На прошедших выходных состоялся предварительный показ нового супергеройского блокбастера Marvel «Человек-муравей и Оса», в котором нам вновь покажут приключения уменьшающегося и увеличивающегося Скотта Лэнга. Первым зрителям картина пришлась по нраву — они отметили юмор, экшен и задор. Многим сиквел понравился куда больше первой части, а особенно зрители похвалили Эванджелин Лилли.

Dug the heck out of #AntManAndTheWasp. Clever and charming with lots of heart. It’s a bit exposition heavy, but otherwise a damn delight. One gag had me laughing so hard I was in tears and the post-credits scene is easily one of Marvel’s best. — Haleigh Foutch (@HaleighFoutch) June 23, 2018

Дико вставило! Умный, чарующий и искренний. Затяжная экспозиция, но в остальном чертовски восхитительно. Одна шуточка заставила меня смеяться так сильно, что слёзы брызнули из глаз. Сцена после титров запросто может стать одной из лучших у Marvel.

In a surprise to no one @MrPeytonReed's #AntManAndTheWasp is a ton of fun and had the crowd laughing beginning to end. @MarvelStudios has yet another winner. @Kevfeige makes it look so easy when we all know what he's done is next to impossible. pic.twitter.com/coixY7LG40 — Steven Weintraub (@colliderfrosty) June 23, 2018

Ни для кого не стало неожиданностью, что фильм «Человек-муравей и Оса» Пейтона Рида всем поднял настроение и заставил смеяться с начала и до конца. У Marvel Studios ещё один победитель. Кевин Файги делает всё, чтобы это выглядело очень легким, хотя мы все знаем, что он совершил почти невозможное.

#AntManAndTheWasp is a freaking blast! Absolutely hysterical and the effects a incredible!!! Definitely see it in 3D! Also, my fav Stan Lee cameo ever! pic.twitter.com/C0oadNWz6M — Jenna Busch (@JennaBusch) June 23, 2018

«Человек-муравей и Оса» — просто «пушка»! Настоящая эмоциональная истерика, а эффекты просто невероятные! Определённо смотреть в 3D. Моё любимое камео Стэна Ли!

ANT-MAN AND THE WASP is for sure an upgrade from the first film (I didn’t love the first Ant-Man). Lilly’s Wasp has at least the same, or probably more, action scenes than Rudd’s Ant-Man. Also: Michael Peña has a scene halfway through that brings the house down. — Mike Ryan (@mikeryan) June 23, 2018

«Человек-Муравей и Оса», безусловно, «прокачался» со времён первого фильма (мне оригинал не понравился). У Осы в исполнении Лилли боевые сцены как минимум не хуже, чем у Человека-Муравья. А ещё у Майкла Пенья в середине есть сцена, которая переворачивает всё верх дном.

What a year for Marvel! Absolutely loved #AntManAndTheWasp. Stellar ensemble and the humor is spot on. (Laughed myself to tears during one sequence!) The tech is used to great effect yet again. Unique, highly entertaining ride I can’t wait to go on again. — Perri Nemiroff (@PNemiroff) June 23, 2018

Что за год для Marvel! Очень понравился «Человек-Муравей и Оса». Звёздный актёрский состав и прекрасный юмор (в одной из сцен рыдала от смеха!). Разные технологии используются на все «сто»! Уникально, не терпится снова увидеть этот фильм.

I hate to spoil it for everybody but I’m just gonna say it: #AntManAndTheWasp is pretty good! — Todd Gilchrist (@mtgilchrist) June 23, 2018

Ненавижу спойлерить, поэтому просто скажу: «Человек-Муравей и Оса» очень хорош!

Not surprisingly, I loved #AntManAndTheWasp . It's funny and weird and delivers a kind of action that just doesn't exist anywhere else. What's more, it has excellent 3D that works perfectly in tandem with the size changing. — Silas Lesnick (@silaslesnick) June 23, 2018

Ничего удивительного, мне понравился «Человек-Муравей и Оса». Это забавный и странный фильм, который доставляет удовольствие при помощи такого экшена, которого нигде больше нет. Что ещё важно, так это отличные 3D-эффекты, которые прекрасно работают совместно с изменением размеров.

#AntManAndTheWasp is cool and all, but the end credit scene is the best part of the whole film and the only thing I can think about right now. — Kylie Erica Mar (@KylieEricaMar) June 23, 2018

«Человек-Муравей и Оса» — это, бесспорно, круто, но сцена после титров — это одна из лучших частей всего фильма. Это единственное, о чём я сейчас вообще могу говорить.

Just had the pleasure of seeing @AntMan #AntManAndTheWasp! It’s so much fun and I can’t wait to see it again. Loved seeing The Wasp @EvangelineLilly in action. pic.twitter.com/bsgtMWOcqf — Wendy Lee Szany (@WendyLeeSzany) June 23, 2018

Приятно было увидеть «Человека-Муравья и Осу»! Очень забавный, и я не могу дождаться, когда снова посмотрю этот фильм. Понравились сцены экшена Осы в исполнении Эванджелин Лилли.