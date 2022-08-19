1 октября пройдет Bubble Comic Con

Компания Bubble объявила, что в этом году вновь проведет свой фестиваль Comics Con, чтобы «с размахом отметить» десятилетие своей комикс-вселенной.
Произойдет это 1 октября в Москве на площадке Music Media Dome.
В программе будут некие эксклюзивы, большой конкурс косплея, премьеры фильмов, игр и комиксов, а также встречи со специальными гостями.
Кто это будет, пока неизвестно, но в прошлом году на мероприятие заглянул Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в серии «Гарри Поттер». Тогда за два дня ивент Bubble посетили больше 20 тысяч людей.
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Редактор
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