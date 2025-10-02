КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Авторы Payday отменили кооперативную игру по Dungeons & Dragons

Дмитрий Кинский
2 октября 13:59
74
1 минута на чтение
Starbreeze решила отменить кооперативную игру по Dungeons & Dragons под кодовым названием Project Baxter.
Студия мотивировала это желанием полностью сфокусировать на своей главной франшизе — Payday.
Сосредоточив наши инвестиции и таланты, мы сможем ускорить выпуск контента, привлечь игроков и укрепить позиции Starbreeze как явного лидера в жанре ограблений.
Закрытие проекта позволило студии списать около 27 миллионов долларов и сократить 44 сотрудника.
Project Baxter должна была выйти в 2026 году.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

