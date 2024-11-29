Какие фильмы смотреть в декабре 2024 онлайн и за рубежом? Толкин, готика и клюква

Пока в российских кинотеатрах царят Бабки Ёжки, в мировых правят бал мультики и мультяшки. Впрочем, довольно разные. Достаточно сказать, что на экраны возвращаются мир «Властелина колец», папа Короля Льва и любимый приставочный герой детей 1990-х. И это ещё в нашу подборку не попал «Микки Монстр», который вынесет всем мозги месяцем позже. А ещё — много зубастых хищников: готичный, клюквенный и невидимый.

А что показывают у нас? Какие фильмы смотреть в декабре 2024 в кино? В России — смотрим русские Кот-император 03.12.2024 3021 А также пару необычных фильмов от Земекиса и Робби Уильямса

Властелин колец: Война рохирримов

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

Когда? 13 декабря 2024.

Что? Фэнтези-мультфильм по вселенной «Властелина колец».

О чём? О Хельме Молоторуком, короле Рохана, в честь которого потом назовут Хельмову Падь, и о его боевитой дочери Хере. Хельм правил за два века до Войны Кольца и защищал Рохан не от орков, а от воинственного племени дунландцев. Их вождь посватал своего сына за дочь Хельма, но сватовство переросло в драку заносчивых королей и войну.

Чего ждём? Средневековый эпос, где нет всемирной борьбы сил тьмы и света. Только люди-воители с их честью, местью, упрямством и обидами, которые смываются кровью. Да, у Толкина не все конфликты чёрно-белые. Впрочем, история Хельма у Профессора описана лишь в общих чертах, так что у авторов сценария было где развернуться.

Кстати, среди этих авторов — Фиби Гиттинс и Арт Папагеоргиу, которые пишут сценарий будущей « Охоты на Голлума ». А вот из старой гвардии, снимавшей «Властелин колец», над мультфильмом работали только сценаристка Филиппа Бойенс, да Миранда Отто в роли закадровой Эовин, которая и рассказывает эту историю. Так что не ведитесь на уловки типа « Питер Джексон представляет».

Режиссёра Кэндзи Камияму вы можете помнить по телевизионным аниме-проектам, например « Призраку в доспехах : Синдрому одиночки». И это отчасти заметно. По трейлеру «Война рохирримов» не выглядит как киноблокбастер — скорее как телевизионный мультфильм, который решили показать на больших экранах. Шаг рискованный, некоторые сулят картине провал и советуют выпускать такое на стриминге. Но мы всё же порадуемся: впервые за десять лет Средиземье снова в кино, и это не высосанное из пальца продолжение, а адаптация одной из толкиновских историй! На это стоит посмотреть.

Носферату

Nosferatu

Когда? 25 декабря 2024.

Что? Вампирские ужасы по мотивам старинного фильма «Носферату».

О чём? О графе Орлоке, древнем вампире, который не-жил в старом замке, пока ему не помог переехать агент по недвижимости Томас Хуттер. Перебравшись в город, граф начинает преследовать жену Томаса Эллен. В общем, это «Дракула», только в немецких декорациях.

Чего ждём? Главное готическое кино 2024 года. Фильм специалиста по стильному артхаусному мрачняку Роберта Эггерса, снявшего «Ведьму», « Маяк » и « Варяга ». В «Носферату» виден его стиль: фильм цветной, но во многих сценах кажется чёрно-белым от мрачной картинки, а отношения Дракулы и Мины… простите, Орлока и Эллен искрятся подавленной сексуальностью. Уж сколько раз на разные лады рассказывали эту историю, «Носферату» даже превратился в отдельную от «Дракулы» франшизу — а хорошие режиссёры всё ещё находят к ней новый подход.

Актёрский состав под стать режиссёру. В роли Орлока — Билл Скарсгард (ждём неповторимую ухмылку клоуна из «Оно» !), Эллен — Лилли-Роуз Депп (дочь того самого), а профессора Ван Хе… простите, фон Франца играет главный хоррор-дед нашей эпохи Уиллем Дефо. Оценки критиков уже появились, и они очень положительные.

Соник 3

Sonic the Hedgehog 3

Когда? 20 декабря 2024.

Что? Супергеройские мультяшно-комедийные приключения по мотивам серии игр от Sega.

О чём? О супербыстром и дерзком инопланетном ёжике… Шэдоу! Сверхсильный и, в отличие от Соника, совсем не сверхдобрый Шэдоу сбежал из лаборатории и сеет хаос по всей планете, мстя человечеству за испорченную жизнь. Сонику и его друзьям с ним не справиться — надо просить помощи у врагов. К команде по спасению мира присоединяются доктор Роботник и его пожилой папа.

Чего ждём? Шэдоу! Киносерия про Соника развивается логично: после Роботника и Наклза всё должно было прийти к этому персонажу. В оригинале мрачного ёжика озвучивает грустный Киану Ривз, так что, если хорошо понимаете английский, есть смысл посмотреть без дубляжа. В остальном вся команда создателей та же, включая и режиссёра, и Джима Кэрри в роли Роботника. Так что по стилю ждём полное повторение двух предыдущих фильмов: весёлых, немного глупых, но хорошо развлекающих.

