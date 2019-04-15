«Рыцарь-маг. Полное издание»: игра необычайной сложности и глубины

Mage Knight — эпическая приключенческая стратегия, в которой игрокам в роли рыцарей-магов предстоит исполнить поручение могущественного Совета Пустоты. «Наниматели» героев мыслят с размахом: то нужно захватить несколько замков, то очистить десяток шахт от поселившегося там зверья, то остановить целую армию — список можно продолжать долго. Всё это происходит в декорациях стандартного фэнтези: орки и драконы терзают Империю атлантов, пережившую страшный катаклизм. Поучаствовать в разорении или, наоборот, защитить местное население — выбор за вами. Но не увлекайтесь: поручение Совета Пустоты превыше всего.

Mage Knight: Ultimate Edition

Тип игры: стратегия, приключение

Автор: Владимир Хватил

Художники: Джей Лонне, Милан Ваврон

Издатель в России: «Лавка Игр»

Количество игроков: 1–5 (оптимальное: 1–3)

Возраст игроков: от 14 лет

Длительность партии: от 2 часов

Похоже на: «

: 1–5 (оптимальное: 1–3): от 14 лет: от 2 часов: « Герои Меча и Магии 3 » • Runebound Third Edition • The Quest for El Dorado

В течение нескольких раундов (обычно от трёх до шести) игроки выполняют задание, соревнуясь в скорости или, наоборот, действуя сообща — зависит от сценария. Раунды делятся на последовательно сменяющиеся дни и ночи, в начале которых игроки разбирают карты тактик — они дают определенные преимущества. Чем сильнее даруемый эффект, тем позже ходит игрок и тем меньше у него остается возможностей.

У каждого героя есть своя базовая колода из шестнадцати карт действий; две из них особые, остальные — общие для всех. Может показаться, что персонажи практически одинаковы. Тем не менее они отличаются не только фигурками и парой карт, но и наборами жетонов-талантов, открывающихся по ходу игры. Эти таланты могут внести довольно серьёзные коррективы в стратегию, так что стоит выстраивать её сразу с учётом их влияния.

Наибольшую же индивидуальность герои приобретут уже под вашим чутким руководством. Прокачка — один из важнейших аспектов игры: слабые персонажи многого не добьются, а если вы играете на победные очки, то основную их часть принесёт слава — местный аналог опыта. Однако праздное шатание в целях саморазвития все равно не позволит выиграть — не забывайте про цель сценария.

В конце каждого хода игроки добирают карты до максимального размера руки, а когда их не остаётся, объявляют о завершении раунда. Эффективное и разумное использование карт, как здесь и сейчас, так и с учетом перспективы, — залог успеха. Именно этим вы и будете заниматься, продвигаясь вглубь Империи атлантов.

Для усиления эффекта карт обычно нужна мана, и её всегда не хватает, ведь одного кубика в ход из общего источника слишком мало, чтобы претворить в жизнь все грандиозные планы. Так что при первой же возможности запасайте кристаллы магической энергии — они пригодятся в грядущих битвах.

Кроме базовых карт действий существуют ещё и особые, а также заклинания и артефакты — всё, что вы сумеете найти, составит вашу собственную колоду деяний. Карты деяний имеют основной и усиленный эффекты, и если первый из них доступен почти всегда, то получение второго отнюдь не бесплатно. Кроме того, абсолютно любую карту можно сыграть «боком», получив самый скромный эффект, зато на выбор из «атаки», «блока», «влияния» и «движения».

«Движение» необходимо для перемещения по игровому полю, состоящему из тайлов, а также для разведки новых участков. Разные типы местности требуют разного количества очков движения: горы и озёра практически всегда непроходимы, лес может надолго задержать ночью, а пустыня — днём.

«Влияние» позволяет взаимодействовать с местными жителями: лечиться в деревнях и монастырях или пополнять ряды своих последователей. Чем выше репутация рыцаря-мага, тем больший бонус в переговорах он получит. Так что, если хотите радушного приёма, деритесь с орками, а не со стражниками из соседней крепости. Наёмники, хоть и работают бесплатно, но могут помочь лишь раз за раунд — простые смертные, что с них взять! Однако не стоит недооценивать их полезность — в отличие от карт деяний, завербованные отряды всегда под рукой.

