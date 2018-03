Досье: Helloween

Впервые группа, которую позже назвали Helloween, собралась в Гамбурге (ФРГ) в 1978 году под именем Gentry — в первый состав вошли Кай Хансен и Пит Зилк (ныне известный по группе Iron Savior). После нескольких смен названий и первых демо-записей в 1983 году к ним присоединились играющие по сей день Маркус Гросскопф и Михаэль Вайкат, а группа официально сменила название на Helloween (игра слов: Hell (ад) и Halloween (Хэллоуин)). Пит Зилк на тот момент уже покинул группу, хотя некоторые его песни вошли в первые релизы Helloween. Дебютный альбом Walls of Jericho вышел в 1985 году. Вскоре Кай Хансен, который пел на этом альбоме, решил отойти от вокала и сосредоточиться на гитаре, и голосом Helloween стал молодой Михаэль Киске. Записанные при его участии альбомы Keeper of the Seven Keys Part I и II (1987–1988) считаются шедеврами пауэр-метала. Кай Хансен покинул Helloween в 1988-м (он основал успешную группу Gamma Ray), Киске — в 1993-м. Нынешний вокалист Энди Дерис присоединился к составу в 1994 году.