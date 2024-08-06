Картонные герои: настольные игры по мотивам Heroes of Might & Magic

В 1980 году свет увидела настольная игра Titan. Вскоре права на неё купило великое издательство Avalon Hill, выпускавшее такие вехи, как Dune, Magic Realms и Civilization. Вышедшее через два года переиздание стало хитом и вскружило головы многим мальчишкам и девчонкам.

В Titan игроки командовали отрядами сказочных монстров, передвигая их по полю, нанимали новых чудовищ и, конечно, сражались друг с другом. У каждого игрока был один особенно мощный монстр — титан. Игрок прокачивал его и в случае гибели титана выбывал из игры. Получалось, что кто-то заканчивал партию в первые тридцать минут, а кто-то доигрывал ещё три-четыре часа. Откуда же тогда народная любовь?

Дело в том, как в «Титане» выглядели отряды: игроки брали жетоны монстров и складывали их стопочками. Когда отряды-стопки двух игроков встречались, они брали отдельное поле, соответствующее типу местности, где происходил бой, раскладывали на нём жетоны монстров и отыгрывали сражение. Ещё в «Титане» была система найма монстров в зависимости от типа клетки, на которой стоял отряд. И даже некоторое подобие «билдов»: для того чтобы нанять сильных монстров, нужно было иметь несколько монстров уровнем пониже из такой же местности.

Любил «Титана» и Джон Ван Канегем. Более того, в New World Computing в конце 1980-х всерьёз размышляли над адаптацией этой настолки, но из-за технических ограничений не могли написать код, который позволял бы ботам адекватно заменить живых игроков. А кроме прямого противостояния в «Титане» больше ничего и не было.

И тут на глаза Ван Канегему попался прототип другой настолки, которую разрабатывало Task Force Games. Тогда игра называлась Bounty Hunter, и в ней игроки принимали на себя роль охотников за головами, путешествующих по континенту в поисках злодеев и монстров. В голове у Джона что-то щёлкнуло, сложилось два и два, и так родилась концепция King's Bounty. Из Bounty Hunter он позаимствовал идею с розыском целей, а из Titan — ну, вы сами поняли.

Вот так Titan подарила сперва King's Bounty, а затем и Heroes of Might and Magic несколько ключевых идей, ставших основой серии. Слава же самой Titan осталась в далёком прошлом. В 2008 и 2012 году игру попробовали переиздать, но заинтересовать новые поколения настольщиков она не смогла. И это, наверное, справедливо: уж очень далеко шагнула индустрия за прошедшие три десятка лет. Вам едва ли стоит тратить время на «Титана», разве что из профессионального, то есть гейм-дизайнерского или исторического интереса.

А что стало с Bounty Hunter? Её переименовали, и она тоже стала называться King's Bounty.