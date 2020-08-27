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    Что почитать: омнибус «Хроники Империи Ужаса» Кука и магический реализм «Освобождение» Несса

    27 августа 2020
    Кот-император
    27.08.2020
    4892
    2 минуты на чтение

    В рубрике «Что почитать» — сразу пара две неожиданных переводных книги. Издательство «Азбука» вслед за «Порталом теней» Глена Кука представляет омнибус того же автора, тоже фэнтези на стыке героического и тёмного. А  в рамках бренда Inspiria (всё то же «Эксмо», упор на художественную литературу) выйдет новый роман Патрика Несса, автора «Поступи Хаоса» и «Голоса монстра».

    Патрик Несс
    «Освобождение»

    Что почитать: омнибус «Хроники Империи Ужаса» Кука и магический реализм «Освобождение» Несса 1

    На английском подростковый роман вышел в 2017-м, теперь его издают на русском — с оригинальной обложкой.

    Адам Терн — семнадцатилетний подросток из семьи священника, живущей в сельской глубинке. Больше всего на свете он хочет избавиться от гнета строгих родителей и уехать из родного городка.

    И один летний воскресный день перевернет всю его жизнь.

    В этот день старший брат сообщит неожиданную новость, а на работе возникнут проблемы. Вдобавок ко всем неприятностям уедет бывший парень, которого Адам до сих пор не может забыть.

    Адаму придется преодолеть свой самый большой страх и наконец-то получить долгожданное освобождение.

    Ожидается в октябре.

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    Патрик Несс «Голос монстра»

     Андрей Зильберштейн (1979–2017) |  18.11.2012

    Редчайший образец детской литературы, когда самые сложные и страшные вопросы подаются так, чтобы было понятно даже ребёнку.

    Глен Кук
    «Хроники Империи Ужаса. Крепость во тьме»

    Что почитать: омнибус «Хроники Империи Ужаса» Кука и магический реализм «Освобождение» Несса 2

    «Азбука» отправила в печать второй том цикла «Хроники Империи ужаса». Первый издательство в виде омнибуса «Нашествие тьмы». В новый омнибус вошли два романа и несколько рассказов. Перевёл Кирилл Плешков, иллюстрация на обложке — оригинал  Рэймонда Суонленда.

    «Огонь в его ладонях»

    В бескрайней пустыне, что уже четыре века лежит в былых границах могущественной империи Ильказара, молодой фанатичный еретик берёт на себя столь же славную, сколь и опасную миссию — вернуть порядок, справедливость и процветание королевству Хаммад-аль-Накир. Эль-Мюрид, прозванный Учеником, — тот самый спаситель, кому предназначено заново отстроить великое государство на крови врагов. Но на корону есть и другие претенденты, не менее достойные…

    «И не щадить никого»

    С семьёй и войском Эль-Мюрид подступает к Священным храмам, чтобы наконец захватить их и крестить свою уже подросшую, но все ещё безымянную дочь. Победы удается достичь, но в битве смертельно ранена Мерьем, его жена. И это лишь начало череды трагических событий в судьбе Ученика.

    «Империя, не знавшая поражений»

    В сборник вошли десять произведений, от «Серебропята» — самой первой литературной публикации будущего знаменитого американского фантаста, — до «Адской кузницы», завораживающего рассказа о прóклятых пиратах и загадочных землях. Эти произведения — вехи в истории созданного Гленом Куком обширного и многоликого мира, Империи Ужаса, где царит безумная магия и герои, уже знакомые читателю по предыдущим книгам цикла, вступают в борьбу с невероятными врагами.

    Объём — 832 страницы. Выходит осенью

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    После двадцати лет ожидания мы снова встречаемся с наёмниками из Хатовара.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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