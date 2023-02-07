Студия A24 выпустит хоррор по мотивам крипипасты «Закулисье»

Кинокомпания A24 запустила в производство пока еще безымянный научно-фантастический хоррор по мотивам крипипасты «Закулисье» (или The Backrooms).
По данным Deadline, права на ее экранизацию пытались получить и другие студии, но их названия не уточняются.
За постановку будет отвечать блогер и режиссер Кейн Парсонс, выпускающий на YouTube короткометражки по «Закулисью».
Сценарий напишет Роберто Патино («На краю»). А исполнительными продюсерами выступят Шон Леви и Джеймс Ван.
У фильма пока нет даты премьеры.
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