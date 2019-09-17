Обзор Daemon X Machina. Портативный меха-симулятор

Луна упала и разлетелась на множество осколков, излучающих странную энергию. Под её влиянием машины сошли с ума и решили уничтожить человечество, а некоторые люди обрели сверхъестественные способности. Герой игры, Синдзи, получает одну из таких — он может управлять гигантским роботом Арсеналом. Синдзи вступает в ряды наёмников, которые зарабатывают на жизнь, защищая остатки цивилизации от обезумевших железяк и отстаивая интересы корпораций.

Любовь

Жанр: экшен с видом от третьего лица
Разработчик: Marvelous First Studio
Издатель: Nintendo
Возрастной рейтинг: 12+
Платформа: Nintendo Switch
Перевод: нет
Похоже на:
Armored Core 4 (2006)
Front Mission Evolved (2010) 

Стереотипы о странности и хардкорности японских игр уходят в прошлое: нынешние хиты из Страны восходящего солнца стараются завлечь и западных, и казуальных игроков. В них есть подробное обучение, простой режим игры, разжёванный до мелочей сюжет, да и графика всё реже шокирует кислотными «анимешными» цветами… Так вот, Daemon X Machina — не из их числа, это игра старой закалки. Она не позволяет выбрать уровень сложности, едва даёт разобраться с управлением и без лишних сантиментов бросает в бой. Полезай в робота, Синдзи, в нюансы истории и боевой системы вникнешь по ходу дела.

Объясняется такой спартанский подход просто: продюсер игры Кенитиро Цукуда раньше работал над меха-симуляторами Armored Core от небезызвестной From Software, а у них миндальничать с игроками не принято. Поклонникам этой серии покажутся знакомыми и местный интерфейс, и подача сюжета через брифинги между миссиями, и система кастомизации робота. Но на этом сходства заканчиваются: Armored Core со своим суровым милитари-дизайном, вдумчивой тактикой и упором на онлайн-сражения привлекала главным образом хардкорных фанатов жанра, готовых часами перебирать запчасти своей боевой машины. Daemon X Machina при всей своей олдскульности может понравиться более широкому кругу игроков. Она ярче, динамичнее и, главное, позволяет больше времени проводить в небе, а не в ангаре.

Обзор Daemon X Machina. Портативный меха-симулятор 5

Футуристические пейзажи радуют глаз не меньше техники. И интерфейс при всей информативности совсем не мешает наслаждаться видом

Игра с неимоверной точностью передаёт драйв классических меха-аниме вроде саги о Гандамах или «Стальной тревоги». Помните эти захватывающие сцены, когда гигантский робот бежит, переходит в скольжение, разворачивается по изящной дуге, выпускает рой ракет в петляющего в воздухе противника, а потом взмывает вверх, чтобы скрестить с ним мечи, отскочить и продолжить смертельный танец среди руин и астероидов? Здесь можно не только на такое смотреть, но и принимать в нем непосредственное участие.

Во многом это заслуга оформления. Благодаря стильному сел-шейдингу, ярким цветам и зрелищным мультяшным взрывам создаётся впечатление, что перед тобой интерактивное аниме. Укрепляет это ощущение и шикарный дизайн техники от создателя «Макросса» и «Эскафлона» Сёдзи Кавамори. За сорок лет своей карьеры он приложил руку к облику самых разных механизмов, от классических «Трансформеров» до кибернетической руки Неро из Devil May Cry 5, и в Daemon X Machina продемонстрировал всё своё мастерство — на величественных Арсеналов так и хочется любоваться. И, к счастью, в ангаре свою машину можно рассмотреть в деталях и со всех сторон. Да и в движении она выглядит ничуть не хуже: Арсеналы двигаются плавно и грациозно, а порой выполняют трюки, достойные телешоу. Например, начав ускорение в воздухе, машина описывает небольшую петлю, а когда стреляет с двух рук по окружившим противникам, то встаёт в эффектную стойку. Мелочи, но кинематографичности действу они придают.

Обзор Daemon X Machina. Портативный меха-симулятор 1

Конструктор роботов получился отличный. Свой Арсенал можно подолгу разглядывать, меняя цвета и детали

Но главное, управляется робот легко и непринуждённо. Нет ощущения, будто по кнопкам геймпада кое-как распихали панель управления инопланетного корабля. Арсенал послушно следует в указанном направлении, ускоряется, насколько позволяет полоска выносливости, на лету меняет оружие, ловит противника в прицел и рвётся в бой. Всё происходит настолько быстро и естественно, что совершенно не задумываешься, какую кнопку нажать, а просто наслаждаешься стремительным воздушным поединком в вихре пуль, ударов и лазерного огня.

Тем более что бой можно вести на своих условиях, настраивая робота как угодно. Голова, туловище, руки и ноги у Арсенала сменные, и оружия у него целая куча: пушки самой разной дальности и мощности, от пистолета до снайперской винтовки, огнемёты и гранатомёты, мечи и щиты, ракетницы и лазеры. Собирай себе хоть ловкого самурая с катанами, хоть тяжёлого морпеха с рельсовой пушкой наперевес. Причём выбор отражается не только на характеристиках, но и на внешности Арсенала. Можно даже украсить его рисунками и поменять ему цвет.

Обзор Daemon X Machina. Портативный меха-симулятор 7

Примеряя новую запчасть, можно сравнить её по характеристикам с текущей экипировкой. Поначалу обилие характеристик пугает, но разобраться в них можно. В хардкорных меха-симуляторах всё гораздо сложнее

Прокачать можно и героя. Да, мы не зря выбираем ему внешность в начале игры. Он может быть полезен и без своего робота, а пару стелс-миссий ему и вовсе приходится выполнить во плоти, отчаянно прячась от вражеских дронов и уворачиваясь от выстрелов. Нервов эти задания треплют немало, зато дают возможность в полной мере прочувствовать хрупкость человеческой жизни в мире, где бал правят машины. Хотя человеческого в персонаже с каждой модификацией становится всё меньше. Чтобы стать сильнее, сделать реакции Арсенала быстрее или научиться ремонтировать его с помощью наномашин, части тела нужно заменить на киберпротезы. Впору задуматься, где грань между человеком и машиной, «призраком» и искусно написанным кодом.

Смерть

Вот только достойных задач и противников для нашего героя и его верного робота создатели игры придумать не смогли. Миссии в Daemon X Machina банальны донельзя. Надо то убить всех врагов в локации, то защитить здание или транспорт от нападения, то успеть убраться из зоны за отведённое время. Цели задания могут меняться по ходу выполнения и включать хоть все сценарии одновременно, но, к сожалению, новизны это не придаёт. Та же проблема возникает и с оппонентами — всевозможные дроны, вертолёты, турели и танки представляют угрозу только в начале игры, а дальше превращаются в однотипный утиль.

Обзор Daemon X Machina. Портативный меха-симулятор 9

Скрестив мечи с вражеским Арсеналом, нужно пересилить его и откинуть подальше от себя. Это и выглядит круто, и позволяет нанести дополнительный урон

Мериться силами с другими Арсеналами интереснее, ведь ими управляют такие же искусные и быстрые наёмники, как и герой. Но, несмотря на различия в вооружении и экипировке, искать к каждому из них особый подход не нужно — достаточно лишь гоняться за ними по карте, палить из всех орудий и стараться увернуться от снарядов и тумаков. Звучит неплохо, и поначалу все эти погони и перестрелки вызывают нешуточный азарт. Но со временем из-за однотипности приедаются и они. И чем дальше, тем заметнее становится несовершенство местного искусственного интеллекта, действующего словно по настроению. Враги то безжалостно атакуют, не давая времени передохнуть и подлатать своего робота, то отдыхают посреди карты, а порой и вовсе могут задумчиво замереть где-нибудь в углу, где их так удобно шинковать мечами.

Обзор Daemon X Machina. Портативный меха-симулятор

Огромные боссы не будут стоять и ждать, пока ты прицелишься. Ищи слабое место и успей по нему попасть, пока железное чудище не ушло под землю, не закрылось силовым щитом или не выкинуло ещё какой-нибудь фокус. И береги патроны, они не бесконечны

По-настоящему интересно сражаться разве что с гигантскими роботами, местными боссами. У них и слабое место нужно найти, и время и траекторию атак рассчитать. Бьют огромные железные пауки, птицы и черви больно, и выглядят они весьма внушительно. Но их мало, и разнообразить монотонный геймплей им одним не под силу. Обидно, но где-то к середине игры эйфория от полётов на собственном крутом роботе омрачается скукой от чередования одинаковых врагов и заданий.

А где онлайн?!

В Daemon X Machina можно играть с друзьями, как по сети (для этого требуется подписка на сервисы Nintendo), так и локально, соединив до четырёх консолей. Игровой процесс в кооперативном режиме напоминает о Monster Hunter World: тут можно помочь друг другу в бою, подлатать дружественных роботов и разжиться полезными запчастями. Однако сюжетную кампанию совместно пройти нельзя, для этого есть отдельный набор миссий. Не у дел остались и любители помериться силами с другими игроками: PvP здесь нет, хотя, вероятно, его введут позже. В рамках жанра этот режим всегда был популярен, и будет странно, если создатели игры решат совсем без него обойтись.

Обзор Daemon X Machina. Портативный меха-симулятор 4

Роботы

Сохранить напряжение пытается сюжет игры, но получается у него так себе. На сценарий симулятора, конечно, грех жаловаться, это всё же не приключение или ролевая игра. Тем более что история тут есть, и даже неплохая, несмотря на обилие киберпанковских клише, — вот только развивается она в совершенно чудовищном, рваном темпе. Начало интригует: корпорации и другие пилоты явно что-то недоговаривают, а пафосный промо-ролик от студии Satelight недвусмысленно намекает на тёмное прошлое и скрытые мотивы самого крутого наёмника в секторе. Невольно вспоминаешь одну игру, которая тоже начиналась с истребления роботов во славу человечества, а потом приняла совсем неожиданный оборот. Но Daemon X Machina не даёт развернуться воображению: три четверти игры тебя так и кормят намёками, а под конец вываливают столько информации сразу, что ни оценить её, ни как-то среагировать не остаётся сил.

Обзор Daemon X Machina. Портативный меха-симулятор 8

Гриф выглядит как типичный анимешный злодей, загадочный и печальный. И раскрывать свои планы он ну совсем не спешит…

Особенно обидно за персонажей. Тут и наследник знатной семьи с комплексом мессии, которому помогает его старик-дворецкий, и гениальная хакерша, и психи-преступники, и целый отряд честных вояк… Типажи гротескные, но забавные, и из них могли бы выйти отличные боевые товарищи и соперники. Но характеры героев едва раскрывают, и происходит это тоже ближе к финалу. В итоге большую часть игры ты общаешься с едва знакомыми людьми, и припозднившиеся откровения не успевают изменить ситуацию.

Впрочем, к некоторым героям умудряешься привязаться, почти ничего о них не зная. В этом заслуга японских актёров озвучивания, сэйю. Роликов в игре мало, большая часть диалогов оформлена в виде переписки в чате с крошечными портретами, на которых даже не меняются выражения лиц. Но реплики зачитываются так эмоционально, а голоса так хорошо подходят персонажам, что им действительно веришь! Поклонники аниме и видеоигр вдобавок узнают старых знакомых. Здесь можно услышать голоса хладнокровного демона Ходзуки, балагура Фаваро из «Ярости Бахамута», прокурора Сае Нидзимы из пятой «Персоны» и других известных героев. Наёмника по кличке Алый Лорд вообще озвучивает Сюити Икеда, голосом которого говорит легендарный пилот «Гандама» Чар Азнабель. Совпадение? Скорее изящная отсылка для фанатов жанра.

Обзор Daemon X Machina. Портативный меха-симулятор 2

Диалоги ни драматургией, ни оформлением не блещут — зато озвучены душевно

Саундтрек игры тоже вызывает исключительно положительные эмоции. Бодрая электронная музыка сменяется роком, эпичные песни в духе восьмидесятых с женским вокалом — рэпом. Композиции разнообразные, но атмосферу игры все они подчёркивают на удивление удачно. Ради этой атмосферы и драйва к Daemon X Machina хочется возвращаться, несмотря на все её недочёты. Тем более что шанс порулить гигантским роботом выпадает нечасто. Об Armored Core давно ничего не слышно, игры о Гандамах не спешат выпускать за пределами Японии, а готовящаяся к выходу в декабре MechWarrior 5 слишком уж отличается и по темпу, и по стилистике.

ИТОГ: Daemon X Machina точно следует канонам жанра со всеми его плюсами и минусами. Игра вышла зрелищной и динамичной, но при этом затянутой и однообразной, словно типичное меха-аниме среднего пошиба. И, как длиннющий сериал, её лучше не проглатывать целиком, а проходить понемногу, смакуя яркие батальные сцены и рассматривая причудливую экипировку роботов. Тогда шаблонные диалоги и «монстры недели» будут меньше раздражать, а полёты и драки сохранят новизну.

Обзор Daemon X Machina. Портативный меха-симулятор 3
Однообразный, но обаятельный меха-симулятор
Удачно
захватывающие воздушные бои
кастомизация робота и героя
отличный дизайн и саундтрек
Неудачно
однотипные миссии и враги
туповатый ИИ
неровный темп повествования
7
Достойно

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