    3
    Новости

    Что почитать: «Мудрость толпы» Джо Аберкромби и восточное фэнтези «Красный лотос»

    20 сентября 2021
    20.09.2021
    739
    1 минута на чтение

    Начинаем понедельник с рубрики «Что почитать». fanzon показал русскоязычные обложки двух будущих проектов, включая ожидаемый финал второй трилогии Аберкромби «Мудрость толпы». А ещё — восточное фэнтези польского фантаста Аркадия Саульского «Красный лотос».

    Джо Аберкромби
    Мудрость толпы

    Что почитать: «Мудрость толпы» Джо Аберкромби и восточное фэнтези «Красный лотос» 1

    «Мудрость толпы» завершает трилогию «Эпоха безумия» (The Age of Madness).

    Некоторые говорят, что для того, чтобы изменить мир, вы должны сначала сжечь его дотла. Теперь ломатели захватили рычаги власти и промышленный смог сменился на дым беспорядков. Все должны подчиниться мудрости толпы. Гражданин Брок полон решимости стать настоящим героем этой новой эпохи. Гражданка Савин должна использовать свой талант для выживание, прежде чем она сможет получить искупление. Орсо обнаруживает, что в перевернутом мире нет никого ниже монарха. А на кровавом Севере Рикке теряет союзников, пока Черный Кальдер замышляет свою месть. Банки разоряются, символы солнца Союза уничтожаются, а во тьме за кулисами нити безжалостного плана Ткача сплетаются воедино…

    Читайте также

    Джо Аберкромби «Мудрость толпы»: первые впечатления от романа о революции

    Джо Аберкромби «Мудрость толпы»: первые впечатления от финала трилогии о революции в фэнтезийном мире

     Дмитрий Злотницкий |  14.09.2021

    Финал трилогии «Эпоха безумия» подарил нам один из самых суровых образов революции в фэнтези.

    Аркадий Саульский
    Красный лотос

    Что почитать: «Мудрость толпы» Джо Аберкромби и восточное фэнтези «Красный лотос» 2

    «Красный лотос» — первый том трилогии «Записки стали» (Zapiski stali) Саульского. На языке оригинала пока вышли первые две книги.

    ДОЛГ. ЧЕСТЬ. НЕОБХОДИМОСТЬ. ЖЕРТВЕННОСТЬ. Этими древними истинами наполнена жизнь островного государства Ниппон. Страны, которую стремится захватить и покорить орда чужеземных варваров.

    Два великих воина должны сойтись в бою.

    Хироши Нобунага готов пожертвовать самым ценным, чтобы спасти страну, отнять жизнь у сотен, чтобы спасти всех. Но готовы ли другие стать этой жертвой?

    Кентаро — Дух, инструмент, с детства предназначенный лишь для охраны Бессмертной госпожи, его смысла жизни.

    Оба благородны и по-своему правы. Но мир несправедлив, а боги безучастны.

    Обе книги выходят в ноябре.

    Читайте также

    Что почитать: переиздание «Криптономикона» и омнибус «Караул смерти» по Warhammer 40,000

    Что почитать: переиздание «Криптономикона» Стивенсона и омнибус «Караул Смерти» по Warhammer 40,000

     Кот-император |  16.09.2021

    Переиздание Нила Стивенсона ждёт в октябре, а новую книгу по Warhammer уже можно заказать.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Все игры по «Дюне»: великие и забытые 6
    0
    12889
    Все игры по «Дюне»: великие и забытые

    Продолжите список: Атрейдесы, Харконнены и… Если вы сказали «Ордосы», а не «Коррино» — вы играли в отличные игры!

    Читаем рассказ «Кот и Фламинго» — второе место на Литкреативе 29
    0
    58465
    Читаем рассказ «Кот и Фламинго» Татьяны Тихоновой — второе место на Литкреативе 29

    После странных дождей мир вдруг сошёл с ума, улица шла на улицу, а дом на дом. Общество развалилось, выживать стало сложно. И в этой разрухе выживший паренёк знакомится с двумя дивными и дикими ребятами, Котом и Фламинго.

    «Дюна». Фильм vs сценарий
    0
    64887
    «Дюна»: фильм vs сценарий и вырезанные сцены

    Как изменилась «Дюна» по пути от сценария до экрана, каких сцен не было в сценарии, а какие, наоборот, не появились в фильме.

    Самые странные здания и строители-безумцы: 8
    0
    104401
    Причудливые здания и строители-безумцы: пирамиды, башни и деревянный небоскрёб

    История знала чудаков, которые возводили себе пирамиды-гробницы, храмы Пана, башни в чистом поле, которые потом вдохновят Толкина, деревянные небоскрёбы и даже руины.

    «Дюна» Дени Вильнёва — пир для глаз, работа для души 2
    0
    155920
    «Дюна» Дени Вильнёва — пир для глаз, работа для души

    Кино большое, как полет на Луну, и столь же дорогое.

    Читаем книгу Адама Пшехшты «Тень»
    0
    163956
    Читаем книгу Адама Пшехшты «Тень»

    Фрагмент из третьего и заключительного романа Materia Prima.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 16
    0
    220573
    Стивен Кинг «Позже»: подростковый хоррор о потусторонних тварях и внутренних демонах

    Роман взросления под маской «хоррора о сверхъестественном».

    Обзор Deathloop. Полезай в петлю!
    0
    262778
    Обзор Deathloop. Полезай в петлю!

    Убить, умереть, повторить.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить