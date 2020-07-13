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    #комедия #мелодрама #мистика #ретро-обзор

    «Привидение»: самому романтичному фильму о жизни после смерти — 30 лет!

    13 июля 2020
    Роман Арбитман
    13.07.2020
    11567
    5 минут на чтение
    #комедия #мелодрама #мистика #ретро-обзор
    «Привидение»: самому романтичному фильму о жизни после смерти — 30 лет!

    Сэм Уит (Патрик Суэйзи) — банковский служащий. Молли Дженсен (Деми Мур) — скульптор. Они любят друг друга. Они уже съехались и вот-вот поженятся. Но однажды вечером вооружённый уличный грабитель потребует у Сэма бумажник, и во время схватки нашего героя застрелят. Его тело будет оплакано и похоронено, но душа задержится на земле, потому что герой не может так быстро расстаться с любимой. И ещё потому, что на самом деле роковое ограбление было подстроенным. А сослуживец Сэма и его близкий друг Карл, оказывается, вовсе ему не друг…

    Бесплотный дух Сэма в смятении: как предупредить невесту об опасности? Герой всё время находится рядом с Молли, но не может притронуться к ней, а она его не видит и не слышит. Только кошка чувствует его присутствие…

    В 1990 году, когда фильм вышел на экраны, имя Джерри Цукера в титрах мелодрамы, пусть даже и с загробным оттенком, выглядело неожиданным. Десять лет подряд режиссёрское трио из братьев Цукеров (Джерри и Дэвида) и Джима Абрамса считалось образцовой комедийной командой. На счету этой троицы были уморительно смешные «Аэроплан», «Полицейский отряд», «Совершенно секретно!» и «Безжалостные люди» — сегодня они считаются классикой жанра, причём их юмор ничуть не устарел. И вдруг младший из братьев покинул команду ради одиночного проекта. Вероятно, потому, что сценарий Брюса Джоэла Рубина был уж очень хорош.

    Цукера увлекла возможность создать фильм на стыке сразу нескольких популярных киножанров — трогательной мелодрамы, «низкого» фэнтези, детектива и комедии. Разумеется, в конце ХХ века жанровые гибриды мало кого могли удивить. Но чтобы у проекта было сразу четыре составляющих? Изначально это казалось перебором. Можно укорить создателей «Привидения» за некоторую слащавость как первых десяти экранных минут (идиллических), так и финальных пяти (избыточно слезоточивых). Но пролог и эпилог не портят общего настроя картины, в которой реалистическое тесно переплетено с фантастическим, трогательное — с жутким, серьёзное — с безудержно весёлым. Все элементы сюжета пригнаны друг к другу и мастерски отшлифованы.

    «Привидение»: самому романтичному фильму о жизни после смерти — 30 лет! 3

    Кошки чувствуют героя, но им это не нравится

    Можете вообразить, например, «Ромео и Джульетту», где Ромео расстался с жизнью ещё до конца первого действия? Или «Гамлета», где на первых ролях не заглавный принц, но покойный король в виде тени? Традиционная драматургия не допускает подобных фокусов, но постмодернизм, переворачивая стереотипы, умеет выигрывать за счёт парадоксов.

    В картине Цукера главный герой мёртв почти с самого начала и всё равно остаётся на сцене. При этом бестелесный герой не статичен, ему приходится как-то приспосабливаться к новому, призрачному существованию. Если на первых порах Сэм способен лишь наблюдать и страдать, но не в силах ни на что влиять, то затем отчаяние уходит. Апатия уступает место решительности — насколько эти слова уместны по отношению к призраку.

    Авторы, убив героя вначале, и дальше не облегчают его судьбы, но и не отказывают в поддержке. Препятствия должны быть преодолимы. Ближе к финалу Сэм возьмёт несколько уроков у призрака из метро (лицо Винсента Скьявелли, похожее на маску постаревшего Пьеро, нам запомнилось со времён «Полёта над гнездом кукушки»). Так Сэм научится воздействовать на материальный мир. А зритель смекнёт, наконец, что полтергейст, знакомый по многим мистическим картинам, — это дух, который научился силой воли двигать жестяную банку из-под кока-колы, а затем вошёл во вкус.

