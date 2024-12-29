Лучшие игры 2024 года

Сегодня мы поговорим о великолепных играх — отличных проектах, которые мы рекомендуем к ознакомлению — ну если только вы не принципиальный противник конкретных жанров и концепций. Все эти игры в хорошем смысле слова поразили нас и по праву называются одними из лучших. Расставлены они по номинациям, а после них будет несколько спецноминаций и проекты уровня «Игра года». Давайте пока сохраним интригу и не станем заранее спойлерить, нашлись ли такие вообще, и если нашлись — то сколько.

Великолепные игры

ANIMAL WELL

Лучшая фантастическая инди-игра

Ладно, не будем лукавить: номинацию на эту игру мы натягивали как ту несчастную сову на глобус. Есть, на наш вкус, и более крутое инди, и более классная метроидвания, но не отметить ANIMAL WELL решительно нельзя. Самобытная метроидвания от Билли Бассо выполнена словно в пику современным трендам жанра: тут нет боевой системы, внятного обучения или направления движения (да и объяснения происходящему). Исследуй и открывай, познавай игру как хочешь. Такой подход периодически дает довольно фрустрирующий опыт, но метроидвания в принципе уже давно перестала быть легкой прогулкой и приятным детским развлечением. Если вы такое любите — проходить мимо точно не стоит.

Final Fantasy VII Rebirth

Лучшая JRPG

Игра, которая в этом году выглядит наиболее «дорого-богато», оказалась японской. Вторая часть монументального ремейка одной из главных JRPG всех времён умопомрачительно красива и выжимает, кажется, всё возможное из ещё не старушки PS5. Она берёт не сюжетом (тут середина истории), не открытым миром (его словно в Ubisoft делали), не боевой системой (та досталась от первой игры), а именно атмосферой проекта, созданного на все деньги: развлечения с большим бюджетом для широкой аудитории и мини-играми на любой вкус. Долбанутого, дурашливого, пафосного, дерзкого и увлекательного. Этого не хватает, чтобы назвать проект великим, но в самый раз для того, чтобы прекрасно провести сотню часов с геймпадом. Для ценителей жанра такое развитие идей культовой седьмой «финалки» — бальзам на душу и определённо даёт право назвать проект одной из главных игр года.

Metaphor: ReFantazio

Лучший визуальный дизайн

Metaphor при первом знакомстве покоряет: тут и классная пошаговая боёвка, которая на поверку оказалась куда динамичнее «околориалтаймовой» из Final Fantasy, и занятный сюжет, и механики из Persona, и враги, буквально сошедшие с полотен Босха. Но главное — это визуальный стиль, отрывающий башку по самые рёбра. Он выплёскивается на экран отовсюду: из главного меню, окружения, боевого интерфейса… Благодаря этому пиршеству не замечаешь посредственного движка времён PS3. Первые часов 10 пролетают вообще на одном дыхании, а дальше уже всё, ты в ловушке, втянулся. А игра длинная, часов на 80 или даже на все 120, если не пропускать диалоги и не делать сложность боёв ниже средней.

Вероятно, те восторженные журналисты, что поспешили записать её в игры года, так и не добрались до финала, потому что там наступает форменный ад. Бесчисленные диалоги оттягивают старт последней схватки, бесчисленные повторы боссов из начала откладывают встречу с главным, злодей постоянно норовит улизнуть, потом победа, вторая фаза ещё минут на 15, потом бесчисленные победные ролики, послесловия, ещё бесчисленные диалоги, сцена после титров. Концовка ReFantazio НЕВЕРОЯТНО затянутая, это буквально 10% времени от всей остальной и без того немаленькой игры. Так что — да, награды за визуальный дизайн она достойна, но отнюдь не титулов вроде игры года или лучшей JRPG .

