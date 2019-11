Во поиграть в ноябре и декабре? Death Stranding, RDR2, Fallen Order, Darksiders

Конец года — время, когда работать хочется всё меньше и меньше. И создателям игр тоже! Поэтому они изо всех сил стараются доделать свои проекты, чтоб успеть к рождественским распродажам, которые позволят им заработать себе на шампанское, салат оливье и персональные часы с курантами. Давайте же посмотрим, какие интересные игры нас ждут под занавес 2019 года!

Red Dead Redemption 2

Когда и где: 5 ноября на PC

Что: лучший вестерн всех времён

Перевод: субтитры

Чего дождались: до PC добралась одна из главных игр десятилетия. Я стараюсь не брать в подборку нефантастические игры и всяческие переиздания, но проигнорировать один из самых ожидаемых релизов этого года решительно не могу.

Однако не всё так просто. RDR2 в техническом плане настолько сильно опережает время, что запустить её с приличными графическими настройками можно только на очень продвинутом железе. Если вы не обновляли свой компьютер в последний год или два, лучше подождать и собрать систему, которая будет уверенно вытягивать 60 fps для текстур высокого разрешения. Сейчас с максимальными настройками в 4К не справляются даже лучшие видеокарты! Пользователи массово жалуются на технические проблемы — у одних игра не запускается, у других встречаются непонятные подвисания. Но Rockstar признаёт проблемы и постепенно решает их всё новыми патчами.

Для кого: для тех, кто за год так и не поиграл в RDR2 на консоли.

Planet Zoo

Когда и где: 5 ноября на PC

Что: симулятор строительства зоопарка

Перевод: полный

Чего ждём: эталонного экономического менеджера от создателей Planet Coaster, Zoo Tycoon и Jurassic World Evolution. Только теперь вместо динозавриков вам предстоит разводить и рассаживать по клеткам обычных животных. Ну и зарабатывать на этом, естественно, — лев ведь сам себя не накормит.

Для кого: для тех, кто любит возиться со зверями.

A Year of Rain

Когда и где: 6 ноября в раннем доступе на PC

Что: RTS

Перевод: текст

Чего ждём: ещё одну Warcraft III, только не от Blizzard и не про Азерот. Зато — с уклоном в мультиплеер (даже кампания тут рассчитана на прохождение в кооперативе!) и от создателей отличных квестов Daedalic. Ранний доступ, правда, пока разочаровывает: почти все игроки жалуются на плохую оптимизацию и слабый искусственный интеллект врагов. Так что есть смысл подождать, благо на носу выход Age of Empires 2: Definitive Edition и Warcraft III: Reforged.

Для кого: для поклонников жанра, который сейчас переживает далеко не лучшие времена.

Death Stranding

Когда и где: 8 ноября на PS4

Что: a Hideo Kojima game

Перевод: полный

Чего ждали: сенсации. Увы, её не произошло. Есть просто необычная игра с претенциозным сюжетом, нетривиальными геймдизайнерскими решениями, любопытными персонажами и весьма занятной онлайн-составляющей. Это ни в коем разе не симулятор ходьбы и даже не симулятор работника Delivery Club — зато геймплей довольно точно воспроизводит тонкости и нюансы, хорошо знакомые туристам-разрядникам. Можете подождать нашей рецензии, чтобы лучше понять, готовы ли вы нырять с головой в творчество Хидео Кодзимы. В любом случае, предупреждаем сразу: если вы решитесь на это путешествие — оно не будет простым.

Для кого: для тех, кто верит в гения и хочет чего-то нестандартного.

Rune II

Когда и где: 12 ноября на PC

Что: RPG, выживалка

Перевод: субтитры

Чего ждём: продолжения культовой игры начала века от создателей оригинала. Правда, есть несколько «но». Во-первых, бета-тест показал плохую оптимизацию, и ситуация вряд ли кардинально улучшилась к релизу. Во-вторых, разработчики долго не могли определиться с концепцией, что редко идёт на пользу проекту. В-третьих, Rune II не радует графическими красотами, что особенно заметно на фоне прошлогодней God of War. Наконец, в игре ожидается сильный упор на элементы выживания, что редко делает проекты интереснее.

