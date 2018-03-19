15-й выпуск нашей еженедельной передачи «Мир фантастики Live» получился очень любопытным. Главный редактор Сергей Серебрянский позвал в гости продюсера и директора 3plet Publishing Валерия Мифодовского, а также владельца лейблов Axiomatic Records, Ubertrend Records, Spiralmind Records и музыканта Denny Kay. Им компанию составил наш автор-меломан Игорь Хованский.

Почти два часа мы общались с гостями о самых разных проявлениях фантастической музыки. Можно ли вообще считать музыку фантастикой? Практически сразу в беседе мы определили ее не столько как вдохновленную фантастикой, сколько как вдохновляющую фантастику, пробуждающую воображение и открывающую для слушателей порталы в иные миры. Альбомы и песни, касающиеся фантастики, записывали такие исполнители как Дэвид Боуи, Pink Floyd, Rush, Iron Maiden, Rhapsody of Fire, Nine Inch Nails, Judas Priest, Mastodon и многие другие.

Если вы предпочитаете аудиоформат, послушать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать его в формате MP3. А для пользователей iOS у нас есть подкаст в iTunes.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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