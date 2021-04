Какие фильмы посмотреть онлайн в апреле 2021? Мультяшный робопокалипсис и китайский киберпанк

Каждому иногда хочется просто расслабиться перед экраном дома. И пока в кинотеатрах бушуют Годзилла с Конгом, зрителям стриминг-сервисов тоже скучать не придётся. Поклонников умной фантастики ожидает суровая борьба за выживание. Тех, кто ищет простеньких комедий — Мелисса Маккарти в супергеройском трико. Знатоков восточного кино — корейский триллер про сбежавшего клона. А семейную аудиторию — китайский мульт-блокбастер и новый фильм от создателей «Человек-паук: Сквозь вселенные». Нашлось место даже для хоррор-истории, одобренной лично Стивеном Кингом!

Митчеллы против машин

The Mitchells vs. the Machines

Когда? 30 апреля (Netflix)

Что? Мульт-комедия от создателей «Гравити Фолз» и «ЛЕГО Фильма»

О чём? Чудаковатая семейка Митчеллов решила проводить дочку в колледж. Набившись в старенький отцовский седан, родители, двое детей и один мопс отправились в путешествие через всю страну. Однако, что-то постоянно мешает им наладить контакт. Папаша то и дело требует, чтобы семья оторвалась от мобильников. Дочурка в ответ устраивает безумные розыгрыши. А за окном вдруг началась форменная война миров: вся электроника, от телефонов до стиральных машин, восстала против жалких людишек. Митчеллам нужно хоть ненадолго оставить свои разногласия, чтобы вместе спасти человечество.

Чего ждать? Остроумный и трогательный мультфильм с необычным визуальным стилем. Как и «Человек-паук: Сквозь вселенные», предыдущий проект продюсеров Фила Лорда и Криса Миллера, «Митчеллы против машин» комбинирует различные техники анимации. Воображение главной героини постоянно «дополняет» трехмерную реальность фильма забавными 2D-вставками, а реалистичные спецэффекты соседствуют с деталями, словно нарисованными от руки.

Несмотря на звёздную команду создателей — помимо Лорда и Миллера в проекте участвуют сценаристы «Гравити Фолз», а шоураннер Алекс Хирш выступил творческим консультантом и даже озвучил одну из ролей — «Митчеллам против машин» не повезло. Прокат в кинотеатрах сорвался из-за пандемии, и в итоге студия Sony продала права на показ стриминг-гиганту Netflix. Остаётся надеяться, что на маленьких экранах фильм не растеряет своего большого обаяния и найдёт отклик у зрителей.

Дальний космос

Stowaway

Когда? 23 апреля

Что? Психологический триллер про выживание

О чём? С Земли к Марсу стартовал космический корабль. На борту — всего три человека: суровый капитан, сердобольный доктор и оптимистичный ботаник, который изучает возможность заселения Красной планеты. Вместе они готовы ко всему… кроме неожиданного попутчика. В одном из отсеков команда обнаруживает невесть как застрявшего там инженера. Вскоре также выясняется, что система жизнеобеспечения вышла из строя. Возвращаться домой поздно. А воздуха на четверых не хватит. Чтобы спасти всю миссию, кем-то придётся пожертвовать.

Чего ждать? Космические триллеры про изоляцию — жанр популярный, но на каждый безусловный хит уровня «Гравитации» легко найдётся по паре неудач, вроде «Парадокса Кловерфилда». Такие истории требуют выполнения сразу двух невероятно сложных задач: убедительно показать психологию персонажей и сохранить хотя бы видимость научной достоверности. Для последнего «Дальний космос» подстраховался и привлёк в качестве консультанта Скотта Мэнли, ведущего научно-популярных шоу на YouTube.

Воодушевляет и портфолио режиссёра. Бразильский аниматор Джо Пенна также впервые прославился в интернете (канал «MysteryGuitarMan»), но уже скоро начал снимать фантастические короткометражки, а в 2018 году поставил «Затерянных во льдах», ещё один триллер про выживание. Интересно, что по изначальному сценарию того фильма герой Мадса Миккельсена боролся за жизнь не на Северном полюсе, а на Марсе — но сеттинг пришлось изменить по бюджетным соображениям. Теперь же Пенна получил возможность вернуться в космос, и, судя по предыдущему проекту режиссёра, четвёрку горе-астронавтов ожидает немало суровых испытаний и непростых моральных дилемм.

Новые боги: Возрождение Нэчжи

新神榜:哪吒重生 / Xin shen bang: Na zha chong sheng

Когда? 12 апреля (Netflix)

Что? Китайский мультфильм на стыке киберпанка и фэнтези

О чём? В стародавние времена мальчик Нэчжа бросил вызов четырём драконьим царям — и поплатился за это жизнью. Но через 3000 лет Нэчжа неожиданно переродился в теле молодого байкера. В мире будущего, полном контрастов и опасностей, герою предстоит вновь пробудить в себе божественные силы и завершить начатое. Ведь души жестоких драконов по-прежнему живут среди людей.

Чего ждать? Красивый и динамичный 3D-боевик — пусть даже для понимания его сюжета лучше заранее ознакомиться с оригинальной легендой о боге-драконоборце. Хотя бы в интерпретации другого китайского мульт-хита «Нэчжа», который никак не связан с «Новыми богами», но похож на них эпическим размахом и зрелищными магическими битвами.

