Видимо, дедайты победили.

Совсем недавно поклонники «Зловещих мертвецов» были ошеломлены новостью, что канал Starz закрывает сериал «Эш против зловещих мертвецов» после третьего сезона. Финальный эпизод выйдет в это воскресенье, 29 апреля. По сообщениям СМИ, шоу закрыли из-за низких рейтингов.

Поклонники надеялись, что сериал «подхватит» другой канал или стриминговый сервис вроде Netflix, который редко, но даёт шанс сторонним проектам. Но даже если что-то подобное и случится, то Брюса Кэмпбелла, исполнителя главной роли харизматичного Эша, ждать не стоит. Об этом написал у себя в твиттере:

Вряд ли кто-то будет смотреть это шоу без Кэмпбелла в роли Эша. Впрочем, поклонникам стоит обратить внимание на схожий сериал в жанре комедийного хоррора «Стэн против сил зла».

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Два многообещающих ролика от канала Starz.

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Александр Стрепетилов
Александр Стрепетилов
Гик и ролевик. Редактор новостей.

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