Astro Bot

Лучшая игра для казуальной аудитории

Astro Bot — великолепная игра, уж точно лучший эксклюзив PS5 2024 года. Но всё-таки, даже несмотря на то, сколько замечательных часов она подарила, при всей её безупречности и блестящем визуальном ряде, назвать её настоящей игрой года язык отчего-то не поворачивается. Хотя на самом деле у этого «чего-то» есть имя — Astro’s Playroom. Она уже произвела то же самое первое впечатление благодаря богатой интерактивности и продемонстрировала все возможности DualSence. После неё на Astro Bot можно взглянуть свежим взглядом и подметить все её шероховатости. Главная недоработка заключается в том, что «Астро бот» играет на одном поле с «Марио» и другими платформинговыми хитами Nintendo, а в них креативности на порядок больше, и под конец прохождения это остро чувствуется. Вам точно стоит пройти Astro Bot, если у вас есть PS5, но вряд ли вы вернётесь к ней спустя годы: во второй раз эта уютная игра подарит вам едва ли четверть прежних эмоций.

Black Myth: Wukong

Лучшая экшен-игра и лучший блокбастер

Китайский ААА-блокбастер всем хорош: и красивым визуальным рядом, и боёвкой с уклоном в Nioh, и не заезженным сеттингом, основанным на китайской мифологии, и обилием боссов. Да, здесь есть баги, странные решения в левел-дизайне и скачущая кривая сложности, но в общем и целом это игровое «Путешествие на Запад» оказалось безумно крутым — и невероятно успешным. Это прямо-таки народная игра, затыкающая за пояс онлайновые проекты Миядзаки, — притом что перед нами дебют, который к тому же подвергался безосновательным нападкам со стороны либеральной западной игровой прессы. Царь обезьян снова с лёгкостью преодолел все трудности и победил всех врагов. А если вы ему в этом помогали, то, скорее всего, неплохо провели время.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Лучший шутер

Бескомпромиссное истребление тиранидов по своей брутальности сопоставимо разве что с прохождением DOOM. Отряд ультрамаринов под предводительством Деметрия Тита рвёт, жжёт, режет, кромсает, истребляет и аннигилирует орды монстров. Рёв пиломеча, буханье болтера и стрёкот пулемёта — всё во славу Императора!

Кроме брызжущей во все стороны пафосной брутальности, Space Marine 2 может похвастаться ещё и хардкорностью, что для аудитории «вахи» дополнительный плюс. Эдакий штучный товар предназначен не для широких масс, а для своих, проверенных суровыми испытаниями бойцов. Второе пришествие Тита в целом ощущается как лучшая сорокотысячная игра последних лет, так что ей от нас — поднятый вверх большой палец, а её авторам — глубокое уважение.

Dragon’s Dogma 2

Лучшая ролевая игра

Да, мы очень надеялись увидеть здесь новую часть Dragon Age, но BioWare профукала полимеры, и на сцену вышла вторая Dragon’s Dogma. Это, безусловно, игра не для всех и каждого и даже не для всех ценителей жанра. Но она идёт на смелые эксперименты, ставя во главу угла взаимодействие с сопартийцами-пешками и исследование песочницы открытого мира — и действительно удивляет. Садясь за игру неподготовленным, вы ещё долго не сможете понять, что именно вас ждёт, но в итоге получите поистине уникальный ролевой опыт.

Dragon’s Dogma 2 больше всего напоминает ролевые эксперименты начала нулевых, только на сей раз с интересной боевой системой и очень иммерсивной физикой мира, которая порождает неожиданные истории, не прописанные разработчиками заранее. Тут суть не в следовании сюжету, а во взаимодействии с миром, в постоянных путешествиях и приключениях, которые обрушиваются на вас из-за поворота. В итоге игра или сразу вам не нравится, или затягивает вас и не отпускает вплоть до самого конца. Оказаться где-то посредине практически невозможно.

Tactical Breach Wizards

Лучшая тактика/головоломка

Жанр Tactical Breach Wizards сложно определить: игра уверенно засела где-то между тактикой и головоломкой. Впрочем, хорошая лаконичная тактика зачастую и оказывается набором головоломок. Эта игра действительно приковывает внимание: и сеттингом с магами-детективами-фрилансерами да волшебным спецназом, и богатством возможностей, и обилием свежих идей. Но главное, конечно, уникальным геймплеем, который складывается из всех этих плюсов.

