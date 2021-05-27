Видео: новости из мира настольных игр

Наши друзья из Hobby World опубликовали ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал о новинках и анонсах от издательства.

В выпуск попали: вторая редакция «Зомбицида», «Замес. Культурный шок», «Шерлок Холмс. Четыре расследования» и другие.