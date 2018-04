Видимо, дедайты победили.

Совсем недавно поклонники «Зловещих мертвецов» были ошеломлены новостью, что канал Starz закрывает сериал «Эш против зловещих мертвецов» после третьего сезона. Финальный эпизод выйдет в это воскресенье, 29 апреля. По сообщениям СМИ, шоу закрыли из-за низких рейтингов.

Поклонники надеялись, что сериал «подхватит» другой канал или стриминговый сервис вроде Netflix, который редко, но даёт шанс сторонним проектам. Но даже если что-то подобное и случится, то Брюса Кэмпбелла, исполнителя главной роли харизматичного Эша, ждать не стоит. Об этом написал у себя в твиттере:

Big props to fans for the effort, but I’m retired as Ash. #timetofrysomeotherfish https://t.co/Di1aeBV0dl

— Bruce Campbell (@GroovyBruce) April 23, 2018