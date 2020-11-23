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    Новости

    Авторы «ВандыВижна» вдохновлялись не только классическими ситкомами

    23 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    23.11.2020
    986
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    Кевин Файги в интервью Empire поделился некоторыми подробностями о «ВандеВижне» — самом необычном и интригующем сериале Marvel.

    В частности, он в общих чертах рассказал, о чем будет шоу.

    Если вернуться к «Саге Бесконечности», то вряд ли найдется человек, который пережил бы больше травм и боли, чем Ванда. В то же время ни один персонаж не кажется таким же могущественным, как она. И ни у одного героя нет такого неопределенного набора способностей, как у нее. Нам показалось, что надо уделить этому внимание после «Финала». Кто еще знает о ее силе? Откуда она у нее? Ванда получила ее благодаря Камню разума?

    Также Фаги отметил, что сериал обыграет не только классические ситкомы, но и современные вроде «Офиса» и «Американской семейки».

    Премьера на Disney+ состоится 15 января.

     

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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