«Атака» и «Блок» пригодятся в бою. Дальние типы атак позволяют герою действовать первым, а вот перед применением ближних потребуется сначала заблокировать вражеский удар. Здесь работает правило «всё или ничего»: чтобы отбить натиск противника или самому нанести смертельную рану, нужно набрать не меньше очков «блока» или «атаки», чем указано на жетоне врага. Отряду орков с броней, равной пяти, нельзя нанести три урона, отметить это и прийти с визитом на следующий день. Тут-то и включается внутренний калькулятор: «До этого противника я дойду, но не наберу атаки; а вот с тем бы справился, но обойтись без ран уже не смогу; может быть, вообще сначала нанять отряд в соседней деревне?»

Кстати о ранах: автор игры отошёл от клише и придумал занятную механику получения урона. Ведь по лору рыцари-маги — существа могущественные, было бы неловко, если бы по какому-то стечению обстоятельств перепуганные крестьяне заковыряли одного из них вилами (а что, есть игры, в которых Древнего можно победить при помощи дробовика и динамита). Кроме того, герои, не теряющие хватки даже на последнем хитпоинте, атмосферы не добавляют. Ну и наконец, здоровье и урон, кочующие методом слепого копирования из игры в игру, предполагают, что персонаж может выбыть (что для долгих партий на нескольких игроков немыслимо). Или же авторам придётся вводить целый сонм механик, обыгрывающих его героическое возвращение в строй.

Поэтому раны в Mage Knight — это карты, засоряющие руку игрока и ограничивающие его возможности. Можно избавиться от них при помощи лечения или отправить в сброс во время отдыха, однако уже в следующем раунде сброс снова замешается в колоду, и рано или поздно старые шрамы дадут о себе знать. Такая механика самым положительным образом сказывается и на атмосфере, и на стратегической глубине, и на повествовательной целостности игры.

Динамика, драматургия, история

Подобно словам в литературе и кадрам в кинематографе, механики в настольных играх помогают выстраивать истории. Если в игре слишком много условностей и абстракций, историю трудно сделать связной, да и погрузиться в неё нелегко. Действия героев в Mage Knight определяются сыгранными картами, и их вариативность позволяет повествованию сворачивать в самые неожиданные стороны. Каждый ход у игрока есть выбор между фрагментами его личной «новеллы». Продвинуться вглубь леса, чтобы совершить ритуал в древних руинах? Пожертвовав репутацией, запугать стражников и вынудить служить вам? Наудачу влезть в подземелье и выбраться оттуда израненным, но с заветным артефактом в руках? Вы сами выбираете, какой будет следующая глава вашего приключения.

Четкая цель в каждом сценарии, исследование неизведанных территорий и развитие персонажей позволяют игрокам погружаться в процесс глубже и глубже с каждым раундом. Каждое новое решение имеет всё больший вес, герои по мере прокачки не просто получают плюсы к абстрактным характеристикам, а обретают новые способности и мощные заклинания. И история, построенная этими могущественными картами, становится ярче и насыщеннее. Выжечь целую армию врагов огненными шарами; пройтись по воде, охотясь на дракона; разломать стены крепости, погребя её защитников под обломками; на грани поражения выполнить поручение Совета Пустоты и рухнуть без сил — вот удел настоящего героя, а не эти ваши «подай и принеси»!

Динамичная история способствует и раскрытию характеров персонажей. Это не типичный отыгрыш ролей, когда игрок выбирает некоторый шаблон и действует, не отходя от него: вор должен непременно страдать клептоманией, варвар — общаться на языке жестов (как правило, очень контактном и агрессивном его диалекте), паладин — переводить через дорогу не менее пяти бабушек в день.

Рыцари-маги — многомерные антигерои, поставленные в определённые условия. Игрок может на протяжении всей партии помогать местному населению, защищая его от набегов орочьих ханов, но в какой-то момент поймёт, что таким образом не сможет выполнить цель. И ему придётся примкнуть к тёмной стороне, захватить пару крепостей и сжечь монастырь. Именно так переживания героя могут стать личными переживаниями игрока. Мы ведь любим, когда персонажи меняются в ходе повествования и принимают сложные и неоднозначные решения. И всё это происходит на уровне механик — в самом сердце игры.

