Мы заранее знали, что фильм «Сто лет вперёд» будет противоречивым, поэтому отправили посмотреть его сразу двух авторов. Один — с детства поклонник книг Булычёва, другой — киноман со стажем, который оценивает кино чисто как кино. Их мнения разделились — и, возможно, совсем не так, как вы ожидаете.

Какое впечатление оставил фильм?

Евгений Пекло



Жанр: подростковая хронофантастика

Режиссёр: Александр Андрющенко

В ролях: Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Константин Хабенский

Премьера: 18 апреля 2024

Похоже на: «Первому игроку приготовиться», «Новый Человек-паук»

На фильм я шёл с максимально негативным настроем. Оригинальная книга была у меня в школе настольной — главы про СССР я перечитывал где-то раз в две недели. Но «Гостью из будущего» 1984-го я считаю неудачной экранизацией. Растянутая, в плохих декорациях, пираты — карикатурные, будто из «Ералаша». Даже из Алисы вместо доброй и умной девочки получилась надменная госпожа.

Впрочем, сравнивать «Сто лет тому вперёд» с советским сериалом бессмысленно — здесь уже не экранизация, а кино слегка по мотивам. И это, как по мне, правильный ход. Снять правдоподобный фильм про тёплый ламповый СССР, вплетя туда современных подростков, — задача невыполнимая. Не снимать же про тёплую ламповую современную Россию с вайбами «молока по 16 копеек»!

Александр Андрющенко снял внятную фантастику про девушку из будущего и про парня из 2024-го, без миелофона (обошлись другим, более весомым макгаффином), но с пиратами и школьниками. Злодеи получились угрожающими: да, за километр видно, откуда для них понадёрганы идеи, но эти Глот и Весельчак У могут нагнать напряжения в кадре, в отличие от мелких аферистов из советского сериала. Авторы резонно предположили, что технология ( или скорее техномагия) путешествия во времени куда более значима, чем чтение мыслей, и строили сюжет именно вокруг неё.

В целом тут редчайший случай, когда мне нечего сказать авторам фильма — каждое их решение кажется взвешенным и оправданным, работающим на решение какой-то задачи. Даже продакт-плейсмент я готов терпеть, потому что понимаю: благодаря нему у нас есть дополнительные две минуты хороших спецэффектов. Искренне желаю этой ленте стать хитом проката.

Игорь Хованский



У меня нет пиетета перед книгами Булычёва, они прошли мимо меня. Да, «Гостью из будущего» я смотрел в детстве, но на мой вкус это не повлияло. «Тайна третьей планеты» была интереснее, а пираты в ней — куда опаснее телевизионных. На новый фильм я шёл без ожиданий, признавая право создателей на новую интерпретацию.

Кино получилось масштабным, достойным российской фантастики 2024 года. Спецэффекты — не хуже, чем в лучших рекламных роликах, если на них не заострять внимание, то и придираться не захочется. Лучше сейчас сделают только в Голливуде, да и то не всегда.

Обёртка убедительна, но с начинкой? Фильм идёт два часа двадцать минут, и это, пожалуй, перебор. Спецэффекты к концу уже не воодушевляют, темп то замедляется, чтобы объяснить экспозицию, то ускоряется, чтобы не дать забыть, что у нас детский боевик, Marvel а-ля рюс. Параллелей так много, что фильм сам не может о них молчать. У главного героя на полке стоит молот Тора из Лего, который почему-то так же сложно поднять, как настоящий, герои обсуждают злодейские планы Глота, сравнивая его с Таносом и Волдемортом. Да, обязательный космический луч в небесах тоже будет.

Создатели очень старались сделать современный фильм с постмодернистскими отсылками, сломом четвёртой стены, размыванием границ между кино и видеоиграми. Но распознать мировые тенденции — одно, а примерить их на себя — другое. В попытке ублажить и любителей советской классики, и молодых зрителей создатели рискуют сесть между стульев.

Каким получился мир будущего?