    «Привидение»: самому романтичному фильму о жизни после смерти — 30 лет! 2

    Кто-то помнит из «Привидения» только заглавную тему и сцену с гончарным кругом…

    Впрочем, ещё до экспериментов с жестянкой авторы фильма дарят Сэму возможность передать Молли послание: герой случайно знакомится с медиумом, чернокожей Одой Мэй Браун (Вупи Голдберг). Подобно всем живым людям, Ода не в состоянии видеть героя, зато его потусторонний голос она слышит отчётливо. Но трудно вообразить худшего посредника между мирами, чем Ода! Под её чудовищными нарядами, способными довести любого кутюрье до нервного срыва, бьётся сердце доброй самаритянки, но эту доброту найти ох как непросто.

    Фильм был снят ещё до наступления эпохи политкорректности, а потому сценарист не побоялся наделить свою героиню чертами персонажей так называемых «ниггерских» комедий — продуктом субкультуры Гарлема и Бронкса. Героиня жуликовата, прижимиста, дурно воспитана, хамовата и не расположена помогать незнакомому призраку, да ещё без выгоды для кошелька. Чтобы превратить Оду в союзника и достучаться до лучшего в ней, Сэм прилагает массу усилий. И каждая пикировка медиума с призраком благодаря отточенным диалогам и комическому дару Вупи Голдберг превращается в жемчужину.

    «Привидение»: самому романтичному фильму о жизни после смерти — 30 лет! 1

    … а кто-то — заслужившую «Оскар» игру Вупи Голдберг

    Островки юмора, грамотно рассыпанные по всему фильму, не дают засахариться мелодраме и одновременно умело маскируют логические лакуны в сюжете. Никто не задаёт вопрос, к примеру, зачем в финальной части Сэму нужен посредник, чтобы предупредить Молли об опасности. Ведь у призрака, овладевшего телекинезом, куда больше коммуникативных возможностей, чем было, например, у живого Стивена Хокинга.

    * * *

    Трио «Абрахамс-Цукер-Цукер», превратившись в тандем, не проиграло (подтверждение тому — «Горячие головы» и серия «Голый пистолет»). Но и Джерри Цукер от этого выиграл. Он сделал фильм, вошедший ныне во все киноэнциклопедии мира. Картина до сих пор объединяет тех зрителей, кто «по отдельности» равнодушен к мелодрамам, фэнтези или триллеру. Кажется, никому из режиссёров ни до, ни после «Привидения» такой удачи не выпадало.

    К сожалению, оба актёра, сыгравшие в этом фильме призраков — Патрик Суэйзи и Винсент Скьявелли — не дожили до юбилея фильма. Один ушёл в 2009 году, другой на четыре года раньше — и оба в возрасте 57 лет. Я надеюсь, души этих двоих, не задержавшись на земле, поднялись по одной и той же звёздной дорожке и встретились наверху.

    Похожие фильмы

    Любопытно, что за две недели до «Привидения» на экраны вышла картина Сиднея Пуатье «Папа-призрак» с похожим сюжетом. Главный герой, чья душа после автокатастрофы отделилась от тела, — отец семейства, который и после смерти заботится о своих чадах. Хороший комик Билл Косби честно отработал свою роль, но событием эта суетливая лента не стала. Авторы побоялись оставить зрителей без хэппи-энда (папа оказался не так уж мёртв) и избавили фильм от подлинного драматизма.

    «Привидение»: самому романтичному фильму о жизни после смерти — 30 лет! 4

    Уже в нашем столетии режиссёр и сценарист Дэвид Коэпп снял «Город призраков», где воспроизводилась знакомая ситуация: призрак досаждает медиуму, чтобы тот помог ему уладить посмертные дела. Покойный вовсе не романтический герой, а живой медиум — совсем уж неприятный тип. Авторы снова не пожелали двинуться за пределы «чистой» комедии и получили в результате среднестатистический продукт; порой смешно, но чаще никак.

    Для равновесия надо упомянуть ещё одну картину про общение с призраком — «Шестое чувство» М. Найта Шьямалана. Но здесь нет ни капли юмора, а кто из героев покойник, от нас скрывают до самого финала. В фильме Цукера и Рубина такой сценарный кунштюк был бы невозможен. Попробуйте подставить в «Привидение» на место искромётной Вупи Голдберг аккуратного скучного мальчика — и всё бы моментально кончилось, даже не успев начаться…

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    Роман Арбитман
    Писатель-сатирик, литературный критик.

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