Авторы «ВандыВижна» вдохновлялись не только классическими ситкомами

Кевин Файги в интервью Empire поделился некоторыми подробностями о «ВандеВижне» — самом необычном и интригующем сериале Marvel.

В частности, он в общих чертах рассказал, о чем будет шоу.

Если вернуться к «Саге Бесконечности», то вряд ли найдется человек, который пережил бы больше травм и боли, чем Ванда. В то же время ни один персонаж не кажется таким же могущественным, как она. И ни у одного героя нет такого неопределенного набора способностей, как у нее. Нам показалось, что надо уделить этому внимание после «Финала». Кто еще знает о ее силе? Откуда она у нее? Ванда получила ее благодаря Камню разума?

Также Фаги отметил, что сериал обыграет не только классические ситкомы, но и современные вроде «Офиса» и «Американской семейки».

Премьера на Disney+ состоится 15 января.