Евгений Пекло



Миров будущего в фильме два: благополучная экоутопия и мрачная антиутопия, одним из своих кадров словно бы цитирующая обложку нашего спецвыпуска про киберпанк (только палитра выбрана другая). Как по мне, мир будущего из фильма куда серьёзней, чем был в книге, и тем более в «Гостье из будущего». Деньги не отменили, армия на месте, а пираты из мелкой проблемы, с которой сражаются в основном дети, превращаются в угрозу всей галактике, эдакую анархическую империю зла.

Игорь Хованский



Фильм посвящён Булычёву, «человеку, который верил в будущее». Но у фильма вагон спонсоров, включая «Россию 1» и «Сбер», так что ради них гостья из будущего всё ещё узнаёт новости из телевизора, а через сто лет даже роботы вынуждены брать кредиты. И это ещё «светлый» вариант грядущего!

В это ли верил автор детской фантастики? Пахнет скорее какой-то «Футурамой», будки самоубийств, видимо, остались за кадром. Лишь по касательной затрагивается одна из ключевых тем советской фантастики — то, как труд и развитие технологий выковали новый тип человека, благородного, активного, знающего себя и окружающий мир. Все эти качества есть в Алисе, но видимо, скорее от рождения, нежели от среды. Если убрать новые технологии, между подростками из 2024 и 2124 года нет большой разницы, культурного шока не наступает.

За дизайн внеземной жизни фильм можно похвалить: тут и зверюшки-гуманоиды, и разумные газы, и многорукий ушастый курьер. Но недостаёт глубины погружения, нюансов. В мире «светлого будущего» вечный день, в мире «тёмного» — бесконечная ночь. При кажущейся масштабности нам показали лишь несколько локаций: школу и её окрестности, исследовательский центр и апартаменты семьи Селезнёвых, тюрьму для космических отморозков, руины города и тёмную башню Глота. Темница где-то на задворках галактики выглядит так, будто её строили по чертежам ХХ века. Пираты, помимо двух главных злодеев, — безликие ниндзя, штурмовики, обязанные промахиваться и падать от рук горстки героев.

Справились ли актёры? Как там Петров?

Евгений Пекло



Новые прочтения Глота и Весельчака У, на мой взгляд, удачные. Мастер перевоплощения стал эдаким трансцендентным злом на стыке между Горром из четвёртого «Тора» и Векной из «Очень странных дел», а Весельчак из круглого подлеца превратился в поехавшего социопата, который периодически действительно вызывает смех своей полной отбитостью. Я не люблю Петрова, но тут он мне прямо-таки понравился. Возможно дело в том, что он всегда играет скрытых социопатов, а тут выставляет эту черту напоказ, бравирует ей в каждой сцене, из-за чего его игра выглядит свежо и органично. Знаете, когда по актёру бывает видно, что он тащится от каждой минуты, проведённой в роли? Вот тут именно такой случай.

Хабенскому безумно подходит роль профессора Селезнёва: да, тут у него мало времени, но мне показалось, что это прямо-таки идеальный каст, хотелось бы его увидеть в этой роли в какой-нибудь лайв-экшен-экранизации «Тайны третьей планеты». Собственно Алиса меня не удивила — типичная боевая девочка-подросток с неплохо прописанной мотивацией и травмой. Лучшими вариантами для меня всё равно остаются анимационные варианты «девочки, с которой ничего не случилось».

Игорь Хованский



Да, злодеи удались. Занятно, что они куда больше похожи на западные аналоги, чем на свои советские прототипы. Глот смахивает на Волдеморта и Дарта Сиона из «Рыцарей Старой Республики 2», а особенно — на Фейд-Рауту из новой «Дюны» (вряд ли это намеренная отсылка, ведь фильмы снимали в одно время, но совпадение говорящее). Весельчак У больше не толстяк, сильнее всего он напоминает капитана Джека Воробья, страдающего нервным смехом, как у Джокера Хоакина Феникса. Петров крадёт каждую сцену со своим участием, хоть его шутки и не всегда попадают в цель. Юре Борисову достался безэмоциональный персонаж, ему пришлось играть телом, но угроза от его Глота действительно исходит нешуточная. Хабенский и Исакова — просто на своих местах, развернуться им особо негде.

