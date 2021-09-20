Что почитать: «Мудрость толпы» Джо Аберкромби и восточное фэнтези «Красный лотос»

Начинаем понедельник с рубрики «Что почитать». fanzon показал русскоязычные обложки двух будущих проектов, включая ожидаемый финал второй трилогии Аберкромби «Мудрость толпы». А ещё — восточное фэнтези польского фантаста Аркадия Саульского «Красный лотос».

«Мудрость толпы» завершает трилогию «Эпоха безумия» (The Age of Madness).

Некоторые говорят, что для того, чтобы изменить мир, вы должны сначала сжечь его дотла. Теперь ломатели захватили рычаги власти и промышленный смог сменился на дым беспорядков. Все должны подчиниться мудрости толпы. Гражданин Брок полон решимости стать настоящим героем этой новой эпохи. Гражданка Савин должна использовать свой талант для выживание, прежде чем она сможет получить искупление. Орсо обнаруживает, что в перевернутом мире нет никого ниже монарха. А на кровавом Севере Рикке теряет союзников, пока Черный Кальдер замышляет свою месть. Банки разоряются, символы солнца Союза уничтожаются, а во тьме за кулисами нити безжалостного плана Ткача сплетаются воедино…

Финал трилогии «Эпоха безумия» подарил нам один из самых суровых образов революции в фэнтези.

«Красный лотос» — первый том трилогии «Записки стали» (Zapiski stali) Саульского. На языке оригинала пока вышли первые две книги.

ДОЛГ. ЧЕСТЬ. НЕОБХОДИМОСТЬ. ЖЕРТВЕННОСТЬ. Этими древними истинами наполнена жизнь островного государства Ниппон. Страны, которую стремится захватить и покорить орда чужеземных варваров.

Два великих воина должны сойтись в бою.

Хироши Нобунага готов пожертвовать самым ценным, чтобы спасти страну, отнять жизнь у сотен, чтобы спасти всех. Но готовы ли другие стать этой жертвой?

Кентаро — Дух, инструмент, с детства предназначенный лишь для охраны Бессмертной госпожи, его смысла жизни.

Оба благородны и по-своему правы. Но мир несправедлив, а боги безучастны.