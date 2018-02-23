С вами снова рубрика «Лучший косплей», в которой мы собираем самые интересные и самые красивые фотосеты с персонажами из разных фантастических миров. Иногда мы собираем тематические подборки, а иногда публикуем отдельные фотосеты.

Принцесса Зельда (The Legend of Zelda: Breath of the Wild)

Сотню лет назад воитель Линк, принцесса Зельда и четверо отважных героев дали бой чудовищу Бедствие Ганон. Увы, славные защитники Хайрула проиграли, но Зельде удалось заточить Ганона в замке. Цена победы оказалась высока: девушка тоже попала магический плен, а смертельно раненый Линк погрузился в вековой сон. Теперь принцессе предстоит ждать ещё сотню лет, пока её доблестный воин не очнётся, чтобы сразиться со злом.

Костюм, косплей: Odango.

Фотограф: Ян / группа.