«Обитель зла: Раккун-Сити» снята близко к играм — но лучше ли от того?

Клэр Редфилд приезжает в разоряющийся городок Раккун-Сити. Она хочет предупредить брата, местного полицейского по имени Крис, что корпорация «Амбрелла», долгое время поддерживавшая экономику городка, а теперь переезжающая в другой головной офис, сбрасывала в воду опасные химикаты. Крис и Клэр выросли в сиротском приюте, но разлучились, когда девушка сбежала, и много лет не разговаривали. Полицейский сестру не слушает и отправляется на задание с коллегами, среди которых прекрасный стрелок Джилл Валентайн и здоровяк Альберт Вескер. Им поручено проверить, почему не выходит на связь группа полицейских, ранее отправленная в заброшенный особняк покойного основателя «Амбреллы», Освальда Спенсера, где якобы обнаружили полусъеденный труп. Вдруг по всему городу начинается вой сирен, а громкоговорители объявляют, что для собственной безопасности горожанам лучше сидеть по домам. Сами местные жители, и без того выглядевшие болезненно, начинают вести себя всё более странно и агрессивно. Увидевшая это Клэр добирается до полицейского участка, где встречает дежурного, новенького офицера Леона Кеннеди. Они вместе обороняют участок от превратившихся в зомби жителей Раккун-Сити, а затем пытаются сбежать…

Resident Evil: Welcome to Raccoon City Жанр: хоррор

Режиссёр: Йоханнес Робертс

В ролях: Кая Скоделарио, Ханна Джон-Кэймен, Нил МакДонаф, Том Хоппер, Робби Амелл, Донал Лог, Эван Джогиа и др.

Продолжительность: 106 минут

Премьера: 25 ноября 2021

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Обязательное признание. Я смотрел почти все западные экранизации видеоигр и искренне придерживаюсь не самого популярного мнения, что фильмы Пола Андерсона по Resident Evil — возможно, лучший из существующих перенос видеоигр на большой экран. Но сравнивать их с работой Робертса не стоит: это очень разные фильмы, снятые в разные эпохи и с разным подходом к материалу.

В пересказе сюжета фанаты игр легко узнают завязки и оригинального Resident Evil (история Валентайн и Криса), и второй части (Клэр и Леон). Правда, если во вселенной видеоигр события развивались последовательно, то тут — параллельно. По сути, зритель всю середину фильма следит за двумя отдельными историями: зомби-хоррором в закрытом пространстве, где группа полицейских пытается выжить и разобраться, что случилось, и уличным зомби-апокалипсисом вокруг запертого участка. В одной локации главные герои окажутся только в самом конце.

Сложно сказать, чего больше в попытке уложить сюжет сразу двух игр в одну картину — заигрывания с фанатами или фанбойства Робертса, который в каждом интервью рассказывал о своей любви к франшизе. Скорее всего, того и другого поровну. «Раккун-Сити», как многие другие экранизации игр, ни на секунду не позволяет знакомому с первоисточником зрителю забыть, что именно перед ним, и сюжетом дело не ограничивается. Тут и дизайн монстров, и отсылки к головоломке из первой части, и знакомые персонажи от Лизы Тревор до Энрико Марини, и повторение отдельных сцен, и бесконечные логотипы «Амбрелла», которыми усеян город. Даже время действия перенесено в 1998-й — дату выхода второй части серии. По цитатам и отсылкам Робертс план выполнил, если не перевыполнил.

При этом нельзя сказать, что фильм просто повторяет игры. Само смешение двух частей, очевидно, потребовало серьёзно перестроить сюжет, выкинуть отдельные эпизоды и даже персонажей — так, Аду Вонг вы увидите только в сцене после титров. Не влезли в фильм и некоторые монстры, и отдельные сюжетные линии.

Но самые большие изменения постигли главных героев. Клэр тут не студентка, а умеющая выживать на улицах беглянка, к тому же с детства связанная с Раккун-Сити и загадочными экспериментами «Амбреллы», как и её брат. А вот Валентайн не повезло: хотя сценаристы и обозначили её как превосходного стрелка, одной из самых известных героинь Resident Evil постоянно не хватало экранного времени. Вескера сделали намного более противоречивым, чем в первоисточнике.

