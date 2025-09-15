Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году

15 сентября прошёл очередной питчинг Фонда кино. Киностудии представляли на суд жюри свои проекты фильмов для детской и семейной аудитории, претендующие на финансирование от организации. Некоторые из них уже сняты или снимаются, другие — пока только в планах, и их судьба зависит от господдержки.

Презентации и обсуждение проектов транслировались в прямом эфире. У многих фильмов пока ещё нет кадров, поэтому создатели использовали изображения, сгенерированные ИИ. «Мир фантастики» отобрал среди презентаций те, где в сюжете проглядывает что-то фантастическое или сказочное. Проекты представлены в том порядке, в каком они были на питчинге — это не рейтинг.

Богатыри

Кадр со съёмок / ©«Наше кино»

Славянское фэнтези на популярную тему. По сюжету, двое богатырей из сказочного средневековья отправляются в наше время, чтобы победить злую чародейку. Им будет помогать современный школьник, обожающий сказки и былины. Фильм сравнивают с французской комедией «Пришельцы» (1993) про попаданцев из прошлого.

Режиссёр «Богатырей» — Павел Воронин. Производственный бюджет фильма — 220 миллионов рублей. Съёмки уже закончились, премьера планируется на 21 мая 2026 года.

Царевна-лягушка 2

Кадр из «Царевны-лягушки»

Продолжение романтического фэнтези 2025 года с Валентиной Ляпиной в главной роли. Первый фильм был скорее комедией, а вот анонс второго похож на сюжет «Войны бесконечности»: герои сразятся с колдуньей Мореной, которая пытается поработить мир, завладев волшебными камнями.

Бюджет фильма — 250 миллионов рублей. Съёмки уже идут и близки к завершению.

Карнавал заветных желаний

Изображение с презентации

Детское фэнтези по мотивам пьесы Ярославы Пулинович, вдохновлённое сказкой Антония Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители». Девочка встречает говорящую сороку, которая обещает вернуть ей покойного отца (кто сказал «Мальчик и птица»?). Героиня и её спутники попадают в сказочную страну под землёй, где должны исполниться их заветные желания. По описанию сюжет заметно отличается от пьесы: в ней мальчик-инвалид мечтал научиться ходить.

Режиссёром будет Евгений Стычкин, продюсером — известная фигуристка и постановщица ледовых шоу Татьяна Навка. Съёмки пока не начались, всё на стадии концепции.

Летом всякое бывает

Обложка книги Экранизация книги 2023 года, которую автор под псевдонимом Сол Тай сочинил для своей дочери. Девочка Злата слишком много играла в игры, и папа отобрал у неё приставку. Девочка загадала желание играть вечно — и сама попала во вселенную игры.

Бюджет у картины сравнительно скромный: 55 миллионов рублей. Съёмки уже завершены.



Потапыч

Изображение с презентации

Притча про ожившего плюшевого медведя и Великую Отечественную войну. Уходя на фронт, папа зашил в игрушку прощальное письмо дочери, отчего Потапыч ожил и стал защищать хозяйку. Спустя 60 лет медведь попадает в руки современной девочки, которая помогает медвежонку найти прежнюю хозяйку.

У фильма солидный бюджет — 460 миллионов рублей. Съёмки пока не начались, премьера планируется в 2027 году.

Приключения в Другом Петербурге

Экранизация книги Петра и Ольги Власовых «Рыцарь, кот и балерина. Приключения эрмитажных котов». Девочка-балерина попадает в параллельный мир, где Санкт-Петербург населён вымышленными персонажами. Злой колдун из этого мира хочет разрушить Эрмитаж и захватить Другой Петербург. Режиссёром будет Евгения Тирдатова, она планирует более трети фильма сделать в 3D-анимации.

Царевна Несмеяна

Изображение с презентации

Злой чародей Немир заколдовал девушку Агату, лишив её всех эмоций. Главные герои — Ерёма, его сестра и и остряк-блогер Гоша — переносятся в волшебное Тридевятое царство, где им надо рассмешить её альтер эго, царевну Несмеяну. Режиссёром должен стать Александр Цой, кастинг начнется в октябре.

Детектив Мурзилка

Изображение с презентации

Мурзилка помогает в расследовании подростку, чей отец, автор сказок, пропал без вести. Таким образом г ерой советских сказок пытается уберечь от исчезновения свой параллельный магический мир.

