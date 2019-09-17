Обзор Daemon X Machina. Портативный меха-симулятор

Луна упала и разлетелась на множество осколков, излучающих странную энергию. Под её влиянием машины сошли с ума и решили уничтожить человечество, а некоторые люди обрели сверхъестественные способности. Герой игры, Синдзи, получает одну из таких — он может управлять гигантским роботом Арсеналом. Синдзи вступает в ряды наёмников, которые зарабатывают на жизнь, защищая остатки цивилизации от обезумевших железяк и отстаивая интересы корпораций.

Любовь

Жанр: экшен с видом от третьего лица

Разработчик: Marvelous First Studio

Издатель: Nintendo

Возрастной рейтинг: 12+

Платформа: Nintendo Switch

Перевод: нет

Похоже на:

Armored Core 4 (2006)

Front Mission Evolved (2010)

Стереотипы о странности и хардкорности японских игр уходят в прошлое: нынешние хиты из Страны восходящего солнца стараются завлечь и западных, и казуальных игроков. В них есть подробное обучение, простой режим игры, разжёванный до мелочей сюжет, да и графика всё реже шокирует кислотными «анимешными» цветами… Так вот, Daemon X Machina — не из их числа, это игра старой закалки. Она не позволяет выбрать уровень сложности, едва даёт разобраться с управлением и без лишних сантиментов бросает в бой. Полезай в робота, Синдзи, в нюансы истории и боевой системы вникнешь по ходу дела.

Объясняется такой спартанский подход просто: продюсер игры Кенитиро Цукуда раньше работал над меха-симуляторами Armored Core от небезызвестной From Software, а у них миндальничать с игроками не принято. Поклонникам этой серии покажутся знакомыми и местный интерфейс, и подача сюжета через брифинги между миссиями, и система кастомизации робота. Но на этом сходства заканчиваются: Armored Core со своим суровым милитари-дизайном, вдумчивой тактикой и упором на онлайн-сражения привлекала главным образом хардкорных фанатов жанра, готовых часами перебирать запчасти своей боевой машины. Daemon X Machina при всей своей олдскульности может понравиться более широкому кругу игроков. Она ярче, динамичнее и, главное, позволяет больше времени проводить в небе, а не в ангаре.

Игра с неимоверной точностью передаёт драйв классических меха-аниме вроде саги о Гандамах или «Стальной тревоги». Помните эти захватывающие сцены, когда гигантский робот бежит, переходит в скольжение, разворачивается по изящной дуге, выпускает рой ракет в петляющего в воздухе противника, а потом взмывает вверх, чтобы скрестить с ним мечи, отскочить и продолжить смертельный танец среди руин и астероидов? Здесь можно не только на такое смотреть, но и принимать в нем непосредственное участие.

Во многом это заслуга оформления. Благодаря стильному сел-шейдингу, ярким цветам и зрелищным мультяшным взрывам создаётся впечатление, что перед тобой интерактивное аниме. Укрепляет это ощущение и шикарный дизайн техники от создателя «Макросса» и «Эскафлона» Сёдзи Кавамори. За сорок лет своей карьеры он приложил руку к облику самых разных механизмов, от классических «Трансформеров» до кибернетической руки Неро из Devil May Cry 5, и в Daemon X Machina продемонстрировал всё своё мастерство — на величественных Арсеналов так и хочется любоваться. И, к счастью, в ангаре свою машину можно рассмотреть в деталях и со всех сторон. Да и в движении она выглядит ничуть не хуже: Арсеналы двигаются плавно и грациозно, а порой выполняют трюки, достойные телешоу. Например, начав ускорение в воздухе, машина описывает небольшую петлю, а когда стреляет с двух рук по окружившим противникам, то встаёт в эффектную стойку. Мелочи, но кинематографичности действу они придают.

