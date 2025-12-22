КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Фильм «Бегущий человек»: сравнение с книгой и предыдущей экранизацией
«Аватар: Пламя и пепел»: объясняем, что не так с этим прекрасным фильмом
Фильм «Поймать монстра»: убойная смесь «Леона» с «Полтергейстом» и «Джоном Уиком»
Как создавался «Аватар»: «забытый» блокбастер Джеймса Кэмерона

Классика

Джосс Уидон, создатель «Светлячка» и «Мстителей»
Странные, страшные и психоделические советские мультфильмы
Новости

Blizzard решила выпускать по два крупных релиза каждый год

Андрей Квасков
22 декабря 13:16
358
1 минута на чтение
Президент Blizzard Джоанна Фарис обозначила новый вектор развития компании. Теперь вместо гонки за новыми IP студия делает ставку на стабильные и крупные релизы в уже существующих франшизах.

Одна из ключевых целей руководства — выстроить чёткий и надёжный календарь проектов, ограничившись одним–двумя большими релизами в год. Речь идёт не только о полноценных новых играх, но и о масштабных обновлениях.

В качестве примера Фарис упомянула аддоны Lord of Hatred для Diablo 4 и Midnight для World of Warcraft, который внутри компании уже называют одним из самых крупных дополнений за всю историю MMORPG.

Кроме этого, в 2026-м Blizzard пообещала реализовать самые «смелые идеи» в Overwatch 2.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 265 (декабрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана

Новости

В новой The Legend of Zelda могут появиться элементы мусоу-экшена

Новости

Братья Андреасян показали второй трейлер экранизации «Сказки о царе Салтане»
Премьера в феврале.

Новости

Первый тизер фильма «Оглянись» по ваншоту Тацуки Фудзимото

Новости

«Аватар: Пламя и пепел» рвёт прокат, но это худший результат для «Аватаров»
Хорошо, но не рекорд.

Новости

Картина, впервые представившая миру «Звёздные войны», продана с аукциона за рекордные миллионы
Рекорд меча побит!

Новости

Кто сыграет Брейниака в сиквеле «Супермена»

Новости

У Clair Obscur: Expedition 33 отобрали награды с премии The Indie Game Awards 2025 из-за использования ИИ

Новости

Хидео Кодзима об ИИ: «Технологии меняются, а суть творчества остается прежним»

Новости

Где спецвыпуски и награды? Отвечаем на вопросы о крауд-кампании
FAQ по срокам, производству и доставке
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты