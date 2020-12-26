Короткометражка: Imposter Origins. Откуда взялись предатели в Among Us?

Видеоблогер 3D Print Guy опубликовал ролик, посвящённый мультиплеерной научно-фантастической «Мафии» Among Us. В нём автор изобразил типичное дело с видом от лица предателя и попытался объяснить происхождение этих самых предателей.
По словам блогера, ролик вдохновлён классическими НФ-ужасами вроде «Чужого», «Нечто», «Горизонта событий» и других.
А ранее он представил другой ролик по игре — в нём события показаны с точки зрения одного из членов экипажа.
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Кот-император | 06.11.2020
Предательство на борту корабля.
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Редактор
Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.
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