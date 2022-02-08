«Базз!»: полноценный трейлер мультфильма «Базз Лайтер»

Disney и Pixar представили трейлер космического приключения «Базз Лайтер» — про героя галактики, прообраза знаменитой игрушки из, собственно, «Истории игрушек».
Сюжет рассказывает о столкновении космического рейнджера с инопланетной угрозой. Помогать ему будет искусственный помощник в виде робота-котика. И вся эта феерия — под Starman Дэвида Боуи.
Базза озвучил Крис Эванс. Режиссёр — Энгус МакЛэйн.
Постер
В российском прокате с 16 июня.
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