Но главное, управляется робот легко и непринуждённо. Нет ощущения, будто по кнопкам геймпада кое-как распихали панель управления инопланетного корабля. Арсенал послушно следует в указанном направлении, ускоряется, насколько позволяет полоска выносливости, на лету меняет оружие, ловит противника в прицел и рвётся в бой. Всё происходит настолько быстро и естественно, что совершенно не задумываешься, какую кнопку нажать, а просто наслаждаешься стремительным воздушным поединком в вихре пуль, ударов и лазерного огня.

Тем более что бой можно вести на своих условиях, настраивая робота как угодно. Голова, туловище, руки и ноги у Арсенала сменные, и оружия у него целая куча: пушки самой разной дальности и мощности, от пистолета до снайперской винтовки, огнемёты и гранатомёты, мечи и щиты, ракетницы и лазеры. Собирай себе хоть ловкого самурая с катанами, хоть тяжёлого морпеха с рельсовой пушкой наперевес. Причём выбор отражается не только на характеристиках, но и на внешности Арсенала. Можно даже украсить его рисунками и поменять ему цвет.

Прокачать можно и героя. Да, мы не зря выбираем ему внешность в начале игры. Он может быть полезен и без своего робота, а пару стелс-миссий ему и вовсе приходится выполнить во плоти, отчаянно прячась от вражеских дронов и уворачиваясь от выстрелов. Нервов эти задания треплют немало, зато дают возможность в полной мере прочувствовать хрупкость человеческой жизни в мире, где бал правят машины. Хотя человеческого в персонаже с каждой модификацией становится всё меньше. Чтобы стать сильнее, сделать реакции Арсенала быстрее или научиться ремонтировать его с помощью наномашин, части тела нужно заменить на киберпротезы. Впору задуматься, где грань между человеком и машиной, «призраком» и искусно написанным кодом.

Смерть

Вот только достойных задач и противников для нашего героя и его верного робота создатели игры придумать не смогли. Миссии в Daemon X Machina банальны донельзя. Надо то убить всех врагов в локации, то защитить здание или транспорт от нападения, то успеть убраться из зоны за отведённое время. Цели задания могут меняться по ходу выполнения и включать хоть все сценарии одновременно, но, к сожалению, новизны это не придаёт. Та же проблема возникает и с оппонентами — всевозможные дроны, вертолёты, турели и танки представляют угрозу только в начале игры, а дальше превращаются в однотипный утиль.

Мериться силами с другими Арсеналами интереснее, ведь ими управляют такие же искусные и быстрые наёмники, как и герой. Но, несмотря на различия в вооружении и экипировке, искать к каждому из них особый подход не нужно — достаточно лишь гоняться за ними по карте, палить из всех орудий и стараться увернуться от снарядов и тумаков. Звучит неплохо, и поначалу все эти погони и перестрелки вызывают нешуточный азарт. Но со временем из-за однотипности приедаются и они. И чем дальше, тем заметнее становится несовершенство местного искусственного интеллекта, действующего словно по настроению. Враги то безжалостно атакуют, не давая времени передохнуть и подлатать своего робота, то отдыхают посреди карты, а порой и вовсе могут задумчиво замереть где-нибудь в углу, где их так удобно шинковать мечами.

По-настоящему интересно сражаться разве что с гигантскими роботами, местными боссами. У них и слабое место нужно найти, и время и траекторию атак рассчитать. Бьют огромные железные пауки, птицы и черви больно, и выглядят они весьма внушительно. Но их мало, и разнообразить монотонный геймплей им одним не под силу. Обидно, но где-то к середине игры эйфория от полётов на собственном крутом роботе омрачается скукой от чередования одинаковых врагов и заданий.

