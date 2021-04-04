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    Анонсирован 6-й сезон аниме сериала «Невероятные приключения ДжоДжо»

    4 апреля 2021
    Кот-император
    04.04.2021
    428
    0 минут на чтение
    Анонсирован 6-й сезон аниме сериала «Невероятные приключения ДжоДжо»

    Анонсирован 6-й сезон аниме сериала «Невероятные приключения ДжоДжо», который экранизирует 6-ю часть манги «Stone Ocean (рус. Каменный океан)» .

    Шестая часть — «Кaмeнный oкeaн» — рассказывает историю Джoлин Кyджо, дoчepи Джoтapo Кyджо, которая попадает в тюрьму после того, как её несправедливо обвиняют в убийстве. Героине предстоит выбраться из заключения, раскрыть многочисленные тайны, а также сразиться с последователем Дио Брандо.

    «Невероятные приключения ДжоДжо» — манга Хирохико Араки, которая публикуется с 1986 года, и охватывает несколько жанров — боевик, приключения, мистика и даже супергероика. Манга состоит из 8 частей, каждая с уникальным сеттингом и героями. Произведение известно самобытным дизайном персонажей и обильными отсылками на популярную культуру.

    С 2012 года студия David Production выпускает аниме-экранизацию манги. На данный момент вышло 5 сезонов, покрывающие 5 частей манги. На ивенте Joestar the Inherited Soul был показан трейлер предстоящего шестого сезона, а также первый постер.

    Сейю Джолин Куджо: Файруз Ай

    Дата выхода пока неизвестна.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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