Новинки

«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело
«Один дома»: фантастические теории о любимом фильме детства

«Убить дракона»: сказка, вновь злободневная как никогда
Как появился Шрек: 20 лет фильму про зелёного огра
«Что может пойти не так?» — финальный трейлер пятого сезона «Очень странных дел»

Дмитрий Кинский
24 ноября 12:42
94
1 минута на чтение
Netflix опубликовал финальный трейлер пятого сезона «Очень странных дел», который станет для сериала заключительным.
Уже известен хронометраж первых серий:
  • Первая: 68 минут;
  • Вторая: 54 минуты;
  • Третья: 66 минут;
  • Четвертая: 83 минуты.
Первая часть выйдет 25 ноября, вторая — 25 декабря, а последний эпизод — 31 декабря.
Ранее стриминговый сервис анонсировал анимационный сериал по «Очень странным делом», действие которого развернется между вторым и третьим сезонами.
Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

