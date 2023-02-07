Студия A24 выпустит хоррор по мотивам крипипасты «Закулисье»

Кинокомпания A24 запустила в производство пока еще безымянный научно-фантастический хоррор по мотивам крипипасты «Закулисье» (или The Backrooms).

По данным Deadline, права на ее экранизацию пытались получить и другие студии, но их названия не уточняются.

За постановку будет отвечать блогер и режиссер Кейн Парсонс, выпускающий на YouTube короткометражки по «Закулисью».

Сценарий напишет Роберто Патино («На краю»). А исполнительными продюсерами выступят Шон Леви и Джеймс Ван.

У фильма пока нет даты премьеры.