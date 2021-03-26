«Чего ты хочешь?»: трейлер хоррора «На земле» Бена Уитли

В сети появился первый трейлер фолк-хоррора «На земле» (In the Earth) Бена Уитли. Больше всего он напоминает по духу «Ведьму из Блэр» и «Аннигиляцию». Впрочем, посмотрите сами.

В то время пока мир ищет лекарство от разрушительного вируса, учёный и сотрудник парка отправляются вглубь леса для рутинной проверки оборудования. Чем ближе к ночи, тем более тревожным становится их путешествие к сердцу тьмы. Лес будто начинает их окружать.

В главных ролях: Джоэль Фрай, Эллора Торчия, Рис Шерсмит и Хейли Скавайрс. Картину поставил Бен Уитли, режиссёр серий «Доктор Кто» (в том числе и спецвыпуска «Глубокий вдох») и картины «Высотка» с Томом Хидлстоном.

В американском прокате фильм стартует 23 апреля. Российский даты пока нет.