Как нетрудно догадаться, создатели вдохновлялись «Детективом Пикачу» (2019). Премьера планируется в 2027 году.

Хрум

Изображение с презентации

Ещё один детский детектив про пушистого помощника героя. Его первоисточник — шоу, выходящее на «Детском радио». Авторы планируют сочетать снятый вживую реальный мир с волшебным, созданным с помощью анимации (по визуальному стилю картинка должна быть схожа с «Аркейном»). Режиссёром станет Артемий Драгунский — внук детского писателя Виктора Драгунского.

Морозко

Кадр со съёмок / © «Централ Партнершип»

Вольный ремейк классической советской сказки про Деда Мороза, который одаривает добрых и карает недостойных. В этой версии девушки Настенька и Марфуша не соперницы, а подруги, и в их деревне царит вечная зима из-за злой ведьмы.

Фильм уже получил 150 миллионов от Фонда кино, он снят и должен выйти 12 февраля 2026 года, но на финальном этапе ему потребовалось дополнительное финансирование.

Смешарики: Сквозь вселенные

Изображение с презентации

В этой необычной версии мультяшные Смешарики переносятся в мир компьютерной игры и превращаются в космонавтов, которых играют живые актёры. Крош и Ёжик пытаются раскрыть тайну и спасти свой космический корабль от крушения, а заодно и свой «реальный» (то есть мультяшный) мир. Этот сценарий написал Сергей Лукьяненко.

Премьера планируется 13 августа 2026 года. Фильм уже получил 75 миллионов в прошлом году, и его «живая» часть уже снята. На анимационную требуется дополнительное финансирование.

Королевство кривых зеркал

Изображение с презентации

Новая — и очень вольная! — экранизация сказки Виталия Губарева про девочку, попавшую в страну отражений, где имена читаются наоборот. Короля теперь зовут Фукс (то есть Скуф!), а королеву — Аципут (сами инверсируйте), а в зазеркалье не тирания богатых над бедными, а просто царство самолюбования, праздности и тщеславия, где зеркала олицетворяют вредные мобильные телефоны.

Бюджет проекта — 750 миллионов, и 150 миллионов из них Фонд уже выделил в прошлом году. Премьера планируется 22 октября 2026-го.

Незнайка

Изображение с презентации

Ещё одна экранизация советской классики — про мир коротышек и хвастуна Незнайку, который в этой версии притворяется перед иноземцами правителем собственного города. Играть коротышек должны будут молодые, но взрослые актёры — кастинг уже начался.

Съёмки начнутся в 2026 году. Фильм снимает опытный режиссёр Дмитрий Дьяченко («О чём говорят мужчины», «Последний богатырь», «Чебурашка»), и бюджет у него один из крупнейших — 2 миллиарда рублей. Финансирование планируется на возвратной основе.

Чебурашка 3

кадр из «Чебурашки 2»

А вот, собственно, и Чебурашка. В третьей части новой франшизы он, словно Паддингтон, наконец встречает родню — таких же чебурашек — и вынужден выбирать: присоединиться к своему народу или остаться с Геной, который в этой версии не крокодил, а пожилой мужчина. Снял продолжение всё тот же Дмитрий Дьяченко — производство шло параллельно с «Чебурашкой 2».

Безумная планета

Изображение с презентации

Космическая опера от студии «Союзмультфильм» и режиссёра Сергея Меринова, и работа над ней уже началась. Компьютерный мультфильм расскажет о паре незадачливых космонавтов, которые ловят живую планету. В процессе они побывают на множестве планет и попадут во всевозможные в неприятности.

Булгаковъ. Мистерия

кадр из фильма

Вольная экранизация дневников Михаила Булгакова от режиссёра Станислава Соколова. В мультфильме, как в недавнем фильме «Мастер и Маргарита», параллельно будет рассказываться настоящая биография писателя — и визуализироваться его мистические фантазии.

Перламутровая сказка

изображение с презентации

Аналогичным образом режиссёр Дмитрий Наумов в студии «Мастер-фильм» экранизирует биографию художника Михаила Врубеля. Параллельно с реальной историей будет рассказываться сказка, основанная на картинах художника.

При подготовке дайджеста использовались изображения с презентации в Фонде Кино, а также трансляции каналов «Бюллетень кинопрокатчика» и «Новости кинопроизводства».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.