Главные игры апреля 2019

Апрель позволяет игрокам потихонечку расслабиться. Ярких проектов ещё полно, но определиться, во что поиграть, уже гораздо проще. Едва ли не половина важных релизов — переиздания славных игр прошлого, а для подсчёта действительно важных горячих новинок хватит пальцев одной руки. Впрочем, новинки эти — о-го-го!

Darksiders: Warmastered Edition

Когда и где: 2 апреля на Switch

Что: слэшер

Перевод: текст

Чего ждём: переиздание слэшера старой школы с графикой от World of Warcraft. Когда-то про Darksiders ходили самые зловещие слухи — игра якобы должна была получиться кровавой и мрачной до неприличия, а мы в роли Всадников Апокалипсиса разносили бы всё и вся. Но на релизе игроков ждала стандартная история про крутого парня, надирающего злодейские задницы, — пускай в его роли и оказался один из Всадников, Война. Обманутый силами преисподней, он начал конец света раньше намеченного, что привело к быстрой победе ада. Теперь Землю-матушку придётся вырывать из когтистых лап дьявола.

Если у вас есть Switch и вы раньше не играли в Darksiders, на релиз стоит обратить внимание: на портативках слэшеры заходят отлично, а выбор невелик.

Borderlands: Game of the Year Edition

Когда и где: 3 апреля на PS4 и X1

Что: шутер

Перевод: нет

Чего ждём: классику на консолях. Borderlands в своё время стала неожиданным хитом — яркая комиксовая графика, сеттинг космического вестерна, характерный юмор, отличные персонажи и великолепная стрельба пришлись по душе игрокам. Успех закрепили в шикарном продолжении, а сюжет успешно развили в The Pre-Sequel и Tales from the Borderlands.

Этот релиз будет интересен тем, кто по каким-либо причинам пропустил хит десятилетней давности и теперь спешно хочет восполнить пробел перед выходом новой части. Правда, вам потребуется знание английского — вероятно, русского перевода опять не будет.

Silence

Когда и где: 3 апреля на Switch

Что: квест

Перевод: текст

Чего ждём: качественного переноса игры, продолжившей The Whispered World. Silence — красивейший квест от Daedalic, где искусно совмещены 3D-модели и плоские задники. Мальчик Ноа ищет свою пропавшую младшую сестрёнку Рени в Безмолвном мире — на перепутье между жизнью и смертью. Хоть квест получился короче и проще «Ускользающего мира», внимания он достоин не меньшего: всё-таки Daedalic слишком влиятельны в мире квестов, чтобы пропускать их эксперименты.

Hob: The Definitive Edition

Когда и где: 4 апреля на Switch

Что: метроидвания

Перевод: полный

Чего ждём: отличного развлечения для поклонников Zelda от разработчиков Torchlight. Визуальный рисованный стиль узнаётся на раз, сражаться увлекательно, а исследование мира всячески вознаграждается. Из интересного — в этой версии обещают переработанную кампанию, возможно, без проблем с первой главой, на которые жаловались рецензенты. В общем, настоящий клад для любителей метроидваний.

Deck of Ashes

Когда и где: 11 апреля на PC

Что: колодостроительный рогалик

Перевод: интерфейс (а больше там ничего и нет)

Чего ждём: более стильную Slay the Spire. Партия антигероев отправляется искупать грехи, расправляясь с ордами монстров при помощи комбинаций карт. Учитывая, насколько это затягивающий и перспективный жанр, новинка определённо заслуживает внимания всех любителей карточных игр и стратегий. Впрочем, реиграбельность проекта будет на три четверти зависеть от карточных механик — если с ними прогадают, Deck of Ashes не вытянет никакая графика.

Anno 1800

Когда и где: 16 апреля на PC

Что: строительная стратегия

Перевод: текст

Чего ждём: выверенного стройсима в антураже XIX века. Сочная графика, колониальная архитектура и бессовестное пожирание вашего времени прилагаются. Игра внезапно перепрыгнула в Epic Games Store, хотя сейчас это уже норма для новинок — слишком хорошие там условия по сравнению со Steam. Впрочем, предзаказать её всё ещё можно в магазинчике Гейба — окончательно она пропадёт оттуда в день релиза.

Dreams («Грёзы»)

Когда и где: 16 апреля на PS4

Что: ранний доступ к главной песочнице со времён Minecraft

Перевод: нет

Чего ждём: возможности прикоснуться к творческой песочнице нового уровня. В «Грёзах» можно будет создавать целые игры-миры и делиться ими с другими людьми. В жанрах вроде бы тоже не ограничивают — можно будет делать платформеры, шутеры, квесты, хорроры… Глобальная цель проекта — позволить людям конструировать что угодно. Насколько это возможно с помощью одного только геймпада — неясно, равно как непонятно, как быть с неизбежными попытками делать на движке эротический контент. Но сама идея подкупает своей смелостью. Плюс те, кто пробовал, остались в восторге.

