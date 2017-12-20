Западный портал IMDb — это главная база данных по фильмам и сериалам во всём мире. На ней пользователи могут знакомиться с информацией о продуктах, а также выставлять оценки любимым фильмам.
Под конец декабря администраторы IMDb подвели итоги за 2017 год и назвали десять самых популярных фильмов. Речь идёт не об оценках критиках или кассовых сборах, а только о просмотрах тех или иных страниц фильмов. Вот как выглядит этот список. Кстати, мы писали обо всех этих фильмах — кликните, чтобы посмотреть рецензию:
10) «Бегущий по лезвию 2049» (Blade Runner 2049)
9) «Тор: Рагнарек» (Thor: Ragnarok)
8) «Чужой: Завет» (Alien: Covenant)
7) «Сплит» (Split)
6) «Лига справедливости» (Justice League)
5) «Стражи галактики 2» (Guardians of the Galaxy vol. 2)
4) «Логан» (Logan)
3) «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast)
2) «Чудо-женщина» (Wonder Woman)
1) «Оно» (IT)
Кроме того, портал по тому же алгоритму вывел самые ожидаемые фильмы 2018 года. Вот какие ленты вошли в список. Местами он выглядит странно — неужели никто не ждёт «Первому игроку приготовиться»? А «Лара Крофт» интереснее «Венома», который не вошёл в список?
- «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War)
- «Черная пантера» (Black Panther)
- «Дэдпул 2» (Deadpool 2)
- «Мир Юрского периода 2» (Jurassic World: Fallen Kingdom)
- «Tomb Raider: Лара Крофт» (Tomb Raider)
- «Тихоокеанский рубеж 2» (Pacific Rim Uprising)
- «Хищник» (The Predator)
- «Восемь подруг Оушена» (Ocean’s 8)
- «Миссия невыполнима 6» (Mission: Impossible 6)
- «Соло. Звездные войны: Истории» (Solo: A Star Wars Story)
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