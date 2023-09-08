Что почитать? Книги, которые скоро экранизируют

Экранизации фантастики и фэнтези снова в моде. Касается это как блокбастеров, так и небольших проектов. Кто из поклонников жанра не мечтал, чтобы любимых героев и сюжеты наконец перенесли на экраны? А если ещё и с уважением к канону… Сегодняшняя подборка — как раз для таких поклонников! Мы не будем касаться бесспорных хитов вроде второй «Дюны», «Баллады о змеях и певчих птицах» и «Задачи трёх тел». О них и так уже все знают. В 2023–2024 годах выходят и другие, менее известные, но не менее любопытные экранизации фантастики, на которые стоит обратить внимание и читателям, и киноманам. Мы постарались выбрать те проекты, которые уже снимаются или находятся на стадии постпродакшена, — и надеемся, что они всё же доберутся до зрителя.

Виктор Лаваль «Подменыш»

Сериал «Подменыш» (Apple TV+)

Чем интересна книга? Одновременно мистические ужасы и городское фэнтези о фантасмагорическом путешествии. Молодой отец ищет свою жену и ребёнка в Нью-Йорке, который служит домом не только людям, но и существам из мифов и легенд. Лаваль путает читателя и смешивает жанры от психологической прозы и детектива до мифологического фэнтези, постоянно переключается между проблемами современного мира и опасностями мира сверхъестественного.

В «Подменыше», несмотря на сильную мистическую составляющую, поднимаются совершенно реалистичные темы — современное отцовство, послеродовая депрессия, расовая дискриминация, зависимость от соцсетей. А их совмещение с миром ведьм, проклятий и древних сил зла будто выбивает в иную реальность и заставляет героя и читателя сомневаться в себе и своём разуме. Это принесло Лавалю «Локус», «Всемирную премию фэнтези» и «Британскую премию фэнтези», но вызвало смешанную реакцию читателей — не все из них оказались готовы к таким экспериментам.

Что с экранизацией? Первые три из восьми серий «Подменыша» выйдут на Apple TV+ уже 8 сентября 2023 года, а дальше будут выходить раз в неделю. Главные роли исполняют Лакит Стэнфилд («Тетрадь смерти», «Атланта») и Кларк Бако («Признание»). Судя по трейлеру, сериал будет более прямолинейным и с самого начала наполненным зловещими намёками, саспенсом и тёмной магией — чтобы не разочаровать зрителей, имеющих определённые ожидания. Впрочем, одна из сильных сторон романа — гнетущая атмосфера и глубокое погружение в психологическое состояние персонажей, а это в трейлере тоже есть, так что можно надеяться, что Apple бережно отнеслась если не к букве, то к общему настроению и духу книги. А значит, сериал стоит попробовать.

Джордж Мартин «В потерянных землях»

Фильм «В потерянных землях» (Dream Bros, Rusalka Team)

Чем интересна книга? До «Игры престолов» Мартин в основном писал фэнтезийные и фантастические рассказы, где уже были видны черты, которые принесут ему огромную популярность позднее. «В потерянных землях» — один из таких коротких рассказов, и написан он ещё в 1982 году. Его главная героиня, колдунья Серая Элис, исполняет желания любого за достойную плату. Но однажды ей загадывают два желания, прямо противоречащих друг другу, и, конечно же, они про любовь.

На первый взгляд «В потерянных землях» — простенький рассказ с традиционным посылом: бойся своих желаний, особенно если в деле замешана магия. Но сразу видно то, в чём Мартин хорош: мрачный и разнообразный сеттинг, серая мораль, неоднозначные персонажи и неожиданная развязка. Краткость оставляет простор для интерпретации, добавления красок и полутонов, поэтому из произведения может получиться красивый и трагический фильм, в том числе закрывающий пробелы в предыстории героев. К тому же историю легко представить в мире «Игры престолов» или её приквелов.

Что с экранизацией? Впервые о работе над фильмом объявили в 2015 году, но началась она только в 2021-м, когда режиссёром и сценаристом был выбран Пол У. С. Андерсон («Обитель зла», «Смертельная битва»). Главные роли играют любимая актриса и жена Андерсона Мила Йовович, а также Дэйв Батиста. Судя по описаниям, фильм посвящён путешествию Элис с наёмником Бойсом по потерянным землям, полным чудищ и бандитов. Эта часть истории будет расширена по сравнению с оригинальным рассказом в пользу большей динамики и остросюжетности.