World War Z

Когда и где: 16 апреля на PC, PS4 и X1

Что: шутер

Перевод: нет данных

Чего ждём: недо-Left 4 Dead 3. Почему недо-? Здесь ставка сделана не на слаженные командные прорывы от точки к точке и отражение атак специальных зомби, а на противостояние орде тупых и быстрых мертвяков. Дошёл до определённой точки, обложился ловушками, отбиваешься от тысяч зомби. События развернутся в Москве, Нью-Йорке, Иерусалиме и Токио, на выбор будет шесть классов.

До сих пор непонятно, будут ли боты подменять отсутствующих игроков. Ранее мелькала информация, что, дескать, играть будут только живые люди, но это создаёт массу проблем для кооперативной игры — просто не верится, что это решение доживёт до релиза!

Cuphead

Когда и где: 18 апреля на Switch

Что: хардкорная аркада

Перевод: текст

Чего ждём: ещё один порт на Switch для тех, у кого нет компьютера. Cuphead — настоящий бриллиант от мира аркад: прекрасный, неподатливый и завораживающий. Натуральная пытка со стильной графикой в духе мультфильмов 30-х годов. Весьма опасная покупка — из-за этой игры вы всерьёз рискуете разбить консоль о ближайшую стену после очередного поражения от босса этапа.

Mortal Kombat 11

Когда и где: 23 апреля на PC, PS4 и X1

Что: файтинг

Перевод: текст

Чего ждём: МЯСА! Главный файтинг всех времён в дополнительном представлении не нуждается. Игра твёрдо взяла курс на то, чтобы стать лучшей частью серии. Жестокие фаталити, сюжет, завязанный на путешествиях во времени, проверенные временем культовые герои и перспективные новички — кажется, разработчики действительно решили собрать воедино все лучшие идеи в жанре. Отдельно радует новая механика с энергией, которая ставит крест на популярных тактиках спама дальнобойными атаками с другого края карты. Только честное противостояние, только хардкор!

Imperator: Rome

Когда и где: 25 апреля на PC

Что: глобальная стратегия

Перевод: текст (не все надписи будут переведены на релизе)

Чего ждём: Europa Universalis про Рим, дубль два. Типичная стратегия от Paradox — без дорогого лоска, зато с миллионом тонкостей и нюансов, понимание которых отделяет победителей от проигравших. Вещь для любителей истории, готовых тратить на игру десятки часов.

Days Gone («Жизнь после»)

Когда и где: 26 апреля на PS4

Что: боевик

Перевод: полный

Чего ждём: зомби-апокалипсис на двух колёсах. Главный герой игры Дикон Сент-Джон путешествует на мотоцикле по опустошённым землям, пытаясь выжить и смириться с потерей жены.

Проект вызывает вопросы — ранние геймплейные демо навевали скуку, однако последние показы для журналистов прошли куда бодрее. Из унылого «пристрели 200 зомби» игра стала превращаться в напряжённый стелс с элементами выживания. Зомби много, ресурсов не хватает, опасность может подстерегать за каждым поворотом. Кроме того, чем ближе к релизу, тем дороже начинает выглядеть проект. Однако остаётся вопрос: после критики раннего билда авторы успелили переделать всю игру или только первые часы? Может выйти как хит уровня Horizon, так и главное разочарование года. Интрига!

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Когда и где: 30 апреля на Switch

Что: jRPG

Перевод: нет

Чего ждём: обновлённую версию игры, которую вы уже наверняка прошли на PS4, если интересуетесь серией. Тут всё та же подтянутая графика, улучшенные игровые механики, и даже саундтрек перезаписали в формате 5.1 (а в PS4-версии был 7.1). Final Fantasy XII — хорошая игра, но этот релиз не для нашего рынка. Нет перевода — нет комфортного погружения для большинства потенциальных покупателей. А «новинка», между прочим, стоит почти 3000 рублей!

Fade to Silence

Когда и где: 30 апреля на PC, PS4 и X1

Что: выживалка

Перевод: текст

Чего ждём: уныния и тоски. Выставочный билд игры вызывал только недоумённое «а кто вообще захочет в это играть?». Отзывы на раннюю версию в Steam тоже далеки от восторженных. Зато суровая зима. Зато выживание. Зато про демонов.