Нил Уоттс и Ева Розалин — сотрудники корпорации «Зигмунд», которая оказывает услуги умирающим людям. При помощи специальной машины учёные исполняют предсмертные желания пациентов: они формируют искусственные воспоминания, и человек как будто проживает жизнь заново. У Колина была счастливая жизнь, но есть отдельные моменты, которые он хотел бы изменить. Поэтому он обратился к корпорации «Зигмунд».

Жанр: визуальная новелла

Разработчик: Freebird Games

Издатель: Freebird Games

Возрастной рейтинг: не указан

Перевод: нет

To the Moon (2011)

фильм «Вечное сияние чистого разума» (2004)

Finding Paradise — это продолжение инди-игры To the Moon 2011 года от небольшой команды Freebird Games. Несмотря на простенькую графику и скудный геймплей, игра покорила геймеров и критиков трогательной историей, впечатляющим саундтреком и живыми персонажами. Над сюжетом и музыкой To the Moon работал геймдизайнер, композитор и сценарист Кан Гао. С тех пор вышло несколько небольших эпизодов из мира игры, и вот наконец появилось полноценное продолжение.

В центре сюжета Finding Paradise — наши старые знакомые, коллеги-доктора Нил Уоттс и Ева Розалин. Герои узнаются с первых реплик — как будто и не прошло шести лет с выхода первой части. Они всё так же остроумно шутят и мило переругиваются. Как и раньше, Ева держится серьёзно и профессионально, а Нил постоянно дурачится. Живые и очаровательные персонажи — это по-прежнему одно из главных достоинств игры.

Finding Paradise, как и её предшественница, не бросает игроков с места в карьер. Сперва учёные изучают дом и его окрестности, потом знакомятся с родными Колина и семейным врачом и лишь после этого подключаются к машине воспоминаний. Почти сразу Нил и Ева понимают, что с памятью Колина творится что-то неладное. Теперь мы путешествуем по воспоминаниям не последовательно, с глубокой старости до раннего детства, а «перепрыгиваем» из конца в начало и наоборот. То старость, то детство, то пожилой возраст, то юный. Учёные быстро понимают, что всё дело в какой-то аномалии, которая пришлась на зрелые годы Колина Ридса.

История вышла не менее трогательной, чем в To the Moon, — Кан Гао оправдал все ожидания поклонников

Необычный формат повествования ничуть не сказался на самой истории. Она вышла не менее трогательной, чем в To the Moon, — Кан Гао оправдал все ожидания поклонников. Если сюжет первой части пробил вас на эмоции, то и для Finding Paradise стоит закупиться носовыми платками — в этом смысле игра полностью верна духу To the Moon. Более того, сиквел развивает вселенную — мы знакомимся с другими учёными компании «Зигмунд» и узнаём больше о технологии нейросвязи. А отдельные сюжетные повороты впечатляют ещё сильнее, чем в первой части.

К сожалению, Finding Paradise соответствует оригиналу и в остальном. Она выполнена на всё том же движке RPG Maker, поэтому ощущается и играется точно так же. Перед нами снова визуальная новелла с примитивными головоломками и парой мини-игр, которые только отвлекают от сюжета. За прошедшие шесть лет игры этого жанра обросли новыми идеями и механиками, а Finding Paradise выглядит так, будто на дворе по-прежнему 2011 год. И даже душещипательный сюжет кажется немного вторичным в мире, где уже вышла To the Moon.

Итог: Finding Paradise — визуальная новелла с трогательным сюжетом, которая понравится любителям хорошей фантастической драмы. Поклонникам To the Moon играть обязательно. Правда, сиквел не смог предложить ничего нового, кроме сюжета.

Предыстория с птицей В 2015 году студия выпустила мини-игру A Bird Story, которую можно считать приквелом Finding Paradise. В ней показан короткий эпизод из жизни Колина Ридса, когда он был ребёнком. Если вы собираетесь поиграть в Finding Paradise, то рекомендуем сперва пройти A Bird Story. Она займёт у вас примерно полтора часа, и за это время вы больше узнаете о мотивах Колина и силе его воображения. К тому же эта игра — любопытный эксперимент: в ней вообще нет диалогов и текста.

