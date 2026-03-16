Анонсированный в 2017 году сериал по Hitman мертв

Создатель «Джона Уика» Дерек Колстад рассказал, что сериал по мотивам Hitman все-таки отменили.
Нет... Это как удар кинжалом в грудь. Кто знает, что будет в будущем, но сейчас — все кончено. Я, черт подери, люблю эту игру и этого персонажа. Проблема в том, что я могу написать сценарий, но никто не купит его. Нужно снять фильм, нужно снять сериал. Но ничего из этого не происходит.
Проект анонсировали еще в ноябре 2017 года, тогда за него отвечали Hulu и Fox 21 Television Studios. Последнюю впоследствии переименовали в Touchstone Television, однако с 2020 года студия не выпустила ни одного шоу.
Что касается Колстада, то он должен был написать сценарий для пилотного эпизода сериала по Hitman, но этого так и не произошло.
