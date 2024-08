Картонные герои: настольные игры по мотивам Heroes of Might & Magic

С середины 1990-х до середины нулевых формат коллекционных карточных игр (ККИ) пользовался огромной популярностью у издателей. Всем хотелось получить собственную Magic: the Gathering и обеспечить себе безбедную старость. В виде ККИ издавалось всё, что могло привлечь хоть какую-то аудиторию. Сериал? Вот вам коллекционные карточные игры по «Зачарованным» и «Звёздному крейсеру “Галактика”». Комиксы — да не вопрос, вот вам судья Дредд и Конан. Книги — держите «Ведьмака» и «Дюну». Вот и небольшое издательство DG Associates решило попытать удачи с брендом Heroes of Might & Magic IV.

По замыслу издателя, не совсем типичному для ККИ, в Heroes of Might & Magic IV Collectible Card & Tile Game игроки должны были коллекционировать и карты, и тайлы, из которых составлялось поле для игры — мир, по которому перемещались герои. Нашёл объект на поле — разыграй карту, чтобы обозначить, что это за шахта или логово монстров. Нанимаешь войско — сыграй карту и заплати тоже картами с руки. А если твой герой лезет в бой с нейтральным монстром, то тут уже другие игроки могут разыграть карты монстров, чтобы выбрать тебе врагов. В стартовом наборе игроки получали 7 тайлов поля и 120 карт для сбора колод. Всего для игры было выпущено 28 тайлов и 700 карт, собирать которые нужно было либо покупая стартовые наборы и бустеры (пакетики со случайным набором карт), либо меняясь ими с другими игроками.

Были и проблемы. Во-первых, в стартовом наборе, ограниченном, как и в любой другой ККИ, была всего одна карта корабля, и устроить себе, например, островную карту игроки просто не могли. Во-вторых, несмотря на громкие заявления о возможности играть аж вшестером, Heroes of Might & Magic IV Collectible Card & Tile Game плохо подходила для игры более чем вдвоём. Единственный официальный вариант игры был Last Man Standing — то есть сражения до последнего выжившего. В результате игроки занимались «черепашингом» — старались прокачаться, не пересекаясь друг с дружкой, вплоть до самого финала.

Вдобавок, работало проклятье подобного рода игр: когда дерутся двое, выигрывает третий. Нет, издатель планировал исправить ситуацию — на сайте появился даже раздел для новых сценариев, которые, как предполагалось, разработает комьюнити. Но именно комьюнити-то и не было. Слабая реклама, ограниченная доступность и невысокая популярность игры — традиционные проблемы небольшого издательства сделали своё дело.