Видео: новости из мира настольных игр

Наши друзья из Hobby World опубликовали ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал о новинках и анонсах от издательства.
В выпуск попали: вторая редакция «Зомбицида», «Замес. Культурный шок», «Шерлок Холмс. Четыре расследования» и другие.
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Вышел новый ролик от Hobby World.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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