А наибольшее раздражение фанатов вызовет образ Леона. Он и в игре задуман как полицейский новобранец, противопоставленный главному герою предыдущей части, суровому Крису Редфилду, но в фильме их различия выкрутили максимально. В итоге Леон, особенно в начале, выступает чуть ли не как комический спутник героини. Сам по себе он фильм не портит, но почитатели персонажа рискуют уйти недовольными.

Зато такой образ Леона прекрасно укладывается в каноны второго источника вдохновения «Раккун-Сити» — трешовых фильмов про зомби из 1980-1990-х. Об этом напоминают и образы героев, и диалоги, и облик рядовых зомби, и густая «томатная» кровь в духе Дарио Ардженто, и игра актёров — не плохая, но очень прямолинейная. Первые минуты фильма, до появления, собственно, множества зомби, целиком выглядят как сцена из американского B-movie. Правда, надо заметить, что кошмарный русский дубляж делает погружение в атмосферу старых ужастиков уж совсем полным.

Оригинальные игры и сами вдохновлялись зомби-кинематографом своей эпохи, заимствуя оттуда чудовищ, положение камеры, подход к работе со звуком и многое другое. Но всё это подавалось с нехарактерной для таких фильмов предельной серьёзностью, от которой Робертс зачастую отказывается, вводя уже откровенно трешовые или комичные эпизоды и диалоги. В итоге стилистически фильм выглядит как кадавр похлеще произведений самой «Амбреллы».

Тут возникает вопрос: как же авторы успевают уместить всё это в одну картину? Печальный ответ — никак, и это главная проблема «Раккун-Сити». Робертс погнался даже не за двумя зайцами, а за целой стаей. Он пытается пересказать сюжет двух игр, каждая из которых с несколькими протагонистами, дополнить это сценами классических зомби-хорроров, призванных понравиться рядовому зрителю, и не забыть оставить заделы на франшизу — Андерсон вон выпустил целых шесть картин в этой вселенной! И всё это в рамках фильма на 106 минут с драматическим вступлением.

В итоге ничто не получает должного внимания: персонажи не раскрыты даже по меркам этого нетребовательного к развитию героев жанра, а в сюжете зияют дыры, на которые не удаётся закрыть глаза. Но главное, фильм просто не успевает создать напряжение, и дело даже не в сияющей сюжетной броне на каноничных персонажах, а в том, что из-за непомерных амбиций автор просто не успевает выстроить конфликт и обозначить, чего, собственно, нужно бояться.

Вот герои заперты в узких полутёмных коридорах особняка Спенсера — а вот они уже его покинули. Вот они готовятся вроде бы оборонять полицейский участок, как в фильмах Ромеро, — а вот уезжают прочь. Вот в кадре появляется Лизун, мутировавший зомби, вокруг которого в принципе можно выстроить полноценный фильм, — а вот ему уже отрывают голову. И всё это вызывает ощущение не ураганного экшена, на что, возможно, был расчёт, а затянувшейся до финала экспозиции.

Характерно, что, несмотря на все цитаты из зомби-хорроров, в кадре убивают не так уж много людей. И дело не в возрастном рейтинге, а в том, что, жонглируя полудюжиной протагонистов и антагонистов, режиссёр просто не успевает ввести достаточно пушечного мяса, чтобы кроваво и красочно его прикончить. И зачем тогда всё?

«Обитель зла: Раккун-Сити» — не самый плохой фильм, особенно с учётом крайне низкого общего уровня киноадаптаций видеоигр. Я получил определённое удовольствие от просмотра и, наверное, даже хотел бы увидеть продолжение, в первую очередь ради актёрской игры Каи Скоделарио (Клэр) и Эвана Джогиа (Леон). Но Робертс вязнет в собственных амбициях, попытках успеть всё, включить все возможные отсылки — и при этом снять достаточно простой ужастик, не рискующий оттолкнуть рядового зрителя.

Режиссёр мог бы, например, попробовать скопировать статичное положение камеры из старых игр, что придало бы картине узнаваемый стиль. Но, обозначив в первые 15 минут, что об этой фишке Resident Evil он тоже помнит, Робертс в дальнейшем снимает так, как снимал бы любой другой зомби-хоррор. И в итоге получает фильм, способный заинтересовать и потенциально разозлить фанатов Resident Evil и/или поклонников зомби, но рекомендовать его кому бы то ни было ещё я бы не решился.