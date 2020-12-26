    Фантастические короткометражки

    Короткометражка: Imposter Origins. Откуда взялись предатели в Among Us?

    26 декабря 2020
    Александр Стрепетилов
    26.12.2020
    2721
    0 минут на чтение

    Видеоблогер 3D Print Guy опубликовал ролик, посвящённый мультиплеерной научно-фантастической «Мафии» Among Us. В нём автор изобразил типичное дело с видом от лица предателя и попытался объяснить происхождение этих самых предателей.

    По словам блогера, ролик вдохновлён классическими НФ-ужасами вроде «Чужого», «Нечто», «Горизонта событий» и других.

    А ранее он представил другой ролик по игре — в нём события показаны с точки зрения одного из членов экипажа.

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     Кот-император |  06.11.2020

    Предательство на борту корабля.

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    Александр Стрепетилов
    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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