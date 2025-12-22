Blizzard решила выпускать по два крупных релиза каждый год





Одна из ключевых целей руководства — выстроить чёткий и надёжный календарь проектов, ограничившись одним–двумя большими релизами в год. Речь идёт не только о полноценных новых играх, но и о масштабных обновлениях.





В качестве примера Фарис упомянула аддоны Lord of Hatred для Diablo 4 и Midnight для World of Warcraft, который внутри компании уже называют одним из самых крупных дополнений за всю историю MMORPG.







Кроме этого, в 2026-м Blizzard пообещала реализовать самые «смелые идеи» в Overwatch 2 .



Президент Blizzard Джоанна Фарис обозначила новый вектор развития компании. Теперь вместо гонки за новыми IP студия делает ставку на стабильные и крупные релизы в уже существующих франшизах.