Вас ждут компактные карты, где потребуется не столько долго и упорно переигрывать врагов, сколько придумывать эффективные комбинации из навыков и элементов окружения, чтобы зачистить локацию в пару изящных движений. И каждый раз, придумав такой вариант, вы будете радоваться, что решили сложную головоломку. Единственное, что может отпугнуть, — неброский визуальный стиль да отсутствие русского перевода. Но это частые спутники маленьких инди-игр с огромным геймплейным сердцем.

Prince of Persia: The Lost Crown

Метроидвания года

Новая история про персидского принца (он тут предстает в роли дамы в беде, а главный герой организует его спасение) стоит на трёх китах: сложном платформинге, увлекательных сражениях с практически файтинговыми механиками и исследовании. На китах зиждется черепаха ролевых систем: тут и интересная прокачка, и побочные задания, и менеджмент предметов. В итоге получается красивая, в меру олдскульная, в меру экспериментальная метроидвания в интересном сеттинге, которой нечего предъявить — просто играй и получай удовольствие, если хватает чувства тайминга и ловкости пальцев. Ubisoft сэкономила — но в этот раз наконец-то не на эмоциях игроков, так что вместо душных рецептов от маркетологов мы получили классное приключение, которое надолго врезается в память. Верной дорогой идёте, товарищи!

Satisfactory

Кооператив года

Satisfactory — игра из семейства «вас очень хочется похвалить, но вы такая странная, что для вас и номинации нормальной не придумаешь».

Идея такова: мы организуем производство на отдалённой планете, а затем постепенно автоматизируем и модернизируем его. В итоге за часиков эдак 100 увлекательного геймплея маленький «свечной заводик» превращается в огромную гигафабрику, которая производит вообще всё. Отдельный кайф, что всей этой строительной деятельностью можно заниматься вместе с друзьями. Да, перед нами трёхмерная Factorio с видом от первого лица, красивая, стильная и такая затягивающая, что упаси вас Гейб начать в неё играть, если вы фрилансер, работающий из дома! Кроме строительства вас ещё ждёт исследование планеты ради новых ресурсов и схватки с местной фауной, которая не рада промышленной революции у себя под боком. Судя по пользовательским оценкам в Steam, эта игра — однозначно народный хит.

Song of Conquest

Лучшая стратегия

Игра от фанатов третьих «Героев» и для фанатов третьих «Героев» так и не смогла заменить Horn of the Abyss, но оказалась достаточно стильным проектом со множеством находок и приятных балансных решений. И, если бы не одна JRPG , точно утащила бы награду за лучший визуальный дизайн. Впрочем, Song of Conquest способна кое-что предложить игрокам и как стратегия: разнообразные схемы развития, множество механик, грамотное использование которых отделяет победу от поражения, продуманные сетевые режимы… Почти каждый, кто купил Song of Conquest, отзывается о ней с теплотой — потому что именно душевное тепло она и дарит, а ещё словно бы состоит из наших воспоминаний об играх детства. Да, в ней всего четыре фракции и нет некоторых атрибутов фэнтезийных пошаговых стратегий, ставших за четверть века привычными, но останетесь вы с ней или нет — это уже вопрос времени. Возможно, вы потратите на неё часов 15–20 и уйдёте во что-то другое — или же примете всё непривычное как должное и задержитесь на куда большее время. Ламповость, низкие системные требования, встроенный редактор карт и увлечённое сообщество делают Song of Conquest пусть и слегка локальной, но народной игрой.