А ещё спустя всего два дня после релиза студия самоликвидировалась, перейдя под крыло Bethesda, чем повергла издателя Rune II в шок. Ведь они подписывали договор на длительную пострелизную поддержку проекта! В итоге издатель сейчас экстренно собирает отряд героев, которые будут выпускать патчи. Но пока что у Rune II есть неплохие шансы стать разочарованием года.

Для кого: для брутальных бородатых мужиков.

Yaga

Когда и где: 12 ноября на PC, PS4, X1 и Switch

Что: ARPG, рогалик

Перевод: субтитры

Чего ждали: милого и стильного «дьяблоида» в до боли знакомом славянском сеттинге. А получили, скорее, рогалик с однообразными боями — всего два вида оружия (которое можно ненадолго улучшать) да три вида ударов. Кузнец Иван должен выполнять бессмысленные и беспощадные царские приказы, попутно изводя под корень толпы водяных, леших и прочих кощеев.

Игра строится вокруг довольно странной механики: наш Иван патологически невезуч. Все его действия приводят к появлению лиха, которое ломает оружие, опустошает инвентарь и вообще сводит на нет все наши усилия по сбору предметов. Графика в стиле flash-игр не очень сочетается с лихим истреблением врагов, зато саундтрек оказался неожиданно интересным — это убойная смесь из славянской этники и электроники.

Для кого: для убеждённых славянофилов.

The Legend of Bum-bo

Когда и где: 12 ноября на PC

Что: roguelite, стратегия

Перевод: нет

Чего ждём: приквела к The Binding of Isaac. Правда, здесь игровая механика иная — The Legend of Bum-bo ближе к колодостроительным рогаликам, чем к классическим. Пошаговые бои, характерный визуальный ряд и специфический юмор — поклонники творчества Эдмунда Макмиллена точно не уйдут обиженными.

Для кого: для тех, кто предпочитает играть в инди, а не в AAA.

Bee Simulator

Когда и где: 14 ноября на PC, PS4, X1 и Switch

Что: симулятор пчелы

Перевод: полный

Чего ждём: яркой медитативной игры. Летаем туда-сюда, собираем нектар и постоянно жужжим. Мультиплеер представлен аж тремя режимами, включая кооператив и PvP на разделённом экране. Единственное, что смущает, так это цена: две с лишним тысячи рублей за игру про пестики и тычинки на PC — как-то уж слишком кусаче.

Для кого: для больших и маленьких любителей красивых видов.

Blacksad: Under the Skin

Когда и где: 14 ноября на PC, PS4, X1

Что: приключения, детектив

Перевод: полный

Чего ждали: игровую экранизацию известной нуарной серии комиксов про Нью-Йорк пятидесятых, где вместо людей — говорящие зверушки. Сеттинг интересный, но испанская Pendulo Studios никогда звёзд с неба не хватала, а дорелизная версия задыхается от багов. Кроме того, перевод очаровательного акварельного рисунка в 3D сложно назвать удачным. Единственное, в чем создатели преуспели, — детективная составляющая. Хотя пользователям в Steam нравится.

Для кого: для тех, кто очень любит оригинальный комикс — и вовсе не за рисунок.

Смотрите также Обзор Blacksad: Under the Skin. А комикс лучше! Поиграли в квест Blacksad: Under the Skin по мотивам известных графических новелл и рассказываем, почему попытка перенести нуарные приключения кота-детектива в игру провалилась.

Pokémon Sword and Shield

Когда и где: 15 ноября на Switch

Что: jRPG

Перевод: нет

Чего ждём: главный релиз месяца от Nintendo — новый выпуск игры про покемонов. Критикам, как всегда понравилось, хотя на этот раз Pokémon обошлись без откровений. Если вы поклонник серии, вопрос о покупке даже не стоит, а если нет — то, наверное, приобщаться к ней уже поздновато.

