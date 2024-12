Лучшие игры 2024 года

Игра от фанатов третьих «Героев» и для фанатов третьих «Героев» так и не смогла заменить Horn of the Abyss, но оказалась достаточно стильным проектом со множеством находок и приятных балансных решений. И, если бы не одна JRPG , точно утащила бы награду за лучший визуальный дизайн. Впрочем, Song of Conquest способна кое-что предложить игрокам и как стратегия: разнообразные схемы развития, множество механик, грамотное использование которых отделяет победу от поражения, продуманные сетевые режимы… Почти каждый, кто купил Song of Conquest, отзывается о ней с теплотой — потому что именно душевное тепло она и дарит, а ещё словно бы состоит из наших воспоминаний об играх детства. Да, в ней всего четыре фракции и нет некоторых атрибутов фэнтезийных пошаговых стратегий, ставших за четверть века привычными, но останетесь вы с ней или нет — это уже вопрос времени. Возможно, вы потратите на неё часов 15–20 и уйдёте во что-то другое — или же примете всё непривычное как должное и задержитесь на куда большее время. Ламповость, низкие системные требования, встроенный редактор карт и увлечённое сообщество делают Song of Conquest пусть и слегка локальной, но народной игрой.