Универсальный рыцарь-маг

Немногие игры могут похвастаться таким количеством режимов и сценариев, как Mage Knight. Если вы не любитель конфликтных стратегий, кооператив позволит проходить трудности сообща. Если вам достаточно дружеских толчков локтями, можно сыграть в полукоопертивном режиме, когда выигрывает один, но не достигнутая за отведенное время цель оборачивается поражением для всех (подвести Совет Пустоты из-за внутренних склок непозволительно). Можно сыграть в гонку на очки — игра станет более жестокой, а если вас манит запах крови, в опциональных правилах есть даже описание PvP.

Кроме того, у Mage Knight отличный соло-режим. Он настолько хорош, что в голосовании на звание лучшей игры для одного на сайте BGG «Рыцарь-маг» который год подряд занимает первое место. Всё потому, что главным источником конфликта здесь служит сама игра. Она бросает вызов искателям приключений, возводя на их пути неприступные крепости и непроходимые болота. А в большинстве игр, изначально рассчитанных на противостояние между игроками, для создания дополнительного конфликта вводится виртуальный противник — автома.

И, будем честны, пока ни одна из автом не способна пройти тест Тьюринга. Проблема не в том, что искусственный интеллект в настольных играх не представляет угрозы, а в том, что он действует слишком оторванно от ситуации на поле. Получение автомой ресурсов и победных очков из воздуха сильно бьет по атмосфере и повествовательной целостности. Так вот, в «Рыцаре-маге» подобных недостатков нет.

Думаете, это всё? А вот и нет, Mage Knight поддерживает и командный режим — полный фарш, как говорится. Теоретически играть в таком формате интересно и необычно, но на практике используйте его на свой страх и риск. Дело в том, что в командном режиме априори должны участвовать четыре игрока. А партия на четверых может преодолеть все мыслимые пределы по длительности и даунтайму, особенно, если союзники будут советоваться и обсуждать стратегии. Кроме того, игра обладает массой опциональных правил для опытных игроков и очень гибкой настройкой сложности.

Обилие возможностей редко обходится без обилия компонентов. И в полном издании «Рыцаря-мага» их действительно немало: семь разных героев со своими картами и жетонами, множество тайлов игрового поля, кристаллы и миниатюры. Но даже для такого изобилия коробка слишком велика. Разумеется, на полке магазина она будет смотреться выигрышно, а вот на полку шкафа уже может не влезть. При этом большую её часть занимает воздух, а чтобы внутри ничего не болталось, придётся подложить картонные листы, оставшиеся после выдавливания жетонов, под пластиковый органайзер! Сомнительное решение, надо сказать, да и сам органайзер не блещет: тонкий и хлипкий, он к тому же не сильно ускоряет раскладку игры и не вмещает все карты в протекторах.

Качество компонентов Mage Knight — отдельная история. Вышедшие давным-давно базовая версия игры и её дополнения умудрялись совмещать высокие стандарты с детскими болезнями. Например, жетоны врагов с точной вырубкой, без малейших признаков заусенцев и расслоений, могли запросто различаться по размеру, что напрямую влияло на игровой процесс! В целом симпатичные кристаллы маны при плохом освещении становились неразличимы по цветам, а их падение на пол несло даже большую угрозу для жизни, чем рассыпание деталей LEGO. Ну и самым страшным элементом игры были предпокрашенные миниатюры, один взгляд на которые вызывал неизбежные ассоциации с голодными китайскими детьми, бросающими фигурки в вёдра с краской за еду.

И вот вышло новое издание «Рыцаря-мага». Что же поменялось?

Похоже, китайских детей всё же накормили и их броски стали чуть точнее и аккуратнее. Хотя искать художественную ценность в покраске по-прежнему не стоит. Зато жетоны теперь одинакового размера, а отличная вырубка сохранилась. Сам по себе картон тонковат и отдельные листы могут оказаться чуть изогнутыми, но собрание сочинений Льва Толстого, используемое в качестве пресса, быстро решает проблему.

