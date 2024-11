Необычные стратегии, часть 4: малоизвестные и спорные

Обзор Diplomacy is Not an Option. Действительно сложная RTS

Рассказываем про один из самых видных релизов в простаивающем жанре RTS, говорим о том, чем DNO хороша, и о том, какие обидные ошибки разработчиков оправдывают её шуточную аббревиатуру.