В отличие от предшественников, студия Light Chaser («Белая змея») решила не ограничиваться фэнтезийным сеттингом, а перенесла мифический сюжет в ретрофутуристичный мегаполис. Демоны и герои преследуют друг друга на машинах и мотоциклах, а зловещая шестиухая макака расхаживает в модном розовом пиджаке. На родине «Новые боги» уже успешно прошли в кинотеатрах — претензии были лишь к излишней предсказуемости истории — а на будущий год уже намечен выход сиквела.

Первый клон

서복 / Seo Bok

Когда? 15 апреля

Что? Корейский боевик про охоту на бессмертного клона

О чём? Неизлечимо больной спецагент Ки-хун получает предложение, от которого не может отказаться. Ему поручают охранять удивительного юношу по имени Собок, выращенного в секретной правительственной лаборатории. Клонированные стволовые клетки Собока способны победить любые болезни — что делает его лакомой мишенью для всяческих негодяев. Преступники нападают на конвой с героями, и теперь Ки-хуну необходимо любой ценой защитить своего подопечного. В то время как сам Собок с интересом начинает открывать для себя мир простых людей.

Чего ждать? Ещё один атмосферный триллер из Южной Кореи. «Страна утренней свежести» уже давно завораживает зрителей стильным, самобытным и остросюжетным кино, создатели которого часто переходят из фильма в фильм. К примеру, над «Первым клоном» работали ветераны «Служанки», «Олдбоя» и «Я видел дьявола». А холодный неоновый мир, в котором живёт бессмертный Собок — заслуга Ли Ха-джуна, художника оскароносных «Паразитов». В то же время от картины стоит ждать не только напряжённых погонь, но и сильных эмоций: на главных ролях выступают одни из ведущих драматических актёров страны Кон Ю («Поезд в Пусан») и Пак По-гом («Лунный свет, нарисованный облаками»).

Сила грома

Thunder Force

Когда? 9 апреля (Netflix)

Что? Супергеройская комедия

О чём? Чикагская учёная Эмили Стэнтон изобрела сыворотку, дарующую людям невероятные способности. Вот только по нелепой случайности первой воздействию чудо-препарата подверглась толстушка Лидия, школьная подруга Эмили. Теперь у местных преступников появился достойный противник — две самоуверенные женщины за сорок!

Чего ждать? Немногого — если, конечно, вы не принадлежите к числу поклонников кринж-комедий с Мелиссой Маккарти. Звезда «Девичника в Вегасе» и «Охотниц за привидениями» уже давно отточила своё амплуа большой и шумной (но втайне неуверенной в себе) бой-бабы. И хотя Маккарти вполне способна на сложные роли и даже дважды номинировалась на «Оскар», не стоит ждать откровений от «Силы грома». Автор проекта — комик Бен Фалкоун, чьи режиссёрские работы получают стабильно низкие оценки от критиков. При этом они почти всегда собирают хорошую кассу, так что фанаты буффонадного стиля Маккарти наверняка останутся довольны.

Увиденное и услышанное

Things Heard & Seen

Когда? 29 апреля (Netflix)

Что? Мистические ужасы, экранизация романа Элизабет Брандейдж

О чём? Девушка Кэтрин готова отказаться от всего — своей работы, друзей и удобной жизни на Манхэттене — чтобы последовать за мужем Джорджем, которому предложили профессорскую должность в небольшом провинциальном университете. Молодая семья перебирается на старую ферму и вскоре сталкивается с необъяснимыми и пугающими явлениями. Местные жители лишь улыбаются и помалкивают о мрачной истории дома. С каждым днём Кэтрин всё глубже проваливается в пучину страха, но кто представляет для неё большую опасность: призраки прошлого или её собственный муж?

Чего ждать? Захватывающий и непредсказуемый фильм ужасов. А возможно — наоборот, нелепый мистический триллер, полный скримеров и клише. С творческим дуэтом Шари Спригер Берман и Роберта Пульчини никогда не знаешь наверняка. Семейная пара режиссёров-сценаристов работала как над тонкими, эмоциональными драмами («Американское великолепие», сериал «Наследники»), так и над занудными комедиями из жизни интеллигенции («Имоджен»). Впрочем, веру в «Увиденное и услышанное» внушает книга-первоисточник: роман Элизабет Брандейдж был тепло встречен критиками и даже получил одобрение самого Стивена Кинга.

А еще: Мила Йовович и экзистенциальный джаз — теперь у вас дома!

Новогодние кинорелизы потихоньку добираются до российских стриминг-сервисов. Теперь у всех, кто зимой решил не выходить из своей тёплой квартиры, есть шанс наверстать заметные премьеры января. Главная из которых — очередной мульт-шедевр студии Pixar «Душа». Режиссёр Пит Доктер («Головоломка») вновь задаётся большими вопросами о смысле бытия и находит для них понятную и веселую форму. Немолодой джазмен Джо по нелепой случайности погибает, но отказывается умирать, так и не реализовав свой потенциал. Помочь Джо сбежать из загробного мира берётся Номер 22 — душа, которая не верит в ценность земной жизни.

Тем же, кто не хочет плакать над похождениями мультяшных героев, подойдёт эффектная, яростная и по-хорошему дурацкая экранизация игры «Охотник на монстров». Уже в который раз режиссёр Пол У.С. Андерсон (цикл «Обитель зла») любуется тем, как его жена Мила Йовович вешает на себя целый арсенал оружия и даёт отпор всяческим чудовищам, которые вот-вот уничтожат человечество. На этот раз обошлось без зомби, зато в фильме участвуют мастер боевых искусств Тони Джаа, гигантский огнедышащий дракон и говорящие котики.