Лучший косплей: Гермиона и магия воды

С вами снова рубрика «Лучший косплей», в которой мы собираем самые интересные и самые красивые фотосеты с персонажами из разных фантастических миров.
Популярная модель Вконтакте Маша Сидорова снялась в образе Гермионы при очень необычных условиях — прямо в воде! Это никакой не фотошоп, съёмки проходили в специальной московской в водной фотостудии Ocean Stars. Фотограф не ныряет с аквалангом и водонепроницаемым фотоаппаратом — просто в небольшом бассейне расположены специальные окошки, через которые можно ловить нужные кадры. Просто взгляните, что у них получилось. Книги, наверное, жалко, но результат стоил того.
Фото: Дарья Павлова
Модель: Маша Сидорова
Студия: Ocean Stars
Если кто забыл, как выглядит Гермиона:
Косплей
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