После двухнедельного перерыва наша рубрика «Лучший косплей» возвращается! В ней мы публикуем самые интересные и красивые фантастические фотосеты, на которых косплееры изображают всем знакомых персонажей из разных миров.

Младшие Ланнистеры («Игра престолов»)

В конце января мы публиковали фотосет по мотивам сериала «Игра престолов» с младшими Ланнистерами. Пару дней назад у него появилось продолжение — персонажи те же, только теперь в немного других декорациях. Второй сет называется «Руины Красного Замка» (Game of Thrones. Part II: Ruins of The Red Keep).

Серсея Ланнистер: Елена Володина

Джейме Ланнистер: Sunji

Тирион Ланнистер: Игорь Кривоногов

Идея, фотографии, графика: KIRA

Костюм Джейме: Plastic Armoury