Карты, тайлы и жетоны получили другое фактурное покрытие, поэтому смешивать их с компонентами предыдущих изданий игры — затея плохая, да и ни к чему это. Фрагменты поля безупречно стыкуются друг с другом, без единого зазора, — тоже шаг вперед в сравнении с версией восьмилетней давности. Ну и наконец, карты: они так хороши, что даже жалко убирать в протекторы. Хотя и оставлять их незащищенными боязно из-за потенциально неравномерного износа.

Будь коробка поменьше, покрепче и с удобным органайзером, можно было бы смело ставить высший балл за качество компонентов. А пока еще есть к чему стремиться.

Mage Knight против «интернета»

«Рыцаря-мага» часто сравнивают с классическими третьими «Героями». Адекватно ли подобное сравнение? И да, и нет. В Mage Knight нельзя отстраивать замки или иметь несколько армий, сбор ресурсов лишь с большой натяжкой можно сравнить с накоплением кристаллов маны, а для битв нет отдельного «экрана» — всё происходит на основном поле.

Но если в HoMM вас больше всего привлекали прокачка, исследование территорий, поиск артефактов и визиты в логовища фантастических тварей, то «Рыцарь-маг» может показаться очень знакомым и даже немного родным (хотя мы бы всё же сравнили его с King’s Bounty с поддержкой мультиплеера).

Однако если у вас сложилось впечатление, что Mage Knight — это урезанная версия «Героев» (такая, чтобы умещалась на столе), не спешите с выводами. У «Рыцаря-мага» есть ряд неоспоримых преимуществ. Например, здесь нет несбалансированных заклинаний или талантов; нет микроменеджмента с караванами из героев и отстройкой деревень на больших картах; нет снижения напряжения, когда армия и персонаж становятся настолько сильными, что бои с нейтралами превращаются в условность; нет ходов, в которых ничего не происходит; взаимодействие с противниками идёт с самого начала, а играть интересно до самого конца — нет генерального сражения, в котором фактически решается исход партии.

И тут мы переходим к причинам, почему Mage Knight не возглавляет топ BGG со средней оценкой в 12/10 баллов (хотя, несомненно, располагается очень высоко в рейтинге). К «Рыцарю-магу» нужно быть готовым. Обучающая партия на четверых может легко растянуться на четыре часа, а она состоит всего из трёх раундов. И это время вы проведёте не за беззаботным общением на отвлечённые темы или азартным бросанием кубов. Каждый свой ход вы будете продумывать и так, и эдак, просчитывать и планировать, планировать и просчитывать. Не удивляйтесь, если вам будет не до составления какой-то истории и вы даже не заметите арты на картах — всё внимание поначалу будут съедать попытки совладать с игрой.

Уже при игре вчетвером время ожидания хода может стать некомфортным, а будет ли доиграна до конца хотя бы одна партия на пятерых — британскими учёными пока не установлено.

Правил в игре очень много, они описывают большое количество режимов, опциональных возможностей и содержат уйму нюансов. Даже чтобы сыграть обучающий сценарий, придётся хорошенько погрузиться в их изучение. Справедливости ради стоит отметить, что тонкости, несмотря на их обилие, воспринимаются довольно легко. Всё благодаря логичности и правдоподобности правил.

Например, ночь — время магии, и заклинания в ночные раунды могут быть сильнее; наёмники не полезут с вами в подземелье (страшно) или разорять монастырь (религия не позволит); отряды героев не пойдут под знамёнами рыцаря-мага с дурной репутацией, а нападать на укрепления местных жителей будут только после долгих уговоров. Список можно продолжать долго, и если обычно такое количество нюансов идёт игре в однозначный минус, то здесь это добавляет миру проработанности и глубины и не воспринимается абстрактными костылями.

Mage Knight — игра не для курортных романов, с ней нужно выстраивать серьёзные отношения. А любые серьёзные отношения требуют работы и самоотдачи. Готовы ли вы к такому — решайте сами. Но, если сумеете преодолеть все преграды на пути к пониманию игры, она будет вознаграждать вас снова и снова глубиной, вариативностью, драматизмом и возможностью создавать интересные истории в каждой партии.