Helldivers 2

Лучшая игра-сервис

Эта игра несколько раз попадала в этот список, а потом вылетала из него. Дикий ажиотаж и всеобщее удовольствие на старте — а потом идиотские решения SONY с региональными ограничениями. Неудачные обновления. Исход игроков. Удачные обновления. Возрождение интереса к игре. Обстановка менялась в течение года постоянно. И это нормально для игры-сервиса. Ядро у Helldivers 2 крепкое, нести «демократию» в компании друзей увлекательно — главное, выгружайте вовремя контент лопатами да не мешайте людям покупать вашу игру!

В целом это самый весёлый экстракшен-шутер последних лет. Он хорошо генерирует разнообразные игровые ситуации — и не в последнюю очередь из-за крайне недемократичного огня по своим, который, понятно, в схватке против орд врагов случается регулярно. Игра вполне могла бы посоревноваться за звание и лучшего шутера, и лучшего кооперативного проекта, но раз для неё нашлась своя уникальная и крепкая номинация — так почему бы не победить дружбе? Вернее, демократии…

Специальные номинации Silent Hill 2 Ремейк года и хоррор года Высокобюджетные ремейки японских хорроров получаются стабильно лучше оригиналов — даже если, как мы теперь знаем, их делают не сами японцы. При всей шедевральности истории Silent Hill 2 страдала скудным геймплеем и серьёзно состарилась графически. Ремейк без усилий решил обе проблемы, обогатив и углубив историю Джеймса. Кроме того, он остался довольно страшным путешествием вглубь и вниз, пронизанным липким туманом страха, отчаяния и вины. Не будь Silent Hill 2 ремейком классики, мы бы без колебаний дали ей титул лучшей игры года. Но раз так — пусть примет титул лучшего ремейка! Elden Ring Shadow of the Erdtree Лучшее дополнение и лучший соулслайк Есть номинации, где ничего выбирать или объяснять не надо: и так всё понятно. Дополнение для Elden Ring закономерно подарило самый хардкорный опыт в 2024 году и стало лучшим вложением времени для ценителей соулс-игр. Новые Земли Теней, Боссы, БОССЫ, ещё раз боссы, хардкор, щепотка лора, боль и страдания — что ещё нужно фанатам оригинала? Ну, может, чуть меньше хардкора, боли и страданий… Path of Exile 2 Ранний доступ и лучшая aRPG Игры в раннем доступе сейчас так распространены, что это уже невозможно игнорировать. Хотя очень хочется: при подведении итогов года они обеспечивают настоящую головную боль. Зачастую такие проекты становятся хитами именно на стадии тестов, а сам релиз проходит тихо и скромно. В результате на этапе раннего доступа их награждать ещё рано, ведь по факту они не вышли, а потом немного неудобно, потому как «ну а что там особо поменялось». В этом году самым интересным проектом в раннем доступе оказался Path of Exile 2. Важно понимать, что шумиху в сети во многом раздули искусственно, но это не отменяет того факта, что геймеры смогли опробовать нечто интересное. Во-первых, перед нами действительно красивый дьяблоид — это можно сказать и про локации, и про анимацию умений, которая по большей части затыкает за пояс анимацию в Diablo IV. Во-вторых, PoE2 довольно хороша в плане боевого импакта: удары и заклинания чувствуются куда приятнее, чем в первой части. В третьих, в ней очень интересная система скилов, которая позволяет конструировать умения со всевозможными интересными свойствами. Ну и главное блюдо — это боссы: красивые, сложные, разнообразные, и они тут буквально в каждой локации. В то же время это проект исключительно для своих. Path of Exile 2 вообще не учит, как в неё играть, а от знания некоторых тонкостей зависит, сможете ли вы пройти дальше или безнадёжно застрянете на очередном боссе. На текущем этапе уровень сложности в игре запредельный, а бои что с рядовыми монстрами, что с боссами занимают уж слишком много времени. Кроме того, набор опыта крепко привязан к уровню врагов (а их уровень — к локациям), и в результате при неудачном развитии событий вы можете просто застрять в прогрессии: на старых локациях опыт набирается медленно, вещи падают слабые, а на зачистку новых не хватает силы персонажа. Фанаты соулс-игр и первой части будут тут чувствовать себя нормально, а вот среднестатистический игрок в Diablo сбежит часов через 10. Тем интереснее посмотреть, как изменится PoE2 к релизу. Balatro Нефантастическая игра года и лучший геймплей Обычно чистые механики помогают создать или яркую, но быстро наскучивающую игру: вы ее точно запомните, но вряд ли регулярно будете к ней возвращаться (SUPERHOT), — или залипалово, где вы оставите месяцы своей жизни (Beat Saber). Balatro как раз из второй категории: это колодостроительный рогалик, редуцированный буквально до базовых математических формул. Колоду тут надо собирать для того, чтобы бороться не с монстрами, а с пороговыми числовыми значениями, местные артефакты-джокеры нужны для изменения правил подсчёта, а геймплей на 80 % состоит из выбора карт: какие сбросить, какие разыграть как комбинацию. Но вся эта математика, собранная на примитивном графическом движке (игра весит меньше 100 Мб!), так мощно затягивает, что, как в старые добрые времена, может срывать работу целых учреждений. Особенно здорово, что этот феномен был создан золотыми руками одного человека и чистым сарафанным радио получил и многомиллионные продажи, и номинации на звание игры года. Да, по сравнению с 2023 годом этот в плане игр оказался не очень-то урожайным, но благодаря одному проекту нам было на что потратить сотни часов!