Муфаса: Король Лев

Mufasa: The Lion King

Когда? 20 декабря 2024.

Что? Фотореалистичный компьютерный мультфильм, приквел «Короля Льва» (2019).

О чём? О юности Муфасы, будущего короля львов и отца Симбы. Когда-то он тоже был молод и вместе с приёмным братом Шрамом (тогда ещё известным как Така), будущей женой Киарой и мандрилом Рафики путешествовал в поисках нового дома. И всё это — история, которую уже пожилой Рафики рассказывает семье Симбы и Тимону с Пумбой.

Чего ждём? Главной проблемой ремейка «Короля Льва» считается покадровое копирование классического мультфильма. В этом смысле у «Муфасы» преимущество: он рассказывает новую историю с новыми песнями и не будет выглядеть копией. Хотя повод затащить персонажей оригинала сценаристы всё же выдумали.

А вот остальные проблемы фильм, видимо, унаследует у предшественника. Слишком фотореалистичная графика сковывает выразительность, львов уже в трейлере бывает трудно различить, а эмоции на их мордах — считать. Впрочем, Джона Фавро в режиссёрском кресле сменил Барри Дженкинс (лауреат «Оскара» за драму «Лунный свет») — может быть, он и привнесёт что-то своё, что позволит «Муфасе» выделиться.

Читайте также «Король Лев» (2019): как технологии сожрали искусство Алексей Ионов 13.07.2019 58491 Новый диснеевский ремейк выглядит великолепно — его технологии могут совершить революцию в мире кино. Но это покадровая копия старого мультфильма, в которой нет совершенно ничего оригинального.

Крэйвен-охотник

Kraven the Hunter

Когда? 13 декабря 2024.

Что? Супергеройский фильм по комиксам Marvel (но в киновселенной Sony).

О чём? О Сергее Кравиноффе, охотнике с суперсилами, которые он получил, когда на охоте его чуть не убил лев. Отец Сергея, русский мафиози, учил сыновей никогда не показывать слабости. Брат Сергея стал Хамелеоном, суперзлодеем со способностью к маскировке.

Чего ждём? «Морбиуса» с клюквой! Это очередная попытка студии Sony выжать сольный блокбастер из противника Человека-паука, на которого у них завалялись права. Уже получилась целая киносерия, которая мало кому нравится (разве что « Веном » имел какой-то успех).

«Крэйвен» вряд ли будет исключением и порадует, скорее, любителей посмеяться над клюквой. Тут максимально тусклый цветокор (судя по трейлеру, солнца нет не только в России, но и везде, где появляются русские персонажи), Рассел Кроу со смешным «русским» акцентом в роли сурового бати и Крэйвен, почём зря режущий толпы беспомощных солдатиков. Играет героя Аарон Тейлор-Джонсон — бывший Пипец, ныне возмужавший и бородатый.

«Крэйвен» — кандидат в провалы, критики уже предвкушают, как будут его громить. Но именно в нашей стране он может найти поклонников. Мы же цитируем «Красную жару», угораем над «Красным рассветом», «Рождённым американцем», «Белым лебедем» и «Сибирским воспитанием». «Крэйвен-охотник» готов пополнить копилку клюквенного кино, которое так плохо, что даже хорошо.

Невидимый хищник

The Invisible Raptor

Когда? 6 декабря 2024.

Что? Комедия ужасов.

О чём? Из лаборатории сбежал настоящий велоцираптор! Да не простой, а невидимый. Палеонтолог с друзьями пытаются поймать его, а в полиции им не верят.

Чего ждём? Малобюджетную пародию, отчасти обыгрывающую « Парк юрского периода », только без парка, без джунглей и почти без динозавров. Фильм обходится без дорогих спецэффектов: раптора сделали невидимым. И, судя по трейлеру, это действительно смешно, когда герои борются с невидимым противником, а предметы зависают в воздухе. В роли одного из охотников за динозаврами снялся Шон Эстин — Сэм из « Властелина колец ». Первые отзывы критиков положительные: у фильма пока держатся 100% одобрения на Rotten Tomatoes, правда, на основе всего восьми обзоров.

Поднятие уровня в одиночку: Пробуждение

Solo Leveling — ReAwakening

Когда? 4 декабря 2024.

Что? ЛитРПГ -аниме, полнометражка к сериалу «Поднятие уровня в одиночку», основанному на корейском вебтуне.

О чём? Открылся портал в параллельный мир, полный монстров и построенный по правилам компьютерных игр. Люди устроили в нём сафари: чем больше монстров убиваешь, тем выше твой уровень. Бедный корейский парень Сон Чин-у пытается заработать в этом деле, но не может поднять свой уровень, потому что слишком слаб.

Чего ждём? Очередной полнометражки по сериалу, которую выпускают в кинотеатрах, потому что у сериала много поклонников. Это работает: фильм по « Истребителю демонов » побил рекорд японского проката. Такие мультфильмы обычно рассчитаны на тех, кто с сериалом уже знаком, а остальных лишь кратко знакомит с основами на лету. Судя по первым отзывам, «Пробуждение» именно такое. Первый час мультфильма служит рекапом первого сезона, а дальше сюжет подводит события к ещё не вышедшему второму.

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