобилие механик и архетипов. Если вы готовы мириться с рандомом и инвестировать в игру не только время, но и деньги за платных DLC-персонажей, то проект студии Tempo вряд ли разочарует.