🏆 Игра года

Indiana Jones and the Great Circle

Лучший сюжет и атмосфера

Ещё в начале декабря мы пришли к неутешительному выводу: видимо, 2024 год так и не породил шедевра, достойного по нашим меркам звания «Игра года». Но радость пришла оттуда, откуда ее практически не ждали: по трейлерам Indiana Jones and the Great Circle выглядела проходной, а на поверку оказалась невероятно хорошей. Не идеальной, но от игры года этого и не требуется: главное, чтобы она влюбляла в себя с первых минут и держала до финальных титров. И здесь мы это получили. Чистый восторг. Незабываемая история. Невероятное приключение, на которое мы и не смели надеяться.

Портит праздник в основном наплевательское отношение издателя к релизу. Тут и плохая рекламная кампания, и выход в неудачный сезон: с декабрьским релизом игра гарантированно пролетает мимо существенной части наград, которые влияют на продажи. Как следствие, Indiana Jones and the Great Circle покупают вяло, и о её шикарном качестве приходится вещать всё больше через сарафанное радио. Кроме того, в игру пролезло несколько обидных багов, способных остановить игровой прогресс, — а патчи, исправляющие старые ошибки, пока скорее насаждают новые. Но хватит ли этого, чтобы вырвать из рук доктора Джонса кнут и титул игры года? Определённо нет! Он всё так же хорош, как в первых фильмах, только длятся эти приключения в 10 раз дольше.

«Великий круг» пропитан духом исследования на всех уровнях: от сценария и постановки кат-сцен до геймплея и побочных активностей. Да, формально тут есть и стрельба, и мордобитие, и стелс, но всё это лишь отдельные грани большого и яркого приключения. Затерянные храмы! Страшные ловушки! Заговоры! Злодеи! Артефакты древних цивилизаций! И, разумеется, солидная порция прекрасного юмора. Безоговорочно лучшая оригинальная фантастическая игра 2024 года!

Игра года по версии читателей В нашей группе «ВКонтакте» мы также провели читательское голосование, посвященное выбору игры года. Оно проходило в два этапа. Во втором туре приняли участие 1100 человек (можно было выбрать только один вариант), и вот кто вошел в топ-3: Warhammer 40,000: Space Marine 2 (371 голос; 33,76 %); Silent Hill 2: Remake (171 голос; 15,56 %); Indiana Jones and the Great Circle (137 голосов; 12,47 %).

И это ещё не всё! В ближайшие дни мы расскажем вам ещё о нескольких достойных играх, которые не поместились в основной список. Следите за обновлениями!

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