Что касается молодежи, то лучше всех смотрятся те, у кого прописаны внятные арки, — Алиса и Коля. Боевитая Алиса напоминает Спайдер-Гвен: раздражается из-за отцовской опеки, травмирована потерей матери, всё умеет сама, в том числе драться, собирается поступать в кадетское училище. Коля же — архетипичный «обычный парень», которому суждено попасть в необычный переплёт.

Получилось молодёжно или кринжово?

Евгений Пекло



Молодёжь периодически генерирует кринж. Но это как раз нормально и правильно: любовные разборки старшеклассников просто не могут без этого обойтись. Гоп-компания школьников из нашего века мне понравилась: их показали довольно разноплановыми, со своими тараканами в головах, увлечениями и сюжетными арками. Причём, на удивление, без занудного морализаторства. Даже быть самым отбитым геймером тут не порицаемо и не наказуемо, а западная поп-культура цитируется наравне с нашей.

Да, есть ещё кринжовые моменты вроде продакт-плейсмента «Сбера» и сюжетные нестыковочки типа того, как резко главный герой овладевает своими способностями. Но это не мешало мне получать от фильма удовольствие — причём не эпизодами, а постоянно. Особенно зацепил момент, где Весельчак У с ноги выносит школьный турникет. В мои годы таких штук в школе ещё не было, но я могу представить, как они, должно быть, бесят современных старшеклассников. И потому этот акт вандализма вызывает чистый детский восторг.

Игорь Хованский



Молодых актёров трудно оценить ещё и потому, что, за исключением главных героев, им мало что остаётся играть. Арок как таковых я у них выделить не могу, это типажи: заучка-игрок, альфа-самка класса, её воздыхатель-хулиган. Главное, что им мешает быть органичными подростками, — их русский язык, реплики и жаргон. Где сейчас встретишь человека младше двадцати пяти, говорящего «чувак», или хулигана, который бы приговаривал «не доводи до греха», разбивая лицо жертве? Многие фразы типа «Кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит?!» звучат как переведённые c английского. Со своими репликами поработал, кажется, только Петров, наполнив диалоги живыми паузами, смешками. А ведь его персонаж-то — не землянин!

Главный герой Коля, оказывается, рэпер, о чём мы узнаём только в середине фильма, на пару ужаснейших его минут. До этого из его наушников звучит музыка, но ничто не говорит о том, что ему близка эта культура, после это тоже сразу забывается. Как будто юных героев писали с мыслями: «Так, что у нас там любит молодёжь? Рэп и играть в контру и Майнкрафт!».

А ещё кажется, что второстепенных героев-детей ввели только потому, что в оригинале школьники действовали группой. Здесь же приходится на середине вводить несколько новых бесполезных в бою героев в курс дела, а потом вытаскивать их из-под огня. И это при том, что возрастной рейтинг фильма — 6+, а рассказывает он про половозрелых подростков, то есть должен как раз заманивать эту аудиторию в кино, говорить с ними на их языке.

Итог:

Евгений Пекло



Мне безоговорочно понравилось. Авторы с любовью создавали именно кино — не контент, не продукт, а историю для молодёжи с прицелом на то, чтобы родителям тоже было не скучно. И получилось увлекательное зрелище со здоровой щепоткой гиковщины. Я пришёл в зал с отрицательными ожиданиями, чисто по рабочей необходимости, но в итоге отлично провёл время и не против посмотреть это кино ещё раз.

Игорь Хованский



«Сто лет тому вперёд» — не безнадёжный и не бездарный фильм. Он достойно выглядит и не лишён очарования. Его проблема — в идентичности, в том, что он хочет нравиться одновременно всем. Но для читателей Булычёва, которые приведут на фильм своих детей, он слишком далёк от первоисточника и похож на голливудские блокбастеры. Для юных зрителей же он мало чем примечателен как раз из-за неоригинальности и кринжовых (да, иначе не скажешь), неорганичных человеческих взаимодействий. Фильм стоит смотреть ради злодейского дуэта Петрова и Борисова, ради нескольких ловких сюжетных ходов. Но по-настоящему выделиться ему будет сложно — слишком много ассоциаций возникает в каждой третьей сцене.