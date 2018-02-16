После двухнедельного перерыва наша рубрика «Лучший косплей» возвращается! В ней мы публикуем самые интересные и красивые фантастические фотосеты, на которых косплееры изображают всем знакомых персонажей из разных миров.

Младшие Ланнистеры («Игра престолов»)

В конце января мы публиковали фотосет по мотивам сериала «Игра престолов» с младшими Ланнистерами. Пару дней назад у него появилось продолжение — персонажи те же, только теперь в немного других декорациях. Второй сет называется «Руины Красного Замка» (Game of Thrones. Part II: Ruins of The Red Keep).

Серсея Ланнистер: Елена Володина
Джейме Ланнистер: Sunji
Тирион Ланнистер: Игорь Кривоногов
Идея, фотографии, графика: KIRA
Костюм Джейме: Plastic Armoury

Лучший косплей: Серсея, Джейме и Тирион Ланнистеры из «Игры престолов» — продолжение Лучший косплей: Серсея, Джейме и Тирион Ланнистеры из «Игры престолов» — продолжение 1 Лучший косплей: Серсея, Джейме и Тирион Ланнистеры из «Игры престолов» — продолжение 2 Лучший косплей: Серсея, Джейме и Тирион Ланнистеры из «Игры престолов» — продолжение 3 Лучший косплей: Серсея, Джейме и Тирион Ланнистеры из «Игры престолов» — продолжение 4 Лучший косплей: Серсея, Джейме и Тирион Ланнистеры из «Игры престолов» — продолжение 5 Лучший косплей: Серсея, Джейме и Тирион Ланнистеры из «Игры престолов» — продолжение 6 Косплей: Серсея, Джейме и Тирион Ланнистеры из «Игры престолов» — продолжение

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Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.


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