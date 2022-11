Авторы Dungeons & Dragons изменили правила работы с консультантами по инклюзивности

Wizards of the Coast опубликовала в блоге пост, посвящённый изменениям в рабочем процессе. Он появился после скандала, вспыхнувшего из-за материалов в недавних книгах Spelljammer: Adventures in Space — читатели обнаружили в них контент, посчитавший оскорбительным и расистским. Он относится к изображению и описанию вымышленной расы хадози — разумных обезьян, обретших свободу после долгого заключения в рабстве. Из-за скандала в WotC обновили описание расы в «цифре» и внесли изменения в эррату, чтобы в следующем тираже ничего подобного уже не было.

Теперь компания рассказала, как поменяла правила работы с консультантами по инклюзивности и экспертами по культурным особенностям при создании новых книг по D&D. WotC и раньше обращалась к консультантам, но теперь формализовала процесс и поделилась им публично.

Главное изменение в том, что теперь каждое слово, иллюстрация и карта перед публикацией должны быть отсмотрены несколькими консультантами. Это будет распространяться на все этапы работы: написание текста, создание арта и обзор финального продукта.

Теперь консультанты должны присылать отчёты и отзывы руководству студии. Продюсеры учитывают эти изменения и, если надо, вносят правки или заказывают новую версию текста или иллюстрации — и их тоже будут отправлять консультантам.

При этом комментаторы отмечают, что описанные изменения — не совсем то, чего ждут читатели. Поклонники D&D и сеттинга Spelljammer ещё на релизе пожаловались, что новая версия под пятую редакцию получилась очень бедной. В ней нет правил сражений на космических судах, нет интересных таблиц и особых эффектов. Другие пользователи напомнили, что в D&D есть сеттинг Dark Sun, где активно поднимается тема рабства и угнетения. И в шутку предложили консультантам по разнообразию ознакомиться со старыми книгами.

Wizards of the Coast уже не первый раз попадает в скандалы из-за старого контента, который можно посчитать оскорбительным. Например, из-за этого компания вешала дисклеймеры на старые книги в PDF и убирала старые карты Magic: the Gathering.