Рик Риордан «Перси Джексон и Олимпийцы»

Сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» (Disney+)

Чем интересна книга? Цикл про Перси Джексона — одна из самых известных детско-подростковых серий, которые выглядят стандартными для взрослых, но привлекают юную аудиторию динамичным сюжетом и лёгким юмором, понятными и современными героями, которые взрослеют вместе с читателем. Перси, обычный подросток в приёмной семье, страдающий дислексией и проблемами с самоконтролем, вдруг узнает, что его отец — бог морей Посейдон. У Перси нет времени переварить эту новость: ему нужно спасти мать и доказать свою невиновность перед Зевсом — и всё за несколько дней. В последующих книгах события приобретают ещё больший размах, но мальчик всякий раз побеждает зло, хотя иногда с серьёзными потерями.

Риордан сочинил этот цикл для своего сына, который тоже страдал дислексией. Вот почему за невероятными приключениями и многочисленными битвами в романах скрывается искренняя вера в то, что вместе можно преодолеть любые препятствия, и эти эмоции передаются читателям. Риордан не только осовременил образы античных богов и существ, но и показал, что даже жители Олимпа не идеальны и что с проблемами, характерными для многих подростков — от плохих отношений с родителями до волнений первой влюблённости, — может столкнуться каждый.

Что с экранизацией? Это не первая экранизация цикла. В 2010 и в 2013 годах на основе первых двух книг уже выходили фильмы, которые, несмотря на коммерческий успех, были раскритикованы не только фанатами, но и самим писателем за сильные изменения в сюжете и попытки сделать историю и героев более взрослыми.

Новая адаптация, первые две серии которой выйдут на Disney+ уже 20 декабря 2023 года, вероятно, будет ближе к оригиналу. В написании сценария принимал участие сам Риордан, он также один из исполнительных продюсеров сериала. Выпущенный недавно тизер подтверждает это предположение — в нём нет никаких нововведений по сравнению с изначальной историей. Роли юных героев исполняют Уокер Скобелл (Перси), Лея Джеффрис (Аннабет) и Арьян Симхадри (Гроувер). Хотя первым двум нет ещё и пятнадцати, они уже участвовали в нескольких проектах и, надеемся, смогут убедительно сыграть детей-полубогов, вынужденных отправиться в поход, когда на кону стоит судьба мира.

Эдвард Эштон «Микки-7»

Фильм «Микки-17» (Warner Bros.)

Чем интересна книга? «Микки-7» Эдварда Эштона — психологическая фантастика о выживании человека в замкнутом пространстве в космосе, напоминающая фильм «Луна-2112». Главный герой Микки-7 — не человек, а «расходник», «самовоспроизводящийся» клон, который работает на холодной и опасной планете, куда закрыт доступ другим людям. Но однажды происходит ошибка, и новый клон, Микки-8, не появляется лишь после смерти предыдущей итерации, а существует параллельно с Микки-7. Это сразу порождает массу проблем — клоны должны довольствоваться одним пайком, скрывать своё сосуществование от местных жителей, обманывать команду.

Параллельно они сталкиваются с экзистенциальными вопросами, привычными для двойников в фантастике — вопросами о различии между копиями и оригиналом, о пределах физического и интеллектуального бессмертия, об этике использования клонов на опасных работах и т.д. Однако роман не уходит в философские дебри, а остаётся весёлой и захватывающей историей об исследовании новых планет и контактах с инопланетными существами, причём ставки постепенно растут. Неудивительно, что роман выбрали для экранизации, которую будут показывать в мировом прокате. Как показал «Марсианин», зритель любит такие сюжеты.

Что с экранизацией? Режиссёр и сценарист фильма «Микки-17» — Пон Чжун Хо, который в 2020 году получил четыре «Оскара» за фильм «Паразиты». Актёрский состав тоже звёздный — Микки играет Роберт Паттинсон, в других ролях Тони Коллетт («Реинкарнация», «Достать ножи»), Стивен Ён («Ходячие мертвецы»), Марк Руффало (Халк из Marvel) и Холлидей Грейнджер («Страйк»). В 2022 году объявили, что «Микки-17» выйдет на большие экраны 29 марта 2024 году

Судя по изменению названия (очевидно, количество двойников увеличили ради драматизма) и стилю Пон Чжун Хо, фильм, скорее всего, не будет чётко следовать книге, в него добавят новые линии и конфликты. Но южнокорейский режиссёр уже не раз доказывал, что может снимать остросюжетные картины с социальным посылом на стыке жанров (не только «Паразиты», но и «Сквозь снег», «Воспоминания об убийстве», «Окча»), поэтому у него есть кредит доверия. Кроме того, в фильмах такого типа с ограниченным числом героев большое значение имеет талант исполнителя главной роли. А Паттинсон, снимавшийся как в блокбастерах, так и в авторском кино, умеет перевоплощаться в самых разных персонажей.