Для кого: для тех, кто хочет собрать их всех.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Когда и где: 15 ноября на PC, PS4, X1

Что: экшен

Перевод: полный

Чего ждали: хорошую игру во вселенной далёкой-далёкой галактики, образцового синглового экшена, рассказывающего о событиях между третьим и четвёртым эпизодами киносаги. И, в общем, дождались. Fallen Order встречает игроков весьма сложными боями и ощущением уязвимости главного героя — в этом смысле являя собой полную противоположность Force Unleashed. Пожалуй, можно даже сказать, что разработчики кое-что позаимствовали из жанра соулсборнов.

Для кого: для поклонников «Звёздных войн».

Terminator: Resistance

Когда и где: 15 ноября на PC

Что: экшен

Перевод: нет

Чего ждём: отвратительную игру. Почему же мы взяли её в наш список? Чтобы предупредить вас! Разработчики уже умудрились отличиться игрой по кинолицензии — Rambo The Video Game, справедливо растоптанной игроками и критиками. Вряд ли их новый экшен окажется хоть сколько-нибудь лучше. Зато после выхода можно посидеть на Twitch, наблюдая за мучениями стримеров! Впрочем, несмотря на прохладную встречу со стороны прессы, отзывы в Steam положительные. Но вы держитесь, это наверняка хитрая ловушка Skynet!

Для кого: для тех, кто до сих пор любит польские шутеры из середины нулевых.

Shenmue 3

Когда и где: 19 ноября на PC и PS4

Что: приключения

Перевод: нет

Чего ждём: третью часть весьма популярной японской адвенчуры с элементами RPG, выходящую спустя 18 лет после прошлой игры. Деньги на проект собирали в том числе через краудфандинг. Путешествие главного героя Рё Хадзуки ещё далеко от завершения — автор говорит, что три игры покрывают лишь 40% всей истории.

Для кого: для тех, кто давно любит хорошие японские игры и хорошо владеет английским (ну или японским) языком.

Munchkin: Quacked Quest

Когда и где: 19 ноября на PC, PS4, X1 и Switch

Что: изометрический экшен

Перевод: нет

Чего ждём: весёлое рубилово с рейтингом «3+» по мотивам культовой серии пародийных настолок. Бегаем по подземельям, мочим монстров, хапаем сокровища, подставляем друзей. Разрабатывают проект бессмертные Asmodee Digital, ведущие специалисты по переводу настолок в формат видеоигр. Правда, в данном случае карточную игру превратили в яркий пати-гейм.

Для кого: для тех, кому недостаточно мочить, хапать и подставлять только за столом.

Sid Meier’s Civilization VI

Когда и где: 22 ноября на PS4 и X1

Что: глобальная стратегия

Перевод: полный

Чего ждём: прихода главной пошаговой стратегии последних лет на консоли. То, что такие жанры наконец-то начали осваивать «экосистему гостиной», вселяет в меня оптимизм: это может дать им мощный толчок к развитию. Я всю жизнь думал, что на геймпаде пошаговые стратегии слишком медленные. Но потом я сравнил консольную и компьютерную версии Age of Wonders: Planetfall и с удивлением обнаружил, что в обоих случаях управление достаточно комфортное, а рутинные действия на приставке занимают не слишком много времени по сравнению с PC. Так что, если вы мечтали строить своё идеальное государство, не слезая с дивана, — вот он, ваш шанс решить проблему без помощи ноутбука!

Для кого: для самых терпеливых и настойчивых.

Lost Ember

Когда и где: 22 ноября на PC, PS4 и X1, позже на Switch

Что: «journey-like»

Перевод: текст

Чего ждём: релакс-игру в стиле Journey и ABZÛ. Похоже, теперь можно уверенно говорить о формировании отдельного жанра медитативных игр-путешествий — назовём его «journey-like». Героем Lost Ember станет волк, обладающий даром вселяться в других животных, что делает его путешествие более разнообразным. Но основой геймплея, судя по всему, будет именно созерцание красивых пейзажей.

Для кого: для тех, кто хочет расслабиться в конце тяжёлого дня.

