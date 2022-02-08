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    Новости

    «Базз!»: полноценный трейлер мультфильма «Базз Лайтер»

    8 февраля 2022
    08.02.2022
    873
    0 минут на чтение

    Disney и Pixar представили трейлер космического приключения «Базз Лайтер» — про героя галактики, прообраза знаменитой игрушки из, собственно, «Истории игрушек».

    Сюжет рассказывает о столкновении космического рейнджера с инопланетной угрозой. Помогать ему будет искусственный помощник в виде робота-котика. И вся эта феерия — под Starman Дэвида Боуи.

    Базза озвучил Крис Эванс. Режиссёр — Энгус МакЛэйн.

    Постер

    «Базз!»: полноценный трейлер мультфильма «Базз Лайтер» 1

    В российском прокате с 16 июня.

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