Саймон Столенхаг «Электрический штат»

Фильм «Электрический штат» (Netflix)

Чем интересна книга? Графический роман шведского художника «Электрический штат» не очень известен массовому читателю, но представляет собой интересную вариацию на тему постапокалиптического альтернативного прошлого. На Земле произошла техногенная катастрофа, и большая часть Америки стала необитаемой. 19-летняя Мишель и её робот-помощник Скип едут на ворованной машине через всю страну к неизвестной цели, созерцая руины современной цивилизации и вспоминая, что привело её к такому концу.

Текст здесь вторичен — он разъясняет происходящее, но меланхоличные футуристические иллюстрации куда выразительнее показывают, что стало с миром и как трагедия всего общества переплетается с личной трагедией Мишель. Изображения заросших дорог и пустынных кварталов с разбитыми роботами, буйство природы на фоне ранее процветавших городов и жалкие остатки человечества, порабощённые виртуальной реальностью, — с книгой стоит ознакомиться хотя бы ради завораживающих иллюстраций, которые можно пересматривать бесконечно, каждый раз находя новые детали.

Что с экранизацией? «Электрический штат» не первый экранизируемый роман Столенхага. В 2020 году на Amazon вышел, но продержался всего сезон научно-фантастический сериал «Рассказы из Петли», основанный на его книге. «Электрический штат» снят братьями Руссо («Мстители: Война бесконечности/Финал»), сценарий писали Кристофер Маркус и Стивен Макили, также работавшие над фильмами Marvel. Съёмки завершились в начале 2023 года, фильм должен выйти на Netflix в 2024-м. Фильм интригует количеством звёзд: среди актёров — Милли Бобби Браун, Крис Пратт, Брайан Кокс и Стэнли Туччи.

В оригинале сюжет очень простой, и в то же время он не даёт ответов на многие вопросы, что нетипично для приключенческих картин, рассчитанных на массового зрителя. Поэтому можно ожидать, что сюжет серьёзно дополнят или переработают. Братья Руссо умеют снимать масштабно и эффектно, но пока остаётся только гадать, превратится ли лирическая история Столенхага в традиционный голливудский блокбастер или режиссёры предложат что-то более оригинальное.

Ярослав Калфарж «Космонавт из Богемии»

Фильм «Космонавт» (Netflix)

Чем интересна книга? «Космонавт из Богемии» — мягкая философская фантастика о первом контакте, в которой звучат мотивы Лема и Кафки и ощущается экзистенциальная тоска по чувству принадлежности и безусловного принятия.

Чешский космонавт Якуб Прохазка отправляется в одиночную миссию на Венеру, находясь не в лучшем моральном и физическом состоянии, что только усугубляется из-за изоляции. Но во время полёта он встречает в космосе разумное существо — паука, любящего философские разговоры и шоколадное масло «Нутелла», и между ними завязывается дружба. Она не только помогает Якубу справляться с космическими трудностями, но и помогает ему лучше понять себя и подготовиться к тому, чтобы принять неприятные решения.

Писатель не даёт однозначного ответа на вопрос о том, реален ли паук, что открывает возможности для интерпретаций и делает из героя ненадёжного рассказчика во всем остальном. Именно эта зыбкость и неопределённость, а также то, что акцент (до поры до времени) сделан не на действиях, а на чувствах и размышлениях, выделяют книгу в общем потоке, хотя она и требует нужного настроения при чтении.

Что с экранизацией? Большую часть времени «Космонавт» — шоу одного человека, поэтому выбор актёра на главную роль был важен как никогда. Netflix пригласил в проект Адама Сэндлера — «Космонавт» стал одним из четырёх фильмов, в которых он снимается по условиям сделки со стриминговым сервисом. Выбор кажется неоднозначным, ведь Сэндлер больше известен по комедийным ролям, а Якуб Прохазка — трагическая фигура. Впрочем, есть в карьере актёра и серьёзные фильмы, поэтому «Космонавта» не стоит заранее списывать со счетов.

Изначально выход фильма планировался осенью 2023 года, но из-за голливудской забастовки его, как и многие другие проекты, передвинули на 2024-й без какой-либо конкретной даты. Впрочем, поскольку он находится уже на этапе постпродакшена, он всё-таки увидит свет, хотя и позднее.

Нил Гейман «Сыновья Ананси»

Мини-сериал «Сыновья Ананси» (Amazon Prime)

Чем интересна книга? Действие «Сыновей Ананси» происходит во вселенной «Американских богов» — в мире параллельно с людьми живут старые и новые боги, которые по-разному справляются с современными реалиями. Один из главных героев, Чарли, после смерти отца обнаруживает, что тот был реинкарнацией бога-трикстера Ананси, и знакомится со своим братом Пауком. Паук показывает Чарли изнанку привычной жизни, полную магии и сверхъестественного, и Чарли не сразу понимает, насколько это опасно.

В романе Гейман обращается к карибской и африканской мифологии, что добавляет экзотичности и оригинальности, но в то же время лишает читателя радости от узнавания персонажей. Также, в отличие от «Американских богов», книга более лёгкая и весёлая, а в центре сюжета трикстеры, хитрецы и обманщики. Это не самый известный роман Геймана, но многим он нравится больше «Американских богов». Его стоит прочитать, чтобы погрузиться в атмосферу магического городского фэнтези с харизматичными героями, продуманным сеттингом и юмором.

Что с экранизацией? Amazon Prime заказал мини-сериал на шесть серий в 2021 году. Гейман стал одним из сценаристов и исполнительных продюсеров, что даёт надежду на аккуратную адаптацию. В сериале снялись многие известные британские и американские актёры — от Вупи Голдберг в роли женщины-птицы (она призналась Гейману, что «Сыновья Ананси» — одна из её любимых книг) до Делроя Линдо в роли Ананси. Братьев-близнецов Чарли и Паука играет Малахия Кирби, получивший в 2020 году британскую премию BAFTA. Его вы могли видеть в сериалах «Дьяволы» (2020) и «Корни» (2016).

В середине 2022-го Гейман объявил о завершении съёмок и начале постпродакшена. С тех пор о сериале не было значимых новостей — надеемся, он выйдет хотя бы в 2024 году.

Холли Блэк, Тони ДиТерлицци «Хроники Спайдервика»

Сериал «Хроники Спайдервика»

Чем интересна книга? Цикл «Хроники Спайдерика», первый том которого вышел в 2003 году, уже стал детской классикой и был экранизирован в 2008-м. Два брата-близнеца и их старшая сестра после развода родителей переезжают с матерью в старинный дом и находят там энциклопедию фантастических существ. Но за книгой также охотится злобный огр, и в попытке защитить волшебную страну от нападения ребята переживают невероятные приключения.

Как и во многих других романах из подборки, в «Хрониках Спайдервика» есть герои, с которыми детям легко себя ассоциировать, но это не единственное достоинство цикла. Авторы глубоко погружаются в фольклор и показывают неотретушированную его версию. Например, феи здесь совсем не такие милые и добрые существа, каких обычно изображают в сказках. При этом соприкосновение мира людей и волшебного мира продумано до мелочей — вплоть до опасности еды фей для детей. Атмосферу создают прекрасные иллюстрации ДиТерлицци и формат со вставками из писем и карт, которые позволяют читателю почувствовать себя исследователем и глубже погрузиться в этот завораживающий мир.

Что с экранизацией? Disney+ объявил о начале работы над первым сезоном «Хроник Спайдервика» совместно с Paramount Studios и 20th Television в 2021 году. Братьев сыграли Лион Дэниелс («Мы можем стать героями») и Ноа Коттрелл («Хроники пышки»), их сестру Мэллори — Микала Ли («По правде говоря»), а злого огра — Кристиан Слейтер («Мистер Робот»).

Съёмки проходили в Ванкувере и завершились в начале 2023 года. После этого сериал должен был перейти на стадию постпродакшена, но обсуждения затянулись, а в мае Disney+ принял новую контент-стратегию, которая подразумевала в том числе сокращение проектов. И в августе 2023-го стриминговый сервис официально отменил уже снятый сериал ради сокращения расходов. Впрочем, сейчас Paramount ищет для сериала новых покупателей, поэтому шанс увидеть его всё же остаётся.