Weakless

Когда и где: 29 ноября на PC и X1 (есть высокий риск переноса)

Что: приключения, головоломка

Перевод: полный

Чего ждём: инди-бродилку с любопытным миром и нетривиальными персонажами-веточниками. Управлять ими надо поочерёдно, вот только один из них глух, а второй слеп. Игра обещает передать мировосприятие людей с ограниченными возможностями, и это вызывает опасения. Уже был печальный опыт с The Quiet Man, предлагавшей нам многочасовые блуждания в полной тишине. Впрочем, судя по трейлерам, геймплей за Слепого не сводится к созерцанию чёрного экрана, так что, глядишь, и Глухой не будет полностью отключать нам все звуки.

Для кого: для тех, кто хочет необычных приключений.

Halo: Reach

Когда и где: 3 декабря на PC и X1

Что: боевик, переиздание

Перевод: интерфейс

Чего ждём: возможности прикоснуться к главной линейке эксклюзивов для Xbox. Правда, если вы хотите приобрести только эту конкретную игру, вынужден вас разочаровать — она выходит как отдельное платное DLC в составе Halo: The Master Chief Collection.

Для кого: для тех, кому старший брат не давал поиграть на Xbox .

Vampire: The Masquerade — Coteries of New York

Когда и где: 4 декабря на PC, позднее на Switch

Что: текстовая RPG

Перевод: нет

Чего ждём: видеоигру по мотивам пятой редакции Vampire: The Masquerade. В Coteries of New York два вампирских клана схлестнутся за сочнейший из призов — Большое яблоко. Системные требования низкие, ведь главное, что необходимо для этой игры, — ваше воображение.

Для кого: Coteries of New York рассчитана на ярых поклонников Мира Тьмы, неплохо владеющих английским языком.

Day of Dragons

Когда и где: 4 декабря на PC

Что: симулятор дракона, выживастик

Перевод: нет

Чего ждём: выхода в ранний доступ игры, получившей известность и финансирование по чистой случайности. Дело в том, что её название было созвучно мероприятию в Harry Potter: Wizards Unite и выскакивало на первой странице поиска по запросу Day of the Dragons. Поттероманы кликали, быстро понимали, что это не то, что они искали, но всё равно обращали на проект внимание. В итоге небольшая инди-игра собрала на Kickstarter 500 000 долларов и теперь выйдет куда масштабнее, чем задумывалась изначально.

Для кого: для тех, кто хочет приручить дракона.

Paranoia: Happiness is Mandatory

Когда и где: 5 ноября на PC, позднее на PS4 и X1

Что: RPG

Перевод: текст

Чего ждём: занятную адаптацию настольной игры. Вам предстоит стать защитником последнего оплота человечества, Комплекса Альфа. Комплексом управляет Дорогой Компьютер, и каждого, кто усомнится в его добропорядочности, ждёт смерть, зачастую — от ваших рук. Но стоит быть осторожнее: предатели повсюду! Проект выделяют бои с активной паузой и нетривиальная прокачка — для получения очередного улучшения персонажу нужно умереть, чтобы вместо него был создан усовершенствованный клон.

Для кого: для тех, кто устал спасать принцесс и орать на драконов.

Darksiders: Genesis

Когда и где: 5 ноября на PC, позднее на PS4, X1 и Switch

Что: ARPG

Перевод: полный

Чего ждём: лихую мясорубку в духе Diablo III. Играя за Раздор и Войну, Всадников Апокалипсиса, игроки должны будут сорвать коварные планы преисподней. Соло-прохождение предлагает переключаться между героями, а если у вас есть друг-геймер, то с ним можно пробежать всю кампанию в кооперативе. Genesis — это приквел к известной серии слэшеров, так что с геймплеем и историей в игре должен быть полный порядок.

Для кого: для тех, кто ждёт Diablo IV.

* * *

Ещё здесь где-то должна быть Warcraft III: Reforged, но у неё до сих пор нет даты релиза, что начинает вселять некоторую тревогу. А поскольку кроме неё три самых-самых ожидаемых проекта в этом списке довольно очевидны, хочется отдельно выделить чуть менее разрекламированные Bee Simulator, Lost Ember и Darksiders: Genesis. А что из сегодняшней подборки вы уже купили или обязательно опробуете сразу после релиза? Поделитесь с нами в комментариях!