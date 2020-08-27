Что почитать: омнибус «Хроники Империи Ужаса» Кука и магический реализм «Освобождение» Несса

В рубрике «Что почитать» — сразу пара две неожиданных переводных книги. Издательство «Азбука» вслед за «Порталом теней» Глена Кука представляет омнибус того же автора, тоже фэнтези на стыке героического и тёмного. А в рамках бренда Inspiria (всё то же «Эксмо», упор на художественную литературу) выйдет новый роман Патрика Несса, автора «Поступи Хаоса» и «Голоса монстра».

Патрик Несс

«Освобождение»

На английском подростковый роман вышел в 2017-м, теперь его издают на русском — с оригинальной обложкой.

Адам Терн — семнадцатилетний подросток из семьи священника, живущей в сельской глубинке. Больше всего на свете он хочет избавиться от гнета строгих родителей и уехать из родного городка. И один летний воскресный день перевернет всю его жизнь. В этот день старший брат сообщит неожиданную новость, а на работе возникнут проблемы. Вдобавок ко всем неприятностям уедет бывший парень, которого Адам до сих пор не может забыть. Адаму придется преодолеть свой самый большой страх и наконец-то получить долгожданное освобождение.

Ожидается в октябре.

Читайте также Патрик Несс «Голос монстра» Редчайший образец детской литературы, когда самые сложные и страшные вопросы подаются так, чтобы было понятно даже ребёнку.

Глен Кук

«Хроники Империи Ужаса. Крепость во тьме»

«Азбука» отправила в печать второй том цикла «Хроники Империи ужаса». Первый издательство в виде омнибуса «Нашествие тьмы». В новый омнибус вошли два романа и несколько рассказов. Перевёл Кирилл Плешков, иллюстрация на обложке — оригинал Рэймонда Суонленда.

«Огонь в его ладонях» В бескрайней пустыне, что уже четыре века лежит в былых границах могущественной империи Ильказара, молодой фанатичный еретик берёт на себя столь же славную, сколь и опасную миссию — вернуть порядок, справедливость и процветание королевству Хаммад-аль-Накир. Эль-Мюрид, прозванный Учеником, — тот самый спаситель, кому предназначено заново отстроить великое государство на крови врагов. Но на корону есть и другие претенденты, не менее достойные… «И не щадить никого» С семьёй и войском Эль-Мюрид подступает к Священным храмам, чтобы наконец захватить их и крестить свою уже подросшую, но все ещё безымянную дочь. Победы удается достичь, но в битве смертельно ранена Мерьем, его жена. И это лишь начало череды трагических событий в судьбе Ученика. «Империя, не знавшая поражений» В сборник вошли десять произведений, от «Серебропята» — самой первой литературной публикации будущего знаменитого американского фантаста, — до «Адской кузницы», завораживающего рассказа о прóклятых пиратах и загадочных землях. Эти произведения — вехи в истории созданного Гленом Куком обширного и многоликого мира, Империи Ужаса, где царит безумная магия и герои, уже знакомые читателю по предыдущим книгам цикла, вступают в борьбу с невероятными врагами.

Объём — 832 страницы. Выходит осенью