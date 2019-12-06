Настольная игра «Подводные города»

Куда только не забрасывала нелёгкая играющих в настольные экономические стратегии! Сколько городов и ферм, космических империй и глубоких подземелий было построено! В мире первой игры молодого издательства Delicious Games кризис перенаселения заставляет человечество обратить свой взор в сторону единственной незаселённой части планеты — океанского дна.

Тип игры: экономическая стратегия, «евро»

Автор: Владимир Сухи

Художники: Милан Вавронь, Станислав Щербаков

Издатель в России: Hobby World, 2019

Количество игроков: 1–4 (оптимальное: 2)

Возраст игроков: от 12 лет

Время игры: 40 минут на игрока

Похоже на:

«Покорение Марса» (2016)

«Агрикола» (2007)

«Подводные города», созданные в прошлом году Владимиром Сухи, наделали немало шума после выхода. Одни игроки хвалили их за интересную комбинацию механик и широкий выбор стратегий, другие ругали за «сухость» игрового процесса и низкое качество компонентов. По итогам 2018 года «Города» номинировались на множество премий и даже получили награду от профессиональных игроков французского сообщества Diamant d’Or и швейцарскую Swiss Gamers Award.

Как это часто бывает, у каждой стороны есть своя правда. «Подводные города» и впрямь можно охарактеризовать как «евросухарь» — это значит, что тема игры не слишком сильно чувствуется в процессе, а оформление без особых изысков. По этому поводу хочется высказать отдельный упрёк авторам, ведь встречаем игры мы всё-таки по одёжке.

Такое ощущение, что игру совершенно не старались приукрасить: игровое поле и памятки игроков представляют собой сплошную иконографику, а иллюстрации на картах хоть и неплохие, но часто повторяются. Три вида строений — обычные пластмассовые кругляшки, а маленькие жетоны ресурсов вы вряд ли будете называть «сталепласт» и «биоволокно», скорее — «серенькие» и «розовые». Даже чаще всего используемые в игре жетоны действий игроков — просто картонные прямоугольники с разноцветными дверьми. Ну право слово, нарисовали бы на них каких-нибудь водолазов или подводные лодки! Радует взгляд в игре только личный планшет вашей городской сети ближе к концу игры — купола городов, соединённые туннелями и окружённые разными зданиями, выглядят неплохо (а вот толщина этих планшетов не радует совсем).

Однако для истинных любителей евро всё это вторично, а на первый план выходят интересные механики. И здесь «Подводные города» раскрываются совсем с другой стороны! В сердце игры лежит сочетание «размещения рабочих» и стратегии на картах. Выстраивание этой связи увлекает по-настоящему.

В качестве «рабочих» у игроков — три жетона, которыми они по очереди занимают ячейки действий на игровом поле. С их помощью мы будем получать ресурсы, строить города, фермы, лаборатории и очистительные заводы, а также соединять всё это тоннелями.

Ячейки бывают трёх цветов: жёлтые, красные и зелёные. На руках игрок в начале игры держит три карты из большой общей колоды, где все карты окрашены в эти же цвета. И здесь начинается самое интересное — занимая определённое действие на поле, игрок обязан одновременно разыграть одну карту с руки. Если цвета карты и действия на поле совпадают, то в дополнение к действию игрок разыграет эффект со своей карты, если же не совпадает — выполнит только действие на поле, а карта просто отправится в сброс.

Скидывать карты впустую жаль, ведь у них много полезных эффектов: например, можно мгновенно получить необходимые ресурсы, оставить карту рядом с планшетом в качестве дополнительных возможных действий или даже в конце игры добавить новый пункт подсчёта победных очков. Благодаря этому каждый ход превращается в непростой выбор: что важнее — занять нужное действие или разыграть особо сильную карту? Что делать, если присмотренную тобой ячейку занял оппонент, — выполнить не особенно нужное действие того же цвета ради карты или попридержать карту ради действия получше? А какую бурю эмоций вызывает вытащенная третий раз подряд зелёная карта, когда вам позарез нужно красное действие! И что теперь, продолжать ждать или уже скинуть зелёную карту и встать наконец на красное место? «Подводные города» предлагают вам увлекательные задачки на оптимизацию по три раза на ход!

Авторы многое сделали, чтобы выверить баланс. Слабые действия на поле (зелёные) сочетаются с сильными картами, а самые сильные действия (жёлтые) — со слабыми картами. В игре нет драфта, каждый игрок просто добирает одну карту из общей колоды в конце каждого хода, но самые эффективные карты, способные повернуть всю вашу подводную стратегию в другое русло, случайно найти в ней нельзя — они лежат в особой колоде, и брать их оттуда можно только особым жёлтым действием. Самые дорогие и мощные из них изначально открыты, что ставит всех игроков в равные условия — например, увидев карту для выгодного, на ваш взгляд, подсчёта победных очков в конце игры, несколько игроков могут половину игры все свои действия направлять в определённую сторону… но взять эту карту всё равно успеет только кто-то один!

Чаще всего «Подводные города» сравнивают с предыдущим хитом в жанре евро — «Покорение Марса». Игры роднит не только тематика (освоение территорий, плохо подходящих для человека), но и сочетание карточного движка с действиями на поле.

По этому пункту спешу успокоить (или, наоборот, разочаровать): даже если вы уже десятки раз терраформировали Красную планету, «Подводные города» всё равно могут занять достойное место в вашей коллекции и в сердце, ведь механики в них совсем разные. Драфт карт и общее поле в Марсе против мипл-плейсмента и застраивания личного планшета в «Городах» — у каждого будет свой фаворит. А вот если заставлять цвести несчастные яблони на Марсе вам кажется неимоверно скучным, то, скорее всего, экономические стратегии — не ваш жанр, и «Города» вряд ли смогут вас переубедить.

«Подводные города» стараются быть как можно более разнообразными, чтобы обеспечить высокую реиграбельность: каждую партию на поле будут случайно выкладываться 6 из 10 специальных карт, а на планшеты игроков — 3 из 16 метрополий (сухопутные города, дающие уникальные бонусы, если вы успеете дотянуть до них туннели). Есть отдельные варианты игры с госконтрактами и обратными, более сложными, сторонами игровых планшетов, а также режим одиночной игры. Всё это обеспечивает игрокам множество непохожих друг на друга партий. Более того, на английском уже выпущено дополнение «Новые открытия», которое не только добавляет механик, карт, ресурсов и метрополий, но и исправляет один из главных недостатков базы — авторы положили внутрь плотные двухслойные планшеты. Надеемся, Hobby World оперативно издаст это дополнение на русском языке!

Итог: как ни парадоксально, настольная игра о строительстве подводных городов продемонстрировала «сухой» игровой процесс, зато «глубокую» стратегию. Если вас, конечно, не отпугнёт «сырое» оформление.