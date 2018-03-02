Лучший косплей: Гермиона и магия воды

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Гермиона (Книги и фильмы про Гарри Поттера)

Популярная модель Вконтакте Маша Сидорова снялась в образе Гермионы при очень необычных условиях — прямо в воде! Это никакой не фотошоп, съёмки проходили в специальной московской в водной фотостудии Ocean Stars. Фотограф не ныряет с аквалангом и водонепроницаемым фотоаппаратом — просто в небольшом бассейне расположены специальные окошки, через которые можно ловить нужные кадры. Просто взгляните, что у них получилось. Книги, наверное, жалко, но результат стоил того.

Фото: Дарья Павлова

Модель: Маша Сидорова

Студия: Ocean Stars

Если кто забыл, как выглядит Гермиона:

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