А где онлайн?! В Daemon X Machina можно играть с друзьями, как по сети (для этого требуется подписка на сервисы Nintendo), так и локально, соединив до четырёх консолей. Игровой процесс в кооперативном режиме напоминает о Monster Hunter World: тут можно помочь друг другу в бою, подлатать дружественных роботов и разжиться полезными запчастями. Однако сюжетную кампанию совместно пройти нельзя, для этого есть отдельный набор миссий. Не у дел остались и любители помериться силами с другими игроками: PvP здесь нет, хотя, вероятно, его введут позже. В рамках жанра этот режим всегда был популярен, и будет странно, если создатели игры решат совсем без него обойтись.

Роботы

Сохранить напряжение пытается сюжет игры, но получается у него так себе. На сценарий симулятора, конечно, грех жаловаться, это всё же не приключение или ролевая игра. Тем более что история тут есть, и даже неплохая, несмотря на обилие киберпанковских клише, — вот только развивается она в совершенно чудовищном, рваном темпе. Начало интригует: корпорации и другие пилоты явно что-то недоговаривают, а пафосный промо-ролик от студии Satelight недвусмысленно намекает на тёмное прошлое и скрытые мотивы самого крутого наёмника в секторе. Невольно вспоминаешь одну игру, которая тоже начиналась с истребления роботов во славу человечества, а потом приняла совсем неожиданный оборот. Но Daemon X Machina не даёт развернуться воображению: три четверти игры тебя так и кормят намёками, а под конец вываливают столько информации сразу, что ни оценить её, ни как-то среагировать не остаётся сил.

Особенно обидно за персонажей. Тут и наследник знатной семьи с комплексом мессии, которому помогает его старик-дворецкий, и гениальная хакерша, и психи-преступники, и целый отряд честных вояк… Типажи гротескные, но забавные, и из них могли бы выйти отличные боевые товарищи и соперники. Но характеры героев едва раскрывают, и происходит это тоже ближе к финалу. В итоге большую часть игры ты общаешься с едва знакомыми людьми, и припозднившиеся откровения не успевают изменить ситуацию.

Впрочем, к некоторым героям умудряешься привязаться, почти ничего о них не зная. В этом заслуга японских актёров озвучивания, сэйю. Роликов в игре мало, большая часть диалогов оформлена в виде переписки в чате с крошечными портретами, на которых даже не меняются выражения лиц. Но реплики зачитываются так эмоционально, а голоса так хорошо подходят персонажам, что им действительно веришь! Поклонники аниме и видеоигр вдобавок узнают старых знакомых. Здесь можно услышать голоса хладнокровного демона Ходзуки, балагура Фаваро из «Ярости Бахамута», прокурора Сае Нидзимы из пятой «Персоны» и других известных героев. Наёмника по кличке Алый Лорд вообще озвучивает Сюити Икеда, голосом которого говорит легендарный пилот «Гандама» Чар Азнабель. Совпадение? Скорее изящная отсылка для фанатов жанра.

Саундтрек игры тоже вызывает исключительно положительные эмоции. Бодрая электронная музыка сменяется роком, эпичные песни в духе восьмидесятых с женским вокалом — рэпом. Композиции разнообразные, но атмосферу игры все они подчёркивают на удивление удачно. Ради этой атмосферы и драйва к Daemon X Machina хочется возвращаться, несмотря на все её недочёты. Тем более что шанс порулить гигантским роботом выпадает нечасто. Об Armored Core давно ничего не слышно, игры о Гандамах не спешат выпускать за пределами Японии, а готовящаяся к выходу в декабре MechWarrior 5 слишком уж отличается и по темпу, и по стилистике.

ИТОГ: Daemon X Machina точно следует канонам жанра со всеми его плюсами и минусами. Игра вышла зрелищной и динамичной, но при этом затянутой и однообразной, словно типичное меха-аниме среднего пошиба. И, как длиннющий сериал, её лучше не проглатывать целиком, а проходить понемногу, смакуя яркие батальные сцены и рассматривая причудливую экипировку роботов. Тогда шаблонные диалоги и «монстры недели» будут меньше раздражать, а полёты и драки сохранят новизну.