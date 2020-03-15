Обзор LUNA The Shadow Dust. Сокровище на часок

С неба в таинственном пузыре падает мальчик в шапке с заячьими ушками. Кто он? Неизвестно. Волшебный огонек приводит мальчика к высокой тёмной башне. Герою предстоит открыть все двери, зажечь в окнах башни свет, вспомнить свое прошлое и восстановить баланс Света и Тьмы. В этом ему поможет новый друг, который, как позже выяснится, не такой уж и новый…

LUNA The Shadow Dust Жанр: квест, головоломка

Разработчики: Lantern Studio

Возрастной рейтинг: 6+

Платформы: PC

Перевод: не требуется

Похоже на:

Neverhood

«Полная труба»

Samorost

Инди-игры можно сравнить с предметами народного ремесла. Мастер тратит на создание своего детища много времени, зачастую работает в убыток, а то и вкладывает собственные деньги, чтобы реализовать задуманное. Результат всегда непредсказуем, но, как и любая вещь ручной работы, он ценен уже сам по себе.

Долгострой инди-студии Lantern — как раз такая крафтовая вещица. Идея родилась из анимационной студенческой короткометражки одного из разработчиков, на игру собирали деньги всем миром через Kickstarter, команда вкладывала в проект личные средства, чтобы игра дошла до релиза. Стоила ли игра свеч? Да, но не без оговорок.

LUNA The Shadow Dust — классический квест в духе легендарного Neverhood. Чтобы пройти дальше, мы должны решить головоломку, используя ограниченные способности героев и предметы на экране. Поклонники олдскула наверняка вздохнут с ностальгией во время прохождения, и не раз. Увы, вместе с ламповостью игра унаследовала все черты жанра, которые современным геймерам могут не понравиться, — например, персонажи здесь не способны бегать, а «рабочие» предметы не подсвечиваются даже в чрезвычайно загруженных деталями локациях.

В квесте нет ни одной строчки текста, даже в меню, и это осознанное решение разработчиков. Такое ограничение, вынуждающее игрока обращать внимание на цвета, формы, звуки, — а ещё фоны, словно сошедшие со страниц европейских комиксов, создают волшебную атмосферу. Покадровая 2D-анимация и милые иллюстрации — главные плюсы игры. LUNA также можно похвалить за приятный саундтрек и трогательную, хоть и незамысловатую историю. Рыдать она вряд ли заставит, но проникнуться сочувствием к героям — вполне.

Конечно, самое главное в игре — головоломки. Вот они получились спорными. Есть потрясающие уровни: с ожившими страницами фолианта, временами года, тенями, путешествием во времени, — и есть настолько скучные, что хочется их сначала пропустить, а потом — забыть. Некоторые головоломки сложны не сами по себе, а из-за того, что на экране присутствует слишком много мелких и пёстрых объектов или что нужно монотонно повторять одно и то же действие.

Но, пожалуй, самый большой минус LUNA — продолжительность. Игру можно пройти всего за час. Только успеваешь привыкнуть к способностям героев, войти во вкус, как всё заканчивается. Остаётся только смотреть титры с именами членов команды и жалеть, что им не хватило ресурсов на квест подлиннее.

Так почему же стоит поддержать LUNA и поиграть в неё? Как игрок вы точно не разочаруетесь — это добротный олдскульный квест с головоломками и ламповой атмосферой. Но, кроме этого, просто важно поддерживать такие вот крафтовые инди-проекты, ведь именно благодаря им жанр 2D-квестов продолжает существовать, несмотря на то что 3D-аналоги проще в разработке. Сейчас появляется всё больше студий, готовых вернуться к истокам, и всё больше игроков, которым интересны классические квесты. Возможно, благодаря LUNA кто-то увлечётся жанром, а студия Lantern получит поддержку, учтёт критику и через несколько лет порадует нас